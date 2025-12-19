బాల్య వివాహం, లైంగిక దాడి కేసు.. బాలిక తండ్రి, భర్తకు జీవిత ఖైదు.. రంగారెడ్డి కోర్టు
రంగారెడ్డి పోక్సో కోర్టు బాల్య వివాహం, లైంగిక దాడి కేసులో సంచలనాత్మకమైన తీర్పును వెలువరించింది. బాల్య వివాహం చేయించిన బాలిక తండ్రికి, ఆమె భర్తకు ఇద్దరికీ జీవిత ఖైదు విధించింది. ఈ కేసు 2018 నాటిది. అప్పుడు సరూర్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికకు బలవంతంగా వివాహం జరిపించారు. కోర్టు తండ్రికి, భర్తకు ఇద్దరికీ చెరో రూ. 75,000 జరిమానా కూడా విధించింది. శిక్షతో పాటు, న్యాయమూర్తి బాధితురాలికి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించారు.
ఈ తీర్పు ప్రకారం ఆ యువతికి రూ. 15 లక్షల పరిహారం అందనుంది. మహిళా సంఘాలు ఈ తీర్పును స్వాగతించాయి. చిన్న వయసు బాలికలను భారంలా భావించే లేదా డబ్బు కోసం వారికి పెళ్లిళ్లు చేసే తల్లిదండ్రులకు ఇది స్పష్టమైన హెచ్చరిక అని వారు అంటున్నారు.
భారతీయ చట్టం ప్రకారం, 18 ఏళ్లలోపు వారిని మైనర్గా పరిగణిస్తారు. మైనర్పై లైంగిక దాడి జరిగినప్పుడు, వారి సమ్మతితో సంబంధం లేకుండా పోక్సో చట్టం వర్తిస్తుంది. ఈ కేసులో ఈ రెండు షరతులు నెరవేరడంతో, కోర్టు కఠినమైన తీర్పు ఇచ్చింది.
ఇలాంటి కేసులకు ఈ తీర్పు ఒక మార్గదర్శకంగా మారవచ్చని న్యాయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మానవ హక్కుల సంఘాలు, మహిళా సంక్షేమ సంస్థలు బాల్య వివాహాలపై చాలా కాలంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అవగాహన ఉన్నప్పటికీ, సామాజిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఇటువంటి ఆచారాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తీర్పు ఇలాంటి ఘటనలను నిరోధించే దిశగా పనిచేస్తుందని కార్యకర్తలు అంటున్నారు.