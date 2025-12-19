శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
శామ్‌సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025, సాంకేతికతతో పర్యావరణ సుస్థిరత

Samsung Solve for Tomorrow 2025
దశాబ్దాలుగా పర్యావరణ సుస్థిరతను త్యాగం లేదా రాజీగా భావిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఐఐటి ఢిల్లీతో భాగస్వామ్యంలో నిర్వహిస్తున్న శామ్‌సంగ్ యొక్క ప్రధాన విద్యా కార్యక్రమం శామ్‌సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025 ద్వారా లభించిన మద్దతు, మార్గదర్శకత్వంతో, యువ ఆవిష్కర్తలు ఈ దృక్కోణాన్ని పూర్తిగా మార్చారు. సాంకేతికత గ్రహాన్ని కాపాడుతూనే అభివృద్ధి మరియు శ్రేయస్సును ముందుకు నడిపించగలదని నిరూపించారు. భారతదేశం అంతటా వేలాది మంది విద్యార్థులు సాంకేతికత ద్వారా పర్యావరణ సుస్థిరత అనే ఇతివృత్తం కింద వనరుల పరిరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ, స్వచ్ఛమైన నీటి పరిష్కారాలు, కార్బన్ ఉద్గారాల తగ్గింపుపై దృష్టి సారించిన అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలను అభివృద్ధి చేశారు.
 
ఈ కొత్త తరం మార్పు సృష్టికర్తలు సాధించిన ప్రభావవంతమైన ఫలితాలు:
1. అత్యవసరంతో పాటు వృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఆవిష్కరణలు
నీరు, శక్తి, వ్యర్థాలు, జీవవైవిధ్య సంరక్షణపై దృష్టి సారించిన సాంకేతిక పరిష్కారాలను విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ఆవిష్కరణలు సుస్థిరతను కేవలం బాధ్యతగా కాకుండా, ఆర్థిక మరియు సామాజిక పురోగతికి దోహదపడే శక్తివంతమైన ఉత్ప్రేరకంగా మలిచాయి.
 
2. థీమ్ విజేత- పృథ్వీ రక్షక్: వ్యర్థాలను సంపదగా మార్చే పరిష్కారం
శామ్‌సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025లో అగ్ర విజేతగా నిలిచిన పృథ్వీ రక్షక్ ఒక మాడ్యులర్, AI-ఆధారిత వర్మీకంపోస్టింగ్ వ్యవస్థ. దీనిని యువ ఆవిష్కర్తలు అభిషేక్ ధండా, ప్రభ్‌కిరత్ సింగ్, రచితా చందోక్ అభివృద్ధి చేశారు. స్మార్ట్ సెన్సార్‌ల సహాయంతో సేంద్రీయ వ్యర్థాలను పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే కంపోస్ట్‌గా మార్చే ప్రక్రియను ఈ పరిష్కారం ఆటోమేట్ చేస్తుంది. పాఠశాలలు, మార్కెట్లు, సమాజాల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ ఆవిష్కరణ, వ్యర్థాల నిర్వహణను సమర్థవంతంగా, సుస్థిరంగా మార్చుతోంది.
 
3. పర్యావరణ సమస్యలను సవాలు చేస్తున్న ఇతర ప్రముఖ ఆవిష్కరణలు
క్లిష్టమైన పర్యావరణ సవాళ్లను అదనపు అగ్ర బృందాలు పరిష్కరించాయి:
డ్రాప్ ఆఫ్ హోప్ (ఉత్తరప్రదేశ్): సౌర వాతావరణ సంగ్రహణను ఉపయోగించి గాలి నుండి నీటిని తీయడానికి ఒక పరికరం
పునరుత్పాదక డీశాలినేషన్ (అస్సాం): స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని అందించడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన శక్తి సామర్థ్యం గల డీశాలినేషన్ వ్యవస్థ
 
స్మాల్ బ్లూ (గుజరాత్): క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలలో ఎంటర్‌ప్రైజ్ డేటా ఇన్‌ఫ్రాను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు కార్బన్ పాదముద్రను తగ్గించడానికి AI ప్లాట్‌ఫారమ్
 
VOXMAPS (మధ్యప్రదేశ్): కాలుష్య డేటాను సేకరించడానికి & వోక్సెల్ మ్యాప్‌లను రూపొందించడానికి LiDAR & HD ఇమేజింగ్ సెన్సార్‌లు డ్రోన్‌లను అమర్చాయి
 
4. స్కేలింగ్ ప్రభావానికి మద్దతు
విజేతలకు IIT ఢిల్లీలో ₹1 కోటి వరకు ఇంక్యుబేషన్ మద్దతు లభించింది, అగ్రశ్రేణి జట్లకు అదనపు అవార్డులతో పాటు, ₹1 లక్ష గ్రాంట్లు, గుడ్‌విల్ అవార్డులు మరియు యంగ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డులు మరియు టాప్ 20 జట్లకు శామ్‌సంగ్ గ్యాలక్సీ Z ఫ్లిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు కూడా లభించాయి.
 
5. వృద్ధి చెందుతున్న, వికేంద్రీకృత ఆవిష్కరణల పర్యావరణ వ్యవస్థ
2025 ఎడిషన్లో టైర్-II మరియు టైర్-III నగరాల నుంచి బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేసింది. ఇందులో పూర్వ విద్యార్థులు కొత్తగా పాల్గొనేవారికి మార్గనిర్దేశం చేయగా, ప్రోటోటైపింగ్ కోసం ఐఐటి ఢిల్లీ యొక్క FITT ల్యాబ్‌లకు ప్రాప్యత కల్పించబడింది. ఇది మెట్రోపాలిటన్ హబ్లకు మించి STEM ఆవిష్కరణల వ్యాప్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
6. సానుభూతి-ఆధారిత, బాధ్యతాయుతమైన ఆవిష్కరణ
వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలను బాధ్యతాయుతంగా పరిష్కరించడం, సామాజిక ప్రభావానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరియు స్థిరమైన AI పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించిన డిజైన్-థింకింగ్ ద్వారా విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేశారు.
 
7. మార్పు యొక్క వారసత్వం
2010 నుండి, శామ్‌సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 68 దేశాలలో 2.9 మిలియన్ల యువ ఆవిష్కర్తలను నిమగ్నం చేస్తూ, ప్రభావవంతమైన STEM పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం మరియు సాధనాలతో విద్యార్థులను శక్తివంతం చేస్తోంది. భారత్ నుండి వచ్చే వైవిధ్యభరితమైన మరియు ఉత్సాహభరితమైన సహకారం ప్రతి ఏడాది మరింత బలపడుతూ కొనసాగుతోంది.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్తాజాగా మేకర్స్ 'బుకీ' బ్రేకప్ యాంథమ్ తొక్కలో మనసు పగిలేనే సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని ఈ సాంగ్ ని అద్భుతమైన వైబ్ తో కంపోజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని, ఖరెస్మా రవిచంద్రన్ ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. భాష్యశ్రీ సాహిత్యం క్యాచిగా వుంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ గా హిట్ అయ్యింది.

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.
