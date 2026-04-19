బ్రహ్మంగారి మాటలు నిజమవుతున్నాయా... ఏనుగు పిల్ల ఆకారంలో జన్మనిచ్చిన పంది
పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి కాలజ్ఞానంలోని పలుకులు నేటి ప్రపంచంలో నిజమయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఓ పంది కడపున ఏనుగు పిల్ల ఆకారంలో ఉండే పిల్ల జన్మించింది. జిల్లాలోని పెద్దకొత్తపల్లి మండలం, కార్పాముల గ్రామంలో ఈ సంఘటన వెలుగు చూసింది. గ్రామానికి చెందిన కురాకుల వెంకటయ్య అనే వ్యక్తి పందులను పెంచుతూ జీవనోపాధి పొందుతున్నాడు.
ఇంటి ఆవరణలోనే ఓ చిన్న పందిరి వంటి నిర్మాణంలో పందులను పెంచుతున్నాడు. ఈ పందుల్లోని ఓ పంది.. మొదటి ఈతలో ఏడు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో వెంకటయ్య ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఆ సంతోషం ఎంతో సేపు నిలువలేదు. ఏడు పంది పిల్లల్లో ఒకటి అచ్చం ఏనుగు పిల్లను పోలివుండటంతో దిగ్భ్రాంతికు గురయ్యాడు. ఈ విషయం గ్రామంలో పాకిపోయింది. ఆ పంది పిల్ల జన్మించిన కొద్దిసేపటికే ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
ఇక ఏనుగు ఆకారాన్ని పోలి ఉన్న పందిపిల్ల అంశం స్థానికంగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఆ పంది పిల్ల చిత్రాలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే అనుహ్యంగా పందిపిల్ల ఏనుగు ఆకారంలో జన్మించడానికి కారణాలను పశు వైద్యులు శోధిస్తున్నారు. జన్యుపరమైన అంశాలా? లేక ఇంకేమైన కారణాలు ఉన్నాయా అన్న కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారు.