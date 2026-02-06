SIR begins in Telangana: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ కోసం సన్నాహక పనులు ప్రారంభం
తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) కోసం సన్నాహక పనులు ప్రారంభమయ్యాయని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గురువారం తెలిపారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు ముందు, ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్కు కనీసం ఒక బూత్ స్థాయి ఏజెంట్ను (బీఎల్ఏ) నియమించాలని ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) రాజకీయ పార్టీలను కోరారు.
గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశంలో సీఈఓ సి. సుదర్శన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రక్రియలో బూత్ స్థాయి సమన్వయం చాలా కీలకమని చెప్పారు. బీఎల్ఏలను ప్రాధాన్యంగా పోలింగ్ స్టేషన్ స్థానిక ప్రాంతం నుండే నియమించాలని, వారు బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ)తో సన్నిహిత సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఈఓ అన్నారు.
ఓటర్ల జాబితా సవరణ సమయంలో కచ్చితత్వం, పారదర్శక, సమస్యల సకాల పరిష్కారాన్ని నిర్ధారించడంలో సహాయపడటానికి ప్రతి పోలింగ్ బూత్లో కనీసం ఒక నియమిత బీఎల్ఏ ఉండాలని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ జరుగుతోందని, తెలంగాణతో సహా మిగిలిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఏప్రిల్-మే 2026లో ప్రకటించవచ్చని సీఈఓ పార్టీలకు తెలియజేశారు.
సవరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన తర్వాత అందుబాటులో ఉండే సమయం పరిమితంగా ఉన్నందున, రాష్ట్రంలో సన్నాహక పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. ఈ సన్నాహక ప్రక్రియలో భాగంగా, 2025 ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లను 2002 ఎస్ఐఆర్ సమయంలో చేర్చిన వారితో అనుసంధానించడానికి టేబుల్-టాప్ మ్యాపింగ్ నిర్వహించబడింది.
దీని తర్వాత క్షేత్రస్థాయి మ్యాపింగ్ జరుగుతోంది. బూత్ స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి నివాసాలను గుర్తించి, ధృవీకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాలలో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఎస్ఐఆర్ సమయంలో, బీఎల్ఓలు ప్రతి పోలింగ్ ప్రాంతానికి మూడు నుండి నాలుగు సార్లు సందర్శిస్తారు. మొదటి సందర్శనలో గణన ఫారాలు పంపిణీ చేయబడతాయి, తదుపరి సందర్శనలలో అంతకుముందు అందుబాటులో లేని గృహాలను సందర్శిస్తారు.
సన్నాహక దశలో మ్యాపింగ్ చేయని ఓటర్లు కూడా ఎస్ఐఆర్ సమయంలో తమ వివరాలను అందించవచ్చని సీఈఓ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో రాజకీయ పార్టీల పాత్రను పునరుద్ఘాటిస్తూ, అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లకు బీఎల్ఏల నియామకాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీఈఓ వారిని కోరారు.
సమర్థవంతమైన బూత్ స్థాయి భాగస్వామ్యం సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని, ఫిర్యాదులను తగ్గిస్తుందని, అర్హులైన ఏ ఓటరు కూడా ఓటర్ల జాబితా నుండి మినహాయించబడకుండా చూస్తుందని చెప్పారు.