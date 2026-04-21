టీజీఎస్సార్టీసీ: ఏప్రిల్ 22 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపు
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక నలుగురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు ప్రధాన కార్యదర్శి ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును జారీ చేశారు.
ఉద్యోగుల సర్వీసు నిబంధనలు, సంబంధిత అంశాలపై టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగుల నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు అందిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అనంతరం, రవాణా, రహదారులు, భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ ఉన్నత స్థాయి కమిటీ అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించి, ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడిన తేదీ నుండి నాలుగు వారాల్లోగా తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది.
తమ దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం యాజమాన్యంతో వారాల తరబడి జరిపిన చర్చలు విఫలమవడంతో, టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సంయుక్త కార్యాచరణ సమితి (జాక్) ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ 22 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన కీలక సమయంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది.