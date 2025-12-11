గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

Apples
రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం.
 
దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది.
 
రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది.
 
రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది.
 
రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు.
 
రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
 
రాత్రిపూట బంగాళదుంపలు తింటే బరువు పెరుగుతారు.
 
రాత్రిపూట కొవ్వుతో కూడిన గింజ ధాన్యాలు తీసుకుంటే వాటిలోని కొవ్వు శరీర బరువును పెంచుతుంది.
 
గమనిక: ఈ చిట్కాలు అవగాహన కోసం ఇవ్వడం జరిగింది.

అమీన్‌పూర్ హత్య కేసు: ఇద్దరూ కలవకుంటే నా కూతురికి కడుపు ఎలా వచ్చింది?

అమీన్‌పూర్ హత్య కేసు: ఇద్దరూ కలవకుంటే నా కూతురికి కడుపు ఎలా వచ్చింది?అమీన్ పూర్ లో బీటెక్ విద్యార్థి శ్రవణ్ సాయి హత్యకు సంబంధించి మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయవద్దని శ్రవణ్ సాయి ప్రేయసి తల్లి హెచ్చరించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... తప్పు నా కుమార్తెలోనే వుంది. ఆమె ఫోన్ మెసేజ్ చేస్తేనే అతడు ఇక్కడికి వచ్చాడు. అతడ్ని నేను ఒక్కసారి మాత్రమే చూచాను. మళ్లీ రెండోసారి మొన్న చూసాను. మీ మీడియావాళ్లు నోటికొచ్చింది ఏదిబడితే అది చెప్పకండి. చేతికి ఏది రాయాలనిపిస్తే అది రాయకండి. నా కుమార్తెతో అతడు కలవకపోతే నా పాపకు కడుపు ఎలా వచ్చింది? గండిమైసమ్మ పార్కు దగ్గర ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు.

మంత్రి కొండా సురేఖ అరెస్టు తప్పదా?

మంత్రి కొండా సురేఖ అరెస్టు తప్పదా?తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కొండా సురేఖకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని నాంపల్లి ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్‌ను జారీచేసింది. పలుమార్లు నోటీసులు పంపించినప్పటికీ ఆమె కోర్టుకు హాజరుకాలేదు. దీంతో ఆమెకు వ్యతిరేకంగా కోర్టు ఈ వారెంట్‌ను జారీచేసింది.

రూ. 9500 కోట్ల విలువైన 506 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్

రూ. 9500 కోట్ల విలువైన 506 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన గురువారం ఉదయం రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన ఏపీ క్యాబినెట్ సమావేశం ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో 44 అజెండా అంశాలపై చర్చించారు. కేబినెట్ రూ. 9500 కోట్ల విలువైన 506 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధాన ఆమోదాలలో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కింద సమీకృత నీటి ప్రాజెక్టులు, లోక్ భవన్, అసెంబ్లీ దర్బార్ హాల్ నిర్మాణం ఉన్నాయి.

ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటు తొలగిస్తే కిచెన్ టూల్స్‌తో సిద్ధం కండి.. మహిళలకు మమతా పిలుపు

ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటు తొలగిస్తే కిచెన్ టూల్స్‌తో సిద్ధం కండి.. మహిళలకు మమతా పిలుపుఓటరు జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అయితే, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా తన విధులను పూర్తి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మహిళలను హెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటరు జాబితా నుంచి పేరు తొలగిస్తే మీ వంట ఇంటిలోని పరికరాలు (కిచెన్ టూల్స్)తో సిద్ధం కావాలని మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు.

నా వెన్నెముక వైఎస్ జగన్.. ఆయనే బెయిలిప్పించారు : బోరుగడ్డ అనిల్

నా వెన్నెముక వైఎస్ జగన్.. ఆయనే బెయిలిప్పించారు : బోరుగడ్డ అనిల్రౌడీ షీటర్ బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ మరోమారు వార్తల్లోకెక్కారు. తన వెన్నెముక వైకాపా అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఆయనే తనకు బెయిల్ ఇప్పించారన్నారు. ఆయనే లేకపోతే తాను ఇప్పటికీ జైలులో ఉండేవాడినని అన్నారు.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.

గుర్రం పాపిరెడ్డి బోర్ కొట్టదు, అవతార్ రిలీజ్ మాకు పోటీ కాదు : డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్

గుర్రం పాపిరెడ్డి బోర్ కొట్టదు, అవతార్ రిలీజ్ మాకు పోటీ కాదు : డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు డైరెక్టర్ మురళీ మనోహర్

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాం

మనల్ని విమర్శించే వారి తిట్ల నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకుందాం. ఎదుగుదాంఈషా రెబ్బా, సత్య, హర్ష చెముడు, సూర్య శ్రీనివాస్ , సత్యం రాజేశ్, కుషిత కల్లపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఆహా ఒరిజినల్స్ వెబ్ సిరీస్ "త్రీ రోజెస్". ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టయిన ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. రాశీ సింగ్ మరో కీ రోల్ చేసింది. ఈ సిరీస్ ను మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఎస్ కేఎన్ నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రవి నంబూరి, సందీప్ బొల్ల రచన చేయగా..కిరణ్ కె కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ రోజు ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్కార్తి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వా వాత్తియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు. నలన్ కుమార స్వామి దర్శకుడు. డిసెంబరు 12వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడదలకు మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ప్రముఖ ఫైనాన్షియర్ అర్జున్ లాల్ వద్ద ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీతో కలిపి రూ.21.78 కోట్లు అయింది. ఈ మొత్తం చెల్లించేవరకు చిత్రం విడుదల చేయొద్దని నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజాను ఆదేశిస్తూ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది.
