బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025
బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (13:13 IST)

బాలకృష్ణకి మెంటల్ వచ్చి తుపాకీతో కాలిస్తే వైఎస్సార్ కాపాడారు: రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి (video)

Balakrishna
హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, నటుడు బాలకృష్ణకు మెంటల్ వచ్చి ఎవర్నిబడితే వాళ్లను తుపాకీతో కాల్చడంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసేందుకు సిద్ధమైతే ఆనాటి సీఎం వైఎస్సార్ కాపాడారంటూ వైసిపి నాయకుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఆనాడు బాలకృష్ణ కాల్పులు జరిపాక నాకు ఫోన్ చేసాడు. తనపై కేసు వచ్చిందనీ, తనను రక్షించాలని ఫోన్ చేసాడు. అప్పుడు నేను కడపలో వున్యా. బాలకృష్ణ ఫోన్ చేయడంతో మీ కుటుంబానికి చెందినవాళ్లను కూడా రమ్మంటే ఒక్కరూ రాలేదు. చంద్రబాబు తర్వాత రోజు వచ్చాడు. నేను వైఎస్సార్ దగ్గరకి వెళ్లి, ఈయన ఎన్టీఆర్ కుమారుడు, ఏదో మెంటల్ వచ్చి ఎవరి మీద పడితే వారి మీద కాల్పులు జరుపుతున్నాడు. మెంటల్ సర్టిఫికేట్ కూడా వుందని చెప్పడంతో ఆరోజు వైఎస్సార్ వెంటనే స్పందించి బాలకృష్ణను అరెస్ట్ చేయకుండా కాపాడారని చెప్పుకొచ్చారు.
 
బాలయ్య ఏమన్నారు?
హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, ప్రముఖ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ఇటీవల ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడుతూ... ఆనాడు సినీ ప్రముఖులకు తీవ్ర అవమానం జరిగిందని, కానీ ఎవరూ గట్టిగా నిలదీయలేకపోయారన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సినీ పరిశ్రమకు అవమానం జరిగిందని అన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా, బీజేపీ సభ్యుడు కామినేని శ్రీనివాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలను బాలకృష్ణ తోసిపుచ్చారు. చిరంజీవి గట్టిగా అడిగితేనే జగన్ సమావేశానికి అంగీకరించారని కామినేని అనగా, అది సరికాదని బాలకృష్ణ అన్నారు. వాస్తవానికి ఎవరూ జగన్‌ను గట్టిగా అడగలేదని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు. 
 
అప్పట్లో సినీ సమస్యలపై చర్చించేందుకు జగన్‌తో జరిగిన సమావేశానికి తనకు కూడా ఆహ్వానం అందిందని, అయితే తాను ఆ సమావేశానికి హాజరు కాలేదని బాలకృష్ణ స్పష్టం చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవిని సైతం పిలిచి ఆ సైకో అవ‌మానించారు... ఆ రోజు తనను పిలిచినా తాను వెళ్ల‌లేదని బాలయ్య అన్నారు. తన పేరును 9వ పేరుగా రాశారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. బాలయ్య వ్యాఖ్యలు కాస్తా వివాదాస్పదమైన సంగతి తెలిసిందే.
 

Nayana tara: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీవితంలో శశిరేఖ ఎవరు...

Nayana tara: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీవితంలో శశిరేఖ ఎవరు...మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (MSG) అనే పేరుతో సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. అభిమానిగా ఆయన నటించిన చిత్రాల స్పూర్తితో ఓ కథను రాసుకున్నారు. అయితే చిరంజీవి పేరును రియల్ గా పెట్టిన దర్శకుడు ఆయన ప్రేయసిగా శశిరేఖగా నయనతారను నటింపజేశారు. మరి ఈ శశిరేఖ ఎవరు? అనేది అభిమానుల్లో దర్శకుడు ఆసక్తి కలిగించేలా చేశాడు. అందుకే విజయదశమి పండుగ నాడు ఆమె స్టిల్ ను రిలీజ్ చేస్తూ పసుపురంగ చీరతో అందంగా కనిపించేలా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు.

పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ" : 'కిస్ కిస్ బ్యాంగ్ బ్యాంగ్' అంటున్న నేహాశెట్టి

పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తాజా చిత్రం ఓజీ. గత నెల 25వ తేదీన విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ.300 కోట్ల మేరకు వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే, ఈ గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా మూవీలో ప్రత్యేక గీతాన్ని మంగళవారం రాత్రి నుంచి జోడించారు.

Bigg Boss Telugu 9: జయం సుమన్ శెట్టికి పెరుగుతున్న మద్దతు..

Bigg Boss Telugu 9: జయం సుమన్ శెట్టికి పెరుగుతున్న మద్దతు..బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభమై మూడు వారాలు అయింది. హౌస్‌లో మూడు ఎలిమినేషన్లు జరిగాయి. ఇప్పటివరకు, శ్రాష్టి వర్మ, మనీష్ మరంద, ప్రియా శెట్టి షో నుండి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. జయం ఫేమ్ సుమన్ శెట్టి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పోటీదారులలో ఒకరిగా నిలిచారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే పోటీదారుడు అతనే అని తెలుస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, షోలో పాల్గొన్నందుకు సుమన్ శెట్టి వారానికి 3 లక్షల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడు.

ఆ సినిమా తర్వాత నా కెరీర్ నాశనమైంది : నటి రాశి

ఆ సినిమా తర్వాత నా కెరీర్ నాశనమైంది : నటి రాశి"నిజం" సినిమా చేస్తే నా కెరీర్ దెబ్బతింటుందని భావించానని, ఆ చిత్రం విడుదలయ్యాక నేను ఊహించినట్టుగానే జరిగిందని సినీ నటి రాశి చెప్పుకొచ్చారు. 1990లో తెలుగు తెరపై ఓ వెలుగు వెలిగారు. బాలనటిగా అనేక చిత్రాల్లో నటించిన రాశి.. హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. ముఖ్యంగా, 'శుభాకాంక్షలు', 'గోకులంలో సీత', 'స్నేహితులు' వంటి చిత్రాలతో ఆమెకు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలు వెల్లడించారు.

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ టీజర్

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ టీజర్శుభ్ర & ఆర్యన్ రమేష్ తో కలిసి విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమిళం, తెలుగు భాషలలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ఈరోజు విడుదలైంది. ఒక థ్రిల్లింగ్ హత్య దర్యాప్తు, విష్ణు విశాల్ పాత్రను ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేస్తూ ఈ టీజర్ ప్రేక్షకులను డార్క్ అండ్ ఇంటెన్స్ వరల్డ్ ని తీసుకెళుతుంది. తనదైన శైలిలో విభిన్నమైన పాత్రతో, విష్ణు విశాల్ ఆకట్టుకున్నారు.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.
