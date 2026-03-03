మంగళవారం, 3 మార్చి 2026
Rajamouli: ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి వారణాసి షెడ్యూల్ అంటార్కిటికాలో - తాజా అప్ డేట్

Antarctica, Mahesh Babu
ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి వారణాసి తదుపరి షెడ్యూల్ అంటార్కిటికాలో జరగనుంది. ఈ షెడ్యూల్ లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా పాల్గొంటున్నారు. ఇటీవలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో వేసని సెట్లో యాక్షన్ ఎపిసోడ్ టెక్నికల్ కోణంలో బ్లూమేట్ ద్వారా చిత్రీకరించారు. పురాణాల్లోని దేశదేశాల తిరుగుతూ సాగే కథతో ఆఫ్రికన్ అడవుల నేపథ్యంలో వారణాసి వుంటుందని గతంలో దర్శకుడు చెప్పాడు.
 
కాగా,  ఎస్ఎస్ రాజమౌళి వారణాసి చిత్రం అంటార్కిటికాలో చిత్రీకరించిన మొదటి భారతీయ చిత్రం అవుతుందని ప్రియాంక చోప్రా క్యాజువల్ గా ఇటీవలే వెల్లడించారు. వారణాసి చిత్రంతో  రావడానికి ప్రియాంక చోప్రా ప్రస్తుతం తన హాలీవుడ్ కెరీర్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది. ఇటీవలే తన పైరేటెడ్ యాక్షన్ చిత్రం ది బ్లఫ్ విడుదలను చూసిన నటి, త్వరలో వారణాసి చిత్రీకరణను తిరిగి ప్రారంభిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన సమాచారం మేరకు, ఆమె ఇంతకు ముందు ఏ భారతీయ చిత్రం చిత్రీకరించబడని అంటార్కిటికాలో మహేష్ బాబుతో కలిసి చిత్రీకరణ జరుపుకోవచ్చు.
 
సోషల్ మీడియాలో ఆమె అభిమానులతో స్పందిస్తూ.. ఆమె తన కృతజ్ఞతా ట్వీట్‌ను ముగించిన విధానం అభిమానులను సందడి చేసింది. "త్వరలో అంటార్కిటికాలో కలుద్దాం. అని ప్రియాంక తెలిపారు. మహేష్ బాబు పాత్ర రుద్ర ఫస్ట్ లుక్ రివీల్‌తో పాటు ఈ చిత్రం అంటార్కిటికాతో అనుసంధానించబడిందని చూపించే టీజర్ వీడియో కూడా ఉంది. ఈ వీడియోలో సినిమా అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందో, ఆఫ్రికా, వారణాసి, అంటార్కిటికాలోని రాస్ ఐస్ షెల్ఫ్ వంటి ప్రదేశాలను చూపించారు. టీజర్‌లో అంటార్కిటికాలోని నీటి అడుగున మంచుకొండలో చిక్కుకున్న భారీ ఓడను చూపించారు. ఒక అభిమాని, “అంటార్కిటికాను వెల్లడించినందుకు చోప్రా కి ధన్యవాదాలు” అని ప్రతిస్పందించాడు. మరొక అభిమాని, “అప్పుడు అంటార్కిటికా. కాబట్టి ..బాబ్. మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేయండి, మీ దర్శకులను గర్వించేలా చేయండి మరియు భారతీయ సినిమాను వీలైనంత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లండి” అని తెలిపారు.
 
అయితే, ప్రియాంక చాలా సీరియస్‌గా ట్వీట్ చేసిందా లేదా హాస్యంగా ట్వీట్ చేసిందా అనేది ఖచ్చితంగా తెలియదు. గతంలో, హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్స్‌తో సహా అనేక సినిమాలు లాజిస్టికల్,  ఖర్చు సమస్యల కారణంగా యూరప్ లేదా ఉత్తర అమెరికాలో అంటార్కిటికాను పునఃసృష్టించాలని ఎంచుకున్నాయి.
 
వారణాసి గురించి తెలిసిన మేరకు చెప్పాలంటే...
కాల ప్రయాణ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగే సాహసయాత్ర, వారణాసి సహస్రాబ్దాలు,  ఖండాలను విస్తరించి ఉంది. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు ద్విపాత్రాభినయంలో నటించనున్నారు. త్రేతా యుగంలో సెట్ చేయబడిన ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌లో రాముడిగా కూడా నటించారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఈ చిత్రంలో విరోధి పాత్రలో నటించగా, ప్రియాంక కూడా నటించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

భార్య, అత్తను కత్తితో నరికి చంపేసిన వ్యక్తి...

భార్య, అత్తను కత్తితో నరికి చంపేసిన వ్యక్తి...ఏపీలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య, అత్తను కత్తితో నరికి చంపేశాడు. వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలోని సీతానగరం మండలం బొబ్బిలంకలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులను లత, లక్ష్మిగా గుర్తించారు.

హార్ముజ్‌ జలసంధిని మూసేశాం.. దాటేందుకు వచ్చే నౌకలకు నిప్పుపెడతాం : ఇరాన్ భీకర వార్నింగ్

హార్ముజ్‌ జలసంధిని మూసేశాం.. దాటేందుకు వచ్చే నౌకలకు నిప్పుపెడతాం : ఇరాన్ భీకర వార్నింగ్ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన జలమార్గమైన హార్ముజ్‌ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూనే, ఇపుడు ఒక్క నౌక వచ్చినా వదిలిపెట్టబోమని బీకర హెచ్చరిక చేసింది. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులకు దిగిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధవాతావరణం నెలకొంది. ఇది నానాటికీ తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది.

నెతన్యాహుపై ఇరాన్ ఖైబర్ క్షిపణులతో మెరుపు దాడి చేసిందా? కార్యాలయం ధ్వంసమైందా?

నెతన్యాహుపై ఇరాన్ ఖైబర్ క్షిపణులతో మెరుపు దాడి చేసిందా? కార్యాలయం ధ్వంసమైందా?ఇరాన్ పైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు చేసిన నేపధ్యంలో ఇరాన్ మెరుపుదాడులు చేస్తోంది. తాజాగా ఇజ్రాయెల్ దేశంలోని పలు కీలక ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అధునాతన క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం, ఎయిర్ ఫోర్స్ కమాండర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కోర్ దాడులు చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ దాడుల్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం పూర్తిగా ధ్వంసమైందని వారు పేర్కొన్నారు. ఐతే ఈ వార్తలను ఇజ్రాయెల్ ఖండించింది. ఇరాన్ ప్రయోగిస్తున్న డ్రోన్లు, క్షిపణులను తాము సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు.

బాచుపల్లి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్‌పై దారుణం.. మత్తుమందిచ్చి లైంగిక దాడి

బాచుపల్లి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్‌పై దారుణం.. మత్తుమందిచ్చి లైంగిక దాడిహైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో విద్యార్ధినిపై ఓ యువకుడు లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కాలేజీ విద్యార్థినిపై లైంగికంగా దాడికి పాల్పడటమే కాకుండా మాట వినకుంటే నగ్న ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పెడుతానని ఆమెను బెదిరించాడు. అతడి వేధింపులు తాళలేక సదరు యువతి శనివారం ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. దాంతో విషయం తెలసుకున్న ఆమె తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.

గల్ఫ్‌లో 15లక్షల మంది తెలంగాణ ప్రజలు.. కంట్రోల్ రూమ్ సిద్ధం చేసిన సీఎం రేవంత్

గల్ఫ్‌లో 15లక్షల మంది తెలంగాణ ప్రజలు.. కంట్రోల్ రూమ్ సిద్ధం చేసిన సీఎం రేవంత్ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా క్షిపణులను ప్రయోగించిన తర్వాత యుద్ధం చెలరేగడంతో మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇరాన్ ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు, అధ్యక్షుడు అయతుల్లా ఖమేనీ క్షిపణి దాడిలో మరణించిన తర్వాత పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. గల్ఫ్‌లో పనిచేస్తున్న తెలంగాణకు చెందిన 15 లక్షల మంది ప్రజలు ఉన్నారని అంచనా. నివాసితులతో పాటు, వ్యాపారం లేదా సెలవుల కోసం మధ్యప్రాచ్యానికి ప్రయాణించిన విమానాశ్రయాలలో చాలామంది చిక్కుకున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్‌లో 24×7 హెల్ప్‌లైన్‌ను ప్రారంభించింది.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.
