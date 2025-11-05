Karthika Pournami Special : కార్తీక పౌర్ణమి- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళకళలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శైవ క్షేత్రాలు కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయాల వద్ద పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ఆలయాల వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
రాష్ట్రంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంతో పాటు పంచారామ క్షేత్రాలైన ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట, భీమవరం, పాలకొల్లులో భక్తుల సందడి నెలకొంది. అదేవిధంగా అమరావతి వంటి ఇతర ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాలు కూడా భక్తులతో నిండిపోయాయి.
వేకువజామునే ఆలయాలకు చేరుకున్న భక్తులు కార్తిక దీపాలు వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అలాగే కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది.
బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివయ్యను దర్శించుకుని కార్తీక దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు. నది తీరాల్లో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి దీపాలను నీటిలో వదులుతున్నారు.