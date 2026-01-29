Sai Pallavi: కల్కి-2లో దీపికా పదుకొణె స్థానంలో సాయి పల్లవి?
డార్లింగ్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2 మళ్లీ వార్తల్లోకి నిలిచింది. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సీక్వెల్, దాని మొదటి భాగం సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత వస్తోంది. ఇందులో అమితాబ్ బచ్చన్, దీపికా పదుకొణె, కమల్ హాసన్ వంటి తారలతో కూడిన భారీ తారాగణం ఉంది.
ప్రభాస్ త్వరలోనే కల్కి 2898 AD సీక్వెల్ పనులను ప్రారంభించనున్నారని టాక్. దీంతో ఇది నిర్మాణంలో ఉన్న అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇటీవల వస్తున్న పుకార్ల ప్రకారం, నిర్మాతలు ఈ సీక్వెల్లో సాయి పల్లవిని నటింపజేయాలని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదటి భాగంలో దీపికా పదుకొణె కథానాయికగా నటించగా, ఆమె వృత్తిపరమైన పనివేళల ఆరోపణల కారణంగా ఆమె స్థానంలో మరొకరిని తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది.
అయితే, సాయి పల్లవి నిజంగా దీపిక స్థానంలో నటిస్తుందా లేదా ఈ పుకార్లలో నిజం ఉందా అనే దానిపై ఇంకా అధికారిక నిర్ధారణ లేదు. కల్కి మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. రాబోయే సీక్వెల్లో, ప్రభాస్ భైరవ, కర్ణ అనే రెండు పాత్రలలో నటించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రం తాత్కాలికంగా 2028లో విడుదల కానుంది. చివరిగా మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ది రాజా సాబ్ చిత్రంలో కనిపించిన ప్రభాస్, స్పిరిట్, ఫౌజీతో సహా పలు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులలో నటిస్తున్నారు.