Legendary Biopic: ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో సాయిపల్లవి లేదా కీర్తి సురేష్?
భారతీయ సంగీత చరిత్రలో ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మికి సాటిలేని స్థానం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం విన్న వెంటనే, ఆమె దివ్యమైన స్వరాన్ని తక్షణమే గుర్తిస్తారు. తరతరాలుగా, ఆమె సంగీతం ప్రజల దైనందిన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అంతర్భాగంగా అల్లుకుపోయింది.
ఈ అసాధారణ వారసత్వం కారణంగా, ఆమె జీవితంపై ఒక బయోపిక్ కేవలం ఆమోదయోగ్యమైనదే కాదు. గీతా ఆర్ట్స్ సుబ్బులక్ష్మి జీవితం ఆధారంగా ఒక జీవితచరిత్ర చిత్రంపై పని ప్రారంభించింది.
ప్రధాన పాత్ర కోసం సాయి పల్లవిని పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. తన చివరి చిత్రం కింగ్డమ్ పరాజయం తర్వాత గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించనున్నారని భావిస్తున్నారు.
నటీనటుల ఎంపిక ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించినప్పటికీ, ఇంతటి గొప్ప కథాంశానికి సంగీతం ఎవరు అందిస్తారనేది అతిపెద్ద ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. 1916లో మధురైలో జన్మించిన సుబ్బులక్ష్మి చిన్న వయస్సు నుండే అసాధారణ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. తన తల్లి ప్రోత్సాహంతో, కేవలం పదకొండేళ్ల వయసులో 1927లో తిరుచిరాపల్లిలోని రాక్ఫోర్ట్ ఆలయంలో తన మొదటి ప్రధాన ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
పదిహేనేళ్ల వయస్సులో ఆమె మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆ క్షణం ఆమె కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. 1938లో 'సేవా సదనం' చిత్రంతో ఆమె సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు. కానీ 1945లో వచ్చిన 'మీరా' చిత్రం ఆమెకు జాతీయ ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టింది.
తన భర్త సదాశివం బలమైన మద్దతుతో, ఆమె భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటించి ప్రదర్శనలు ఇచ్చి, భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు అందించారు. ఆమె చేసిన సేవలకు భారతరత్న, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, రామన్ మెగసెసే అవార్డు, సంగీత కళానిధి వంటి పురస్కారాలతో సత్కరించారు.
అయినప్పటికీ, ఈ ప్రశంసల వెనుక త్యాగాలు, పోరాటాలు, నిశ్శబ్దమైన ధైర్యం ఉన్నాయి. చక్కగా రూపొందించిన బయోపిక్ ఈ అదృశ్య కోణాలను వెలుగులోకి తీసుకురాగలదు.
కింగ్డమ్ పరాజయం తర్వాత, గౌతమ్ తిన్ననూరి ఏదైనా అర్థవంతమైన చిత్రాన్ని అందించాలని నిశ్చయించుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. నిర్మాణ విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తే, ఇది కీర్తి సురేష్ నటించిన మహానటి లాంటి ప్రభావాన్ని సాధించి, ఒక చారిత్రక చిత్రంగా, ఒక శాశ్వతమైన దిగ్గజానికి హృదయపూర్వక నివాళిగా నిలవగలదు.