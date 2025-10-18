శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (18:47 IST)

TTD: తెలంగాణ భక్తుల వద్ద రూ.4లక్షల మోసం-దళారులను నమ్మొద్దు.. టీటీడీ వార్నింగ్

ఇటీవల ఒక దళారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్లు ఇస్తానని చెప్పి యాత్రికులను రూ.4 లక్షల మోసం చేసిన సంఘటన నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) భక్తులకు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నివేదికల ప్రకారం, నిందితుడు ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు ఏర్పాటు చేయగలనని చెప్పి తెలంగాణ భక్తుల నుండి డబ్బు వసూలు చేశాడు. 
 
ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లింపు అందుకున్న తర్వాత, మోసగాడు తన ఫోన్‌ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పరారీలో ఉన్నాడు. తరువాత భక్తులలో ఒకరు టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీని తరువాత తిరుమల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
 
ఇలాంటి సంఘటనలను తీవ్రంగా పరిగణించిన టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు, దర్శనం లేదా వసతి కోసం ఎటువంటి దళారులను లేదా మధ్యవర్తులను సంప్రదించవద్దని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. విఐపి బ్రేక్ దర్శనం, ఆర్జిత సేవలను బుక్ చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తామని ఆఫర్ చేయడం ద్వారా మోసపూరిత భక్తులను వలలో వేసుకోవడానికి అనేక దళారులు, మధ్యవర్తులు వివిధ రకాల పద్ధతుల్లో పాల్గొంటున్నారని.. భక్తులు ఇలాంటి మోసగాళ్లను నమ్మవద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 
 
ఈ దళారులలో కొందరు టిటిడి అధికారులుగా లేదా మంత్రులు, ఎన్నికైన ప్రతినిధులకు అనుబంధంగా ఉన్న సిబ్బందిగా నటిస్తున్నారని బీఆర్ నాయుడు హెచ్చరించారు.

