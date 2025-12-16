మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
Legendary Biopic: ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్‌లో సాయిపల్లవి లేదా కీర్తి సురేష్?

Sai Pallavi-Keerthy Suresh
భారతీయ సంగీత చరిత్రలో ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మికి సాటిలేని స్థానం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం విన్న వెంటనే, ఆమె దివ్యమైన స్వరాన్ని తక్షణమే గుర్తిస్తారు. తరతరాలుగా, ఆమె సంగీతం ప్రజల దైనందిన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అంతర్భాగంగా అల్లుకుపోయింది. 
 
ఈ అసాధారణ వారసత్వం కారణంగా, ఆమె జీవితంపై ఒక బయోపిక్ కేవలం ఆమోదయోగ్యమైనదే కాదు. గీతా ఆర్ట్స్ సుబ్బులక్ష్మి జీవితం ఆధారంగా ఒక జీవితచరిత్ర చిత్రంపై పని ప్రారంభించింది. 
 
ప్రధాన పాత్ర కోసం సాయి పల్లవిని పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. తన చివరి చిత్రం కింగ్‌డమ్ పరాజయం తర్వాత గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకత్వం వహించనున్నారని భావిస్తున్నారు. 
 
నటీనటుల ఎంపిక ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించినప్పటికీ, ఇంతటి గొప్ప కథాంశానికి సంగీతం ఎవరు అందిస్తారనేది అతిపెద్ద ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. 1916లో మధురైలో జన్మించిన సుబ్బులక్ష్మి చిన్న వయస్సు నుండే అసాధారణ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. తన తల్లి ప్రోత్సాహంతో, కేవలం పదకొండేళ్ల వయసులో 1927లో తిరుచిరాపల్లిలోని రాక్‌ఫోర్ట్ ఆలయంలో తన మొదటి ప్రధాన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. 
 
పదిహేనేళ్ల వయస్సులో ఆమె మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆ క్షణం ఆమె కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. 1938లో 'సేవా సదనం' చిత్రంతో ఆమె సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు. కానీ 1945లో వచ్చిన 'మీరా' చిత్రం ఆమెకు జాతీయ ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టింది. 
 
తన భర్త సదాశివం బలమైన మద్దతుతో, ఆమె భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటించి ప్రదర్శనలు ఇచ్చి, భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు అందించారు. ఆమె చేసిన సేవలకు భారతరత్న, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, రామన్ మెగసెసే అవార్డు, సంగీత కళానిధి వంటి పురస్కారాలతో సత్కరించారు. 
 
అయినప్పటికీ, ఈ ప్రశంసల వెనుక త్యాగాలు, పోరాటాలు, నిశ్శబ్దమైన ధైర్యం ఉన్నాయి. చక్కగా రూపొందించిన బయోపిక్ ఈ అదృశ్య కోణాలను వెలుగులోకి తీసుకురాగలదు. 
 
కింగ్‌డమ్ పరాజయం తర్వాత, గౌతమ్ తిన్ననూరి ఏదైనా అర్థవంతమైన చిత్రాన్ని అందించాలని నిశ్చయించుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. నిర్మాణ విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తే, ఇది కీర్తి సురేష్ నటించిన మహానటి లాంటి ప్రభావాన్ని సాధించి, ఒక చారిత్రక చిత్రంగా, ఒక శాశ్వతమైన దిగ్గజానికి హృదయపూర్వక నివాళిగా నిలవగలదు.

సిడ్నీ ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ హైదరాబాదీయేనట

సిడ్నీ ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ హైదరాబాదీయేనటప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగర ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ ది హైదరాబాద్ నగరమేనట. తెలంగాణ డిజిపి కార్యాలయం ఈ మేరకు స్పష్టతనిచ్చింది. బీకామ్ వరకూ చదివిన ఈ వ్యక్తి 27 ఏళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్లి అక్కడ ఓ యూరోపియన్ యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. కాగా వలస వెళ్లిన 27 ఏళ్లలో అతడు భారతదేశానికి ఆరుసార్లు మాత్రమే వచ్చి వెళ్లాడు. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... ఇప్పటికీ అతడు భారతదేశానికి చెందిన పాస్ పోర్టునే ఉపయోగిస్తున్నాడు. అతడికి కుమార్తె, కుమారుడు వున్నారు. సాజిద్, ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఉగ్రవాదులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నట్లు తేలింది.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటు

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటుఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో మంగళవారం 34 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో 26 మందిపై కలిపి రూ. 84 లక్షల రివార్డు ఉంది. ఏడుగురు మహిళలతో సహా ఈ నక్సల్స్, పునరావాస కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్‌పీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని బీజాపూర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జితేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు.

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లి

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లిమల్కాజిగిరిలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం మల్కాజిగిరిలో ఒక తల్లి తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బాలిక మరణించింది. మల్కాజిగిరిలోని వసంతపురి కాలనీకి చెందిన మోనాలిసా (37) అనే మహిళ, తన కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడిన తర్వాత తన కుమార్తె షారన్‌ను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు తోసివేసింది.

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్త

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్తపెళ్లయి 15 ఏళ్లయినా తన భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని వుండటాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె నడిపే స్కూటీకి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాడు. దాని ద్వారా తన భార్య కదలికలను పసిగట్టి ఆమెను మరో వ్యక్తితో కలిసి వుండగా చూసి కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. అమృత్‌సర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలకు పెళ్లై 15 సంవత్సరాలు అయింది. రవి గులాటి, హిమానిని ఏప్రిల్ 25, 2010న వివాహం చేసుకున్నాడు.

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తన పార్టీ చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక, తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.
