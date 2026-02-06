Hyderabad: హైదరాబాదులో కొత్త స్టోర్ను ప్రారంభించనున్న ఆపిల్.. నియామకాలు ప్రారంభం
ఆపిల్ భారతదేశంలో తన రిటైల్ ఉనికిని మరింత విస్తరించడంలో భాగంగా, హైదరాబాద్లో తన తదుపరి స్టోర్ను ప్రారంభించడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఆపిల్ తన కెరీర్స్ పోర్టల్లో హైదరాబాద్ కోసం సీనియర్ మేనేజర్, జీనియస్, స్టోర్ లీడర్ వంటి ఉద్యోగాల కోసం ఖాళీలను ప్రకటించింది.
సాధారణంగా, ఐఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒక స్టోర్ను ప్రారంభించడానికి దాదాపు ఒక సంవత్సరం ముందుగానే నియామకాలను ప్రారంభిస్తుంది. ఈ అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం 2027 ప్రారంభంలో హైదరాబాద్ స్టోర్ను తెరవవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది ముంబైలో మరో స్టోర్ను కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 2025లో ఆపిల్ నోయిడాలో తన స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ఆపిల్ 2020లో తన ఆన్లైన్ స్టోర్ను ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత 2023లో ముంబై, ఢిల్లీలో ప్రధాన రిటైల్ స్టోర్లను తెరిచింది.
తదనంతరం, ఈ సంస్థ బెంగళూరు, పూణే, నోయిడాలో అదనపు స్టోర్లను ప్రారంభించడం ద్వారా తన రిటైల్ వ్యాపారాన్ని విస్తరించింది. ఇటీవల, ఆపిల్ భారతదేశ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో తన అత్యధిక వాటా అయిన 28 శాతాన్ని నమోదు చేసింది. కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, వినియోగదారులు ఉన్నత శ్రేణి స్మార్ట్ఫోన్లను ఎంచుకోవడం వల్ల ఏర్పడిన ప్రీమియమైజేషన్ ట్రెండ్ కారణంగా ఈ వృద్ధి నమోదైంది.
2024లో భారతదేశంలో ఆపిల్కు 23శాతం విలువ వాటా ఉంది. అయితే, ఐఫోన్ 16 సిరీస్ విజయం, కంపెనీ ఫైనాన్సింగ్ పథకాలు, ట్రేడ్-ఇన్ ఆఫర్లతో పాటు, దేశంలో అత్యధిక విలువ వాటాను సాధించడానికి దీనికి సహాయపడింది.
పండుగ సీజన్ ప్రమోషన్లు, విస్తృత ఛానెల్ విస్తరణ ఆదాయ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడంతో, 2025లో ఆపిల్ 28శాతం వాటాతో విలువ పరంగా మార్కెట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 2025లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా రవాణా చేయబడిన మోడల్గా ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 నిలిచింది. ఇది భారతదేశంలో ఒక ఐఫోన్కు అత్యధిక వార్షిక షిప్మెంట్ వాటాను కూడా సూచిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది.