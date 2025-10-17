బెంగళూరు: ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, కూ(Koo) సహ-వ్యవస్థాపకుడు మయాంక్ బిడావత్కా స్థాపించిన బిలియన్ హార్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్, పిక్సీ (PicSee) యాప్ను ఆవిష్కరించినట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) ఆధారంగా పనిచేసే, ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి మ్యూచువల్ ఫోటో షేరింగ్(పరస్పర మార్పిడి) యాప్.
ఫోటో షేరింగ్ ప్రపంచంలో పిక్సీ ఒక విప్లవాత్మకమైన సూత్రాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. గివ్ టు గెట్ (ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం). ఈ విధానంలో, మీ స్నేహితుల వద్ద ఉన్న మీ ఫోటోలు మీకు కావాలంటే, మీ వద్ద ఉన్న వారి ఫోటోలను మీరు వారికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇద్దరు స్నేహితులు ఒకరినొకరు ఒక్కసారి ఆమోదిస్తే చాలు, భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అదనపు శ్రమ లేకుండా ఫోటోలు ఆటోమేటిక్గా షేర్ అవుతాయి. ఈ సరళమైన, పరస్పర మార్పిడి విధానం ప్రపంచంలోనే మొదటిది. ఇది ఫోటో షేరింగ్ను సులభంగా, సరిసమానంగా, సరదాగా మారుస్తుంది.
ప్రతి సంవత్సరం లక్షల కోట్ల ఫోటోలు తీయబడుతున్నా, వాటిలో చాలా వరకు స్నేహితుల ఫోన్లలోనే ఉండిపోతున్నాయి. పిక్సీ ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తుంది. దాని AI-ఆధారిత నావి ఇచ్చి, నీవి తీసుకో విధానంతో, స్నేహితులు తీసిన మీ ఫోటోలను, వారిని అడిగే ఇబ్బంది లేకుండానే మీకు పంపుతుంది.
ప్రైవసీకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి రూపొందించబడిన ఈ యాప్లో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉపయోగించబడింది. ఫోటోలు యూజర్ల ఫోన్లలోనే భద్రంగా ఉంటాయి, దీనివల్ల మీరు మరియు మీ స్నేహితులు తప్ప, పిక్సీ సంస్థ కూడా మీ ఫోటోలను, కామెంట్లను చూడలేదు.
జూలైలో జరిగిన ప్రైవేట్ సాఫ్ట్ లాంచ్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ప్రస్తుతం పిక్సీ యూజర్లు 27 దేశాలు, 160కి పైగా నగరాల్లో ఉన్నారు. కేవలం రెండు నెలల్లో, యూజర్లు తమ స్నేహితులను ఆహ్వానించడం ద్వారానే యాప్ వినియోగం 75 రెట్లు పెరిగింది. ఇప్పటికే 1,50,000కు పైగా ఫోటోలు మార్పిడి చేయబడ్డాయి. ముఖ్యంగా 30% మంది యూజర్ల సొంత కెమెరా గ్యాలరీల కన్నా, పిక్సీలోనే వారి ఫోటోలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో లక్షల కోట్ల ఫోటోలను పంచుకునే విధానాన్ని పిక్సీ సరికొత్తగా మార్చనుంది.
పిక్సీ వ్యవస్థాపకుడు, మయాంక్ బిడావత్కా మాట్లాడుతూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15 లక్షల కోట్ల ఫోటోలు ఉన్నాయి, ప్రతి సంవత్సరం మరో 2 లక్షల కోట్ల ఫోటోలు తీస్తున్నారు. అయినా వాటిలో చాలావరకు షేర్ కావడం లేదు. ఫోటోలు షేర్ చేయడానికి ప్రజలకు సరైన ప్రోత్సాహం లేదు. పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న మా పరస్పర మార్పిడి విధానంతో పిక్సీ ఈ సమస్యను అద్భుతంగా పరిష్కరిస్తుంది. ఇది ఇచ్చి పుచ్చుకునే సూత్రంపై నిర్మించిన ప్రపంచపు మొట్టమొదటి ఫోటో షేరింగ్ యాప్.
సాంప్రదాయ యాప్లకు భిన్నంగా, పిక్సీలో మాన్యువల్గా చేయాల్సిన శ్రమ ఏదీ ఉండదు. దీనిలోని ప్రైవసీ-సేఫ్ AI, మీ స్నేహితులను, వారు తీసిన మీ ఫోటోలను ఆటోమేటిక్గా కనుగొంటుంది. ఇకపై ఫోటోల కోసం ఇతరులను అడగాల్సిన పనిలేదు. ఫోటోలన్నీ పూర్తి ఎన్క్రిప్షన్తో, మీ డివైజ్లోనే సురక్షితంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, పిక్సీ సంస్థకు సైతం వాటిని చూసే వీలుండదు. ఇది చాలా సరళమైనది, సురక్షితమైనది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగించేలా రూపొందించబడింది.
ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, వందల కోట్ల మంది సామాన్యులు వాడేందుకు వీలుగా రూపొందించిన అతికొద్ది AI ఉత్పత్తులలో పిక్సీ ఒకటి. ప్రతి ఒక్కరూ ఫోటోగ్రాఫరే, కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరా స్నేహితులు తీసిన వేలాది ఫోటోలు మిస్ అవుతున్నాయి. ఫోటోలు మనం జీవించిన, ప్రేమించిన క్షణాలకు సాక్ష్యాలు- పిక్సీ వాటిని సులభంగా తిరిగి తీసుకురావడంలో సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
పిక్సీ ఎలా పనిచేస్తుంది
పిక్సీ తన ప్రత్యేకమైన ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి యూజర్ గ్యాలరీని స్కాన్ చేస్తుంది, స్నేహితులను గుర్తిస్తుంది మరియు వారికి ఒక పర్సనలైజ్డ్ ఆహ్వానాన్ని పంపడంలో సహాయపడుతుంది.
స్నేహితుడు పిక్సీని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఒక్కసారి ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఇద్దరూ ఆమోదించిన తర్వాత, వారు ఒకరికొకరు తీసిన ఫోటోలను షేర్ చేసుకుంటారు. ఫోటోలు షేర్ అయ్యే ముందు, వాటిని సమీక్షించుకోవడానికి 24 గంటల సమయం ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే వెంటనే పంపే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. వాట్సాప్లా కాకుండా, ఫోటోలను లేదా వ్యక్తులను మాన్యువల్గా ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు; పిక్సీ మీ కోసం ఆ పని చేస్తుంది.
ప్రైవసీకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం
పిక్సీలో ప్రైవసీ, భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. యాప్ తన సర్వర్లలో ఫోటోలను ఎప్పుడూ స్టోర్ చేయదు; అన్ని ఫోటోలు యూజర్ల డివైజ్లలోనే ఉంటాయి, బదిలీ సమయంలో ఎన్క్రిప్ట్ చేయబడతాయి.
ముఖ్యమైన ప్రైవసీ భద్రతాంశాలు:
పిక్సీ సర్వర్లలో ఫోటోలు స్టోర్ చేయబడవు.
యాప్లో స్క్రీన్షాట్లను అనుమతించరు.
షేర్ చేసే ముందు ఫోటోలను సమీక్షించుకోవడానికి 24 గంటల సమయం ఉంటుంది.
షేర్ చేసిన ఫోటోలను ఎప్పుడైనా వెనక్కి తీసుకునే రీకాల్ ఆప్షన్ ఉంది.
ఈ ఫీచర్లు పిక్సీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సురక్షితమైన, ప్రైవసీని గౌరవించే ఫోటో ప్లాట్ఫారమ్లలో ఒకటిగా నిలబెట్టాయి.