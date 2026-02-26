శామ్సంగ్ నుంచి 3rd Generation AI Phone.. గెలాక్సీ S26 సిరీస్
దక్షిణ కొరియా ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం శామ్సంగ్ బుధవారం తన ఫ్లాగ్షిప్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది దాని మూడవ ఏఐ స్మార్ట్ఫోన్, ఇది దాని వినియోగదారులకు అత్యంత సహజమైన, చురుకైన ఏఐ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దాని మునుపటి మాదిరిగానే, ఎస్26 సిరీస్ను కూడా భారతదేశంలోని నోయిడా ప్లాంట్లో శామ్సంగ్ తయారు చేస్తుందని ఒక అధికారి తెలిపారు. అంతేకాకుండా, దక్షిణ కొరియా వెలుపల అతిపెద్ద బెంగళూరుకు చెందిన దాని ఆర్ అండ్ డీ కేంద్రం, గెలాక్సీ ఎస్26, ఎస్26 ప్లస్, S26 అల్ట్రా అనే మూడు వేరియంట్లను కలిగి ఉన్న ఈ తాజా సిరీస్ను అభివృద్ధి చేయడంలో గణనీయంగా దోహదపడింది.
గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను.. 2026 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 800 మిలియన్ల పరికరాలను తెచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. భారత మార్కెట్ ధరలను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు.