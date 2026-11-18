దుబాయ్ నుంచి ప్రేమతో: ఆలోచనాత్మక హాలిడే బహుమతుల కోసం ఒక గైడ్
కొన్ని బహుమతులు ఆ సందర్భం ముగిసిన చాలా కాలం తర్వాత కూడా గుర్తుండిపోతాయి. అవి ఏమిటన్నదాని వల్ల మాత్రమే కాదు, అవి మోసుకొచ్చే కథల వల్ల కూడా. సంస్కృతులు, హస్తకళా నైపుణ్యం, సృజనాత్మకత కలిసే నగరంలో, నిజంగా ప్రత్యేకమైనదాన్ని కనుగొనడమే ఆ అనుభవంలో ఒక భాగం. ప్రాంతీయ డిజైన్కు సమకాలీన రూపాలు, కళాకారులు తీర్చిదిద్దిన అపురూప వస్తువుల నుంచి నోరూరించే రుచులు, వ్యక్తిగత అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా రూపొందించే సుగంధాల వరకు, దుబాయ్ బహుమతుల అవకాశాల ప్రపంచాన్నే అందిస్తోంది. ఈ హాలిడే సీజన్లో, నగరంలోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన కొన్ని విశేషాలను కనుగొనండి. వాటిలో ప్రతి దానికీ చెప్పుకోవడానికి తనదైన ఒక చిన్న కథ ఉంది.
సిటీస్లో ఎంపిక చేసిన విశేషాలు
కళ, డిజైన్, అసాధారణమైన వస్తువులను ఇష్టపడేవారు సిటీస్(Cities)ను తప్పకుండా చూడాలి. ఈ మల్టీ-బ్రాండ్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ ప్రాంతీయ ప్రతిభావంతుల వైవిధ్యమైన సేకరణను ఒకచోట చేరుస్తుంది. శిల్పాలు, డిజైనర్ వస్తువుల నుంచి విలక్షణమైన గ్యాడ్జెట్లు, కలెక్టిబుల్స్ వరకు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు మారే ఇన్-హౌస్ ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక కళాఖండాలను కూడా ప్రదర్శిస్తాయి, దీంతో ప్రత్యేకమైనదాన్ని కనుగొనడానికి ఇది చక్కని గమ్యస్థానంగా నిలుస్తుంది. పామ్ జుమేరా మాల్, దుబాయ్ మాల్, దుబాయ్ హిల్స్ మాల్, గలేరియా మాల్ ప్రాంతాల్లో సిటీస్ స్టోర్లు ఉన్నాయి.
కల్చర్ హౌస్లో విలక్షణ జ్ఞాపికలు
ఈ ప్రాంతంలో సంప్రదాయంగా అందరికీ ఇష్టమైన ఖర్జూరాలను కాస్త ప్రత్యేకంగా అందిస్తే, అవి ఒక సొగసైన బహుమతిగా మారతాయి. బతీల్ ప్రీమియం రకాలు, వినూత్నమైన ఫిల్లింగ్లతో ఈ సంప్రదాయ రుచిని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది; వీటిలో క్యారమలైజ్డ్ మకడామియా, క్యాండీడ్ అల్లం, నారింజ తొక్క ఉన్నాయి. అందంగా ప్యాక్ చేసిన గిఫ్ట్ బాక్స్లు, అలాగే డేట్ బాల్సమిక్, డేట్ మస్టర్డ్ వంటి ఖర్జూర ప్రేరిత ఉత్పత్తులు ఆహార ప్రియులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తాయి. బతీల్ దుబాయ్ మాల్లో ఉంది.
సిల్సాల్ డిజైన్ హౌస్ నుంచి కళాత్మక టేబుల్వేర్
రోజువారీ జీవితానికి కళాత్మక సొబగును జోడించే బహుమతుల కోసం, సిల్సాల్ డిజైన్ హౌస్ ప్రాంతీయ డిజైన్ సంప్రదాయాల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన సమకాలీన టేబుల్వేర్ను అందిస్తోంది. దీని కలెక్షన్లో కాఫీ మగ్లు, అక్రిలిక్ ట్రేలు, రంగురంగుల కోస్టర్లు, డిన్నర్ సెట్లు ఉన్నాయి; వీటిపై తరచుగా అరబిక్ కాలిగ్రఫీ, స్థానిక స్ఫూర్తితో కూడిన డిజైన్లు కనిపిస్తాయి. పరిమిత ఎడిషన్ కలెక్షన్లు, సీజనల్ ఉత్పత్తులు బ్లూమింగ్డేల్స్లో కూడా లభిస్తాయి; అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడాన్ని ఇష్టపడే ఎవరికైనా ఇవి ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతిగా నిలుస్తాయి.
ఓ'డే రోజ్ నుంచి ప్రత్యేక ఆకర్షణ వస్తువులు
విలక్షణమైన యాక్సెసరీలు, ప్రత్యేకంగా నిలిచే బహుమతుల కోసం వెతుకుతున్నవారు అల్ వస్ల్ రోడ్లోని ఓ'డే రోజ్ను సందర్శించవచ్చు. స్టైలిస్ట్లు, కలెక్టర్ల అభిమాన బొటిక్ అయిన ఇది ప్రాంతీయ లేబుల్స్, స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ, దుస్తులు, అలంకరణ వస్తువులు, ఇంటీరియర్ యాక్సెసరీలను ఒకచోట చేరుస్తుంది. లీనా రాయ్, క్రిస్టల్ హేజ్ ఆభరణాల నుంచి అరబిక్ కాలిగ్రఫీ స్ఫూర్తితో రూపొందిన కాఫీ కప్పులు, ప్రత్యేకమైన గృహాలంకరణ వస్తువుల వరకు, డిజైన్పై అభిరుచి ఉన్నవారు కనుగొనడానికి ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి.
అల్ జజీరా పెర్ఫ్యూమ్స్లో ప్రత్యేకంగా రూపొందించే సుగంధాలు
సుగంధ ద్రవ్యం ఎంతో వ్యక్తిగతమైన బహుమతి కాగలదు; నిజంగా తమకే ప్రత్యేకమైనదాన్ని రూపొందించుకునే అవకాశాన్ని అల్ జజీరా పెర్ఫ్యూమ్స్ అందిస్తోంది. దుబాయ్ మాల్లో ఉన్న ఈ స్టోర్లో సంప్రదాయ ఊద్, అరబిక్ సుగంధాల ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది; సందర్శకులు డిస్టిల్డ్ ఆయిల్స్ను పరీక్షించి, తమ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా వాటిని మిశ్రమం చేయించుకోవచ్చు. గంధం, గులాబీ, మల్లె వంటి నోట్స్తో, ప్రతి సుగంధాన్ని నచ్చిన సీసాలో నింపించుకోవచ్చు. ఇది నగరం నుంచి తీసుకెళ్లే వ్యక్తిగత జ్ఞాపికగా నిలుస్తుంది.
దట్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్లో సృజనాత్మక విశేషాలు
మాల్ ఆఫ్ ది ఎమిరేట్స్లో ఉన్న దట్ (THAT) కాన్సెప్ట్ స్టోర్ ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్, డిజైన్లను ఒకే పైకప్పు కిందకు తీసుకొస్తుంది. అరబిక్ కాలిగ్రఫీతో అలంకరించిన పింగాణీ కప్పులు, చేతితో తయారుచేసిన సంప్రదాయ ఇత్తడి, కంచు లాంతర్లు వంటి ప్రాంతీయ స్ఫూర్తితో కూడిన బహుమతి ఎంపికలు దీని కలెక్షన్లో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కొనుగోలుదారులు దుస్తులు, యాక్సెసరీలు, బ్యాగులు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులను కూడా చూడవచ్చు; దీంతో భిన్నమైన వ్యక్తిత్వాలు, అభిరుచులు ఉన్నవారి కోసం ఏదైనా కనుగొనడానికి ఇది అనుకూలమైన గమ్యస్థానంగా మారుతుంది.
దుబాయ్లో షాపింగ్ అంటే గిఫ్ట్ బ్యాగ్లోకి ఏం చేరుతుందన్నది ఎంత ముఖ్యమో, దారిలో ఎదురయ్యే కొత్త విశేషాలూ అంతే ముఖ్యం. నగరంలోని ప్రసిద్ధ, ఆదరణ పొందిన ప్రదేశాలు, స్వతంత్ర సృజనాత్మక వేదికల కలయిక దానిపై ఉన్న అనేక ప్రభావాలకు అద్దం పడుతుంది; దీంతో ప్రతి షాపింగ్ విహారం ఈ పర్యాటక గమ్యస్థానంలోని మరో కోణాన్ని చూసే అవకాశంగా మారుతుంది. ఈ హాలిడే సీజన్లో వచ్చే పర్యాటకులకు, కాస్త అన్వేషణకు సమయం కేటాయించడానికి ఇది మరో కారణం.