ప్రకాష్ రాజ్పై తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి: కరాటే కళ్యాణి
రామాయణానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలను అవమానించినందుకు గాను సినీ నటి కరాటే కళ్యాణి, నటుడు ప్రకాష్ రాజ్పై ఫిర్యాదు చేశారు. పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలను అవమానించినందుకు ఆమె ప్రకాష్ రాజ్ను తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కోట్లాది మంది ప్రజలు ఆరాధించే దైవం అయిన శ్రీరాముడిని అవమానించేలా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించిన ఆమె, ఆ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని పేర్కొన్నారు.
ఆమె పంజాగుట్ట ఇన్స్పెక్టర్ ఎం. రామకృష్ణను కలిసి, ఆయనకు ఒక ఫిర్యాదు సమర్పించారు. ప్రకాష్ రాజ్పై తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. జనవరి 2026లో కోజికోడ్లో జరిగిన 'కేరళ సాహిత్యోత్సవం'లో ప్రసంగిస్తూ, ప్రకాష్ రాజ్ శ్రీరామునిపైనా, రామాయణంపైనా "అత్యంత అవమానకరమైన, వక్రీకరించిన, దురుద్దేశపూరిత వ్యాఖ్యలు" చేశారని కళ్యాణి ఆరోపించారు.
బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 196, 299, 353, ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 67 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, ఆ వీడియో క్లిప్ల మూలాన్ని గుర్తించాలని, అలాగే అవి ప్రజా శాంతికి భంగం కలిగిస్తున్నందున ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A కింద వాటిని నిరోధించే విషయాన్ని పరిశీలించాలని కళ్యాణి పోలీసులను కోరారు.
సాక్ష్యాలుగా వీడియో క్లిప్లు, స్క్రీన్షాట్లు, టైమ్స్టాంప్లను తాను భద్రపరిచానని, ఈ విషయమై వివరణాత్మక వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె తెలిపారు.