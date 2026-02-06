తెలుగు రాష్ట్రాలలో తగ్గిన చలి తీవ్రత.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
తెలుగు రాష్ట్రాలలో వాతావరణం మారిపోయింది. చలి తీవ్రత తగ్గుతూ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రధానంగా తెల్లవారుజామున చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. పగటిపూట సూర్యుడి వేడి పెరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితిపై వాతావరణ శాఖ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
ఈశాన్య-తూర్పు దిశ నుండి గాలులు వీస్తున్నాయని, ఇది ప్రధానంగా పొడి వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుందని సూచిస్తుంది. అయితే, కొన్ని ప్రాంతాలలో పొగమంచు ఉండే అవకాశం ఉంది. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం, ఈశాన్య- తూర్పు నుండి గాలులు ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంపై దిగువ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం సూచన ప్రకారం ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గురువారం,శుక్రవారం పొడి వాతావరణం ఉంటుందని, ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల పొగమంచు ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా.
శనివారం కూడా పొడిగా ఉంటుందని అంచనా. రాయలసీమలో, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది, గురువారం, శుక్రవారం పొడి వాతావరణం, కొన్ని చోట్ల పొగమంచు ఉండే అవకాశం, శనివారం పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం అంతటా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రాబోయే ఐదు రోజులు స్థిరంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణలో, దిగువ స్థాయి గాలులు ప్రధానంగా ఆగ్నేయం నుండి వీస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నివేదించింది.
దీని ప్రకారం గురువారం నుండి శనివారం వరకు వచ్చే మూడు రోజులు పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుంది. మొత్తం మీద, ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలో గణనీయమైన మార్పులు లేకుండా వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.