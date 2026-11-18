తనిష్క్ తరహాలో బీహార్లో భారీ దోపిడీ.. పట్టపగలే రూ.40 కోట్ల బంగారం ఎత్తుకెళ్లారు.. మళ్లీ వస్తామంటూ?
తనిష్క్ తరహాలో బీహార్లో భారీ దోపిడీ జరిగింది. బీహార్లోని పశ్చిమ చంపారన్ జిల్లాలో ఉన్న సెన్కో జ్యువెలర్స్ షోరూమ్లో సాయుధ దొంగలు పట్టపగలు కోట్లాది రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. చంపారన్లోని బెట్టియాలో ఉన్న షోరూమ్కు ఎనిమిది మంది దొంగలు మూడు మోటార్సైకిళ్లపై వచ్చారు.
Robbers Loot Jewellery
షోరూమ్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, వారు ఆయుధాలతో అక్కడున్న సిబ్బందిని, ఇతరులను తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అందరి చేతులను కట్టేసి, వారి మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎవరూ ప్రతిఘటించకుండా లేదా సహాయం కోసం పిలవకుండా ఉండేలా నేరగాళ్లు అందరినీ ఒకే చోట చేర్చారు.
ఆ తర్వాత వారు షోరూమ్లో ఉంచిన నగలను సేకరించడం ప్రారంభించారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం, ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తుల తలపై దాడి జరిగింది. షోరూమ్లో ఉన్న ఒక మహిళ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, దొంగలు అక్కడి నుండి వెళ్తూ, "మేము మళ్ళీ వస్తాం.. ఇది ఒక సినిమా" అని వ్యాఖ్యానించినట్లు చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
పోలీసు అధికారులు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి, సిబ్బందిని విచారించారు. దుండగులు 30 నుండి 40 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు. అయితే, దోపిడీకి గురైన వస్తువుల ఖచ్చితమైన విలువను ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు;. నిందితులను గుర్తించి, వారిని అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. కాగా ఇది చరిత్రలోనే అతిపెద్ద దోపిడీలలో ఒకటిగా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.