దశాబ్దాలుగా పర్యావరణ సుస్థిరతను త్యాగం లేదా రాజీగా భావిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఐఐటి ఢిల్లీతో భాగస్వామ్యంలో నిర్వహిస్తున్న శామ్సంగ్ యొక్క ప్రధాన విద్యా కార్యక్రమం శామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025 ద్వారా లభించిన మద్దతు, మార్గదర్శకత్వంతో, యువ ఆవిష్కర్తలు ఈ దృక్కోణాన్ని పూర్తిగా మార్చారు. సాంకేతికత గ్రహాన్ని కాపాడుతూనే అభివృద్ధి మరియు శ్రేయస్సును ముందుకు నడిపించగలదని నిరూపించారు. భారతదేశం అంతటా వేలాది మంది విద్యార్థులు సాంకేతికత ద్వారా పర్యావరణ సుస్థిరత అనే ఇతివృత్తం కింద వనరుల పరిరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ, స్వచ్ఛమైన నీటి పరిష్కారాలు, కార్బన్ ఉద్గారాల తగ్గింపుపై దృష్టి సారించిన అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలను అభివృద్ధి చేశారు.
ఈ కొత్త తరం మార్పు సృష్టికర్తలు సాధించిన ప్రభావవంతమైన ఫలితాలు:
1. అత్యవసరంతో పాటు వృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఆవిష్కరణలు
నీరు, శక్తి, వ్యర్థాలు, జీవవైవిధ్య సంరక్షణపై దృష్టి సారించిన సాంకేతిక పరిష్కారాలను విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ఆవిష్కరణలు సుస్థిరతను కేవలం బాధ్యతగా కాకుండా, ఆర్థిక మరియు సామాజిక పురోగతికి దోహదపడే శక్తివంతమైన ఉత్ప్రేరకంగా మలిచాయి.
2. థీమ్ విజేత- పృథ్వీ రక్షక్: వ్యర్థాలను సంపదగా మార్చే పరిష్కారం
శామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025లో అగ్ర విజేతగా నిలిచిన పృథ్వీ రక్షక్ ఒక మాడ్యులర్, AI-ఆధారిత వర్మీకంపోస్టింగ్ వ్యవస్థ. దీనిని యువ ఆవిష్కర్తలు అభిషేక్ ధండా, ప్రభ్కిరత్ సింగ్, రచితా చందోక్ అభివృద్ధి చేశారు. స్మార్ట్ సెన్సార్ల సహాయంతో సేంద్రీయ వ్యర్థాలను పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే కంపోస్ట్గా మార్చే ప్రక్రియను ఈ పరిష్కారం ఆటోమేట్ చేస్తుంది. పాఠశాలలు, మార్కెట్లు, సమాజాల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ ఆవిష్కరణ, వ్యర్థాల నిర్వహణను సమర్థవంతంగా, సుస్థిరంగా మార్చుతోంది.
3. పర్యావరణ సమస్యలను సవాలు చేస్తున్న ఇతర ప్రముఖ ఆవిష్కరణలు
క్లిష్టమైన పర్యావరణ సవాళ్లను అదనపు అగ్ర బృందాలు పరిష్కరించాయి:
డ్రాప్ ఆఫ్ హోప్ (ఉత్తరప్రదేశ్): సౌర వాతావరణ సంగ్రహణను ఉపయోగించి గాలి నుండి నీటిని తీయడానికి ఒక పరికరం
పునరుత్పాదక డీశాలినేషన్ (అస్సాం): స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని అందించడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన శక్తి సామర్థ్యం గల డీశాలినేషన్ వ్యవస్థ
స్మాల్ బ్లూ (గుజరాత్): క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలలో ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా ఇన్ఫ్రాను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు కార్బన్ పాదముద్రను తగ్గించడానికి AI ప్లాట్ఫారమ్
VOXMAPS (మధ్యప్రదేశ్): కాలుష్య డేటాను సేకరించడానికి & వోక్సెల్ మ్యాప్లను రూపొందించడానికి LiDAR & HD ఇమేజింగ్ సెన్సార్లు డ్రోన్లను అమర్చాయి
4. స్కేలింగ్ ప్రభావానికి మద్దతు
విజేతలకు IIT ఢిల్లీలో ₹1 కోటి వరకు ఇంక్యుబేషన్ మద్దతు లభించింది, అగ్రశ్రేణి జట్లకు అదనపు అవార్డులతో పాటు, ₹1 లక్ష గ్రాంట్లు, గుడ్విల్ అవార్డులు మరియు యంగ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డులు మరియు టాప్ 20 జట్లకు శామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ Z ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా లభించాయి.
5. వృద్ధి చెందుతున్న, వికేంద్రీకృత ఆవిష్కరణల పర్యావరణ వ్యవస్థ
2025 ఎడిషన్లో టైర్-II మరియు టైర్-III నగరాల నుంచి బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేసింది. ఇందులో పూర్వ విద్యార్థులు కొత్తగా పాల్గొనేవారికి మార్గనిర్దేశం చేయగా, ప్రోటోటైపింగ్ కోసం ఐఐటి ఢిల్లీ యొక్క FITT ల్యాబ్లకు ప్రాప్యత కల్పించబడింది. ఇది మెట్రోపాలిటన్ హబ్లకు మించి STEM ఆవిష్కరణల వ్యాప్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
6. సానుభూతి-ఆధారిత, బాధ్యతాయుతమైన ఆవిష్కరణ
వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలను బాధ్యతాయుతంగా పరిష్కరించడం, సామాజిక ప్రభావానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరియు స్థిరమైన AI పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించిన డిజైన్-థింకింగ్ ద్వారా విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేశారు.
7. మార్పు యొక్క వారసత్వం
2010 నుండి, శామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 68 దేశాలలో 2.9 మిలియన్ల యువ ఆవిష్కర్తలను నిమగ్నం చేస్తూ, ప్రభావవంతమైన STEM పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం మరియు సాధనాలతో విద్యార్థులను శక్తివంతం చేస్తోంది. భారత్ నుండి వచ్చే వైవిధ్యభరితమైన మరియు ఉత్సాహభరితమైన సహకారం ప్రతి ఏడాది మరింత బలపడుతూ కొనసాగుతోంది.