మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (11:42 IST)

ప్రకాష్ రాజ్‌పై తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి: కరాటే కళ్యాణి

రామాయణానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలను అవమానించినందుకు గాను సినీ నటి కరాటే కళ్యాణి, నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలను అవమానించినందుకు ఆమె ప్రకాష్ రాజ్‌ను తీవ్రంగా విమర్శించారు. 
 
కోట్లాది మంది ప్రజలు ఆరాధించే దైవం అయిన శ్రీరాముడిని అవమానించేలా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించిన ఆమె, ఆ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని పేర్కొన్నారు. 
 
ఆమె పంజాగుట్ట ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎం. రామకృష్ణను కలిసి, ఆయనకు ఒక ఫిర్యాదు సమర్పించారు. ప్రకాష్ రాజ్‌పై తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. జనవరి 2026లో కోజికోడ్‌లో జరిగిన 'కేరళ సాహిత్యోత్సవం'లో ప్రసంగిస్తూ, ప్రకాష్ రాజ్ శ్రీరామునిపైనా, రామాయణంపైనా "అత్యంత అవమానకరమైన, వక్రీకరించిన, దురుద్దేశపూరిత వ్యాఖ్యలు" చేశారని కళ్యాణి ఆరోపించారు. 
 
బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 196, 299, 353, ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 67 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, ఆ వీడియో క్లిప్‌ల మూలాన్ని గుర్తించాలని, అలాగే అవి ప్రజా శాంతికి భంగం కలిగిస్తున్నందున ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A కింద వాటిని నిరోధించే విషయాన్ని పరిశీలించాలని కళ్యాణి పోలీసులను కోరారు. 
 
సాక్ష్యాలుగా వీడియో క్లిప్‌లు, స్క్రీన్‌షాట్‌లు, టైమ్‌స్టాంప్‌లను తాను భద్రపరిచానని, ఈ విషయమై వివరణాత్మక వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె తెలిపారు.

ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఎన్టీఆర్ నీల్' చిత్రం, గతంలో 2026 జూన్‌లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని మార్చి, 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదలను ఖరారు చేసింది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ గ్లింప్స్ లేదా టీజర్ మే 20న విడుదల కానుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, టీ-సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రకటనతో పాటు, ఒక ప్రమోషనల్ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది.

హాయ్ నాన్న ఫేమ్ డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ తో విజయ్ దేవరకొండ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. వైరా బ్యానర్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీని నిర్మిస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నేచురల్ స్టార్ నాని క్లాప్ ఇచ్చారు.

ఈ చిత్రాన్ని మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె

డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ స్టార్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'స్లమ్ డాగ్' షూటింగ్ పూర్తైంది. ప్రస్తుతం అన్ని భాషల్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. '33 టెంపుల్ రోడ్' అనే గ్రిప్పింగ్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్ పై పూరి జగన్నాధ్, చార్మీ కౌర్, జెబి మోహన్ పిక్చర్స్ జెబి నారాయణరావు కొండ్రోల్లాతో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.

గుండెకి సంబంధించిన అత్యవసర శస్త్రచికిత్స కోసం మేకప్ ఆర్టిస్ట్ శివనాథ్ (శివ) కు 10.5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు మెగాస్టార్. అంతేకాకుండా అపోలో ఆసుపత్రిలో వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుని, పూర్తి చికిత్స అందేలా చూసుకున్నారు.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.

అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్‌కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.
