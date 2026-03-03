Rajamouli: ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి వారణాసి షెడ్యూల్ అంటార్కిటికాలో - తాజా అప్ డేట్
ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి
వారణాసి తదుపరి షెడ్యూల్ అంటార్కిటికాలో జరగనుంది. ఈ షెడ్యూల్ లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా పాల్గొంటున్నారు. ఇటీవలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో వేసని సెట్లో యాక్షన్ ఎపిసోడ్ టెక్నికల్ కోణంలో బ్లూమేట్ ద్వారా చిత్రీకరించారు. పురాణాల్లోని దేశదేశాల తిరుగుతూ సాగే కథతో ఆఫ్రికన్ అడవుల నేపథ్యంలో వారణాసి వుంటుందని గతంలో దర్శకుడు చెప్పాడు.
కాగా, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి వారణాసి చిత్రం అంటార్కిటికాలో చిత్రీకరించిన మొదటి భారతీయ చిత్రం అవుతుందని ప్రియాంక చోప్రా క్యాజువల్ గా ఇటీవలే వెల్లడించారు. వారణాసి చిత్రంతో రావడానికి ప్రియాంక చోప్రా ప్రస్తుతం తన హాలీవుడ్ కెరీర్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది. ఇటీవలే తన పైరేటెడ్ యాక్షన్ చిత్రం ది బ్లఫ్ విడుదలను చూసిన నటి, త్వరలో వారణాసి చిత్రీకరణను తిరిగి ప్రారంభిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన సమాచారం మేరకు, ఆమె ఇంతకు ముందు ఏ భారతీయ చిత్రం చిత్రీకరించబడని అంటార్కిటికాలో మహేష్ బాబుతో కలిసి చిత్రీకరణ జరుపుకోవచ్చు.
సోషల్ మీడియాలో ఆమె అభిమానులతో స్పందిస్తూ.. ఆమె తన కృతజ్ఞతా ట్వీట్ను ముగించిన విధానం అభిమానులను సందడి చేసింది. "త్వరలో అంటార్కిటికాలో కలుద్దాం. అని ప్రియాంక తెలిపారు. మహేష్ బాబు పాత్ర రుద్ర ఫస్ట్ లుక్ రివీల్తో పాటు ఈ చిత్రం అంటార్కిటికాతో అనుసంధానించబడిందని చూపించే టీజర్ వీడియో కూడా ఉంది. ఈ వీడియోలో సినిమా అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందో, ఆఫ్రికా, వారణాసి, అంటార్కిటికాలోని రాస్ ఐస్ షెల్ఫ్ వంటి ప్రదేశాలను చూపించారు. టీజర్లో అంటార్కిటికాలోని నీటి అడుగున మంచుకొండలో చిక్కుకున్న భారీ ఓడను చూపించారు. ఒక అభిమాని, “అంటార్కిటికాను వెల్లడించినందుకు చోప్రా కి ధన్యవాదాలు” అని ప్రతిస్పందించాడు. మరొక అభిమాని, “అప్పుడు అంటార్కిటికా. కాబట్టి ..బాబ్. మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేయండి, మీ దర్శకులను గర్వించేలా చేయండి మరియు భారతీయ సినిమాను వీలైనంత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లండి” అని తెలిపారు.
అయితే, ప్రియాంక చాలా సీరియస్గా ట్వీట్ చేసిందా లేదా హాస్యంగా ట్వీట్ చేసిందా అనేది ఖచ్చితంగా తెలియదు. గతంలో, హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్స్తో సహా అనేక సినిమాలు లాజిస్టికల్, ఖర్చు సమస్యల కారణంగా యూరప్ లేదా ఉత్తర అమెరికాలో అంటార్కిటికాను పునఃసృష్టించాలని ఎంచుకున్నాయి.
వారణాసి గురించి తెలిసిన మేరకు చెప్పాలంటే...
కాల ప్రయాణ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగే సాహసయాత్ర, వారణాసి సహస్రాబ్దాలు, ఖండాలను విస్తరించి ఉంది. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు ద్విపాత్రాభినయంలో నటించనున్నారు. త్రేతా యుగంలో సెట్ చేయబడిన ఫ్లాష్బ్యాక్లో రాముడిగా కూడా నటించారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఈ చిత్రంలో విరోధి పాత్రలో నటించగా, ప్రియాంక కూడా నటించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.