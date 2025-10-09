TTD: టీటీడీలో ఇప్పటికీ నాకు నెట్వర్క్ వుంది- ధైర్యంగా చెప్పిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి
మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వ్యవస్థపై చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా తనకు టీటీడీలో ఒక నెట్వర్క్ ఇప్పటికీ ఉందని ధైర్యంగా ప్రకటన చేశారు.
కోయంబత్తూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ జీ స్క్వేర్ తమ ప్రాంగణంలో ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన వివరాలను కరుణాకర్ రెడ్డి ఇటీవల వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదన ఇప్పటికే టీటీడీ చైర్మన్కు చేరుకుంది. త్వరలో ఆమోదం పొందవచ్చు.
ఇందులో చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఏమిటంటే, కరుణాకర్ రెడ్డి ఇంత నిర్దిష్టమైన, గోప్యమైన సమాచారాన్ని ఎలా పొందగలిగారు. ఇది సాధారణంగా టీటీడీ చైర్మన్, టీటీడీ పాలకమండలితో సహా కొంతమంది ఉన్నతాధికారులకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది.
ఇది మునుపటి పరిపాలనకు చెందిన కొంతమంది విశ్వాసపాత్రులు ఇప్పటికీ టీటీడీ లోపల జరిగే విషయాలను చేరవేస్తుందనే చర్చకు దారితీసింది. ఇంతలో, టీటీడీ యాజమాన్యం నిశ్శబ్దంగా అంతర్గత సంస్కరణలను అమలు చేస్తోంది.
ఈ క్రమంలో గత వారంలోనే 45 మంది ఉద్యోగులను తొలగించారు. వీరిలో పరిపాలనా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. రాజకీయ రంగంలో, కరుణాకర్ రెడ్డి ప్రస్తుత నాయకత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రకటనలు చేస్తూనే ఉన్నారు.
గోశాల సమస్య నుండి క్యూ-లైన్ నిర్వహణ లోపం గురించి ఆరోపణల వరకు, ప్రతి అంతర్గత విషయాన్ని రాజకీయ చర్చగా మార్చాలని ఆయన ఉద్దేశించినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆయన తాజాగా టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడుపై ఉంది, ఆయన యాత్రికుల సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.