Naveen Polishetty : భీమవరం బల్మా గీతంతో గాయకుడిగా అదరగొట్టిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి

Naveen Polishetty, Meenakshi Chowdhury
నవీన్‌ పొలిశెట్టి 2026 సంక్రాంతికి తన తదుపరి చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు తో అలరించనున్నారు. ప్రచార చిత్రాలలో వైవిధ్యం చూపిస్తూ, ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి తాజాగా మొదటి గీతం విడుదలైంది. 'భీమవరం బల్మా' పేరుతో వచ్చిన ఈ పాట, కాస్త ముందుగానే పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. 
 
మాస్ ప్రేక్షకులతో పాటు, యువత మెచ్చేలా 'భీమవరం బల్మా' గీతం ఉంది. ఈ పాటతో మొదటిసారి గాయకుడిగా మారిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి, తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆకట్టుకున్నారు. వినోదాన్ని పంచడంలోనే కాదు, పాటను ఆలపించడంలోనూ దిట్ట అనిపించుకున్నారు. ఇక కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరితో కలిసి ఈ పాటలో ఆయన చేసిన నృత్య ప్రదర్శన కట్టిపడేసింది. ఇద్దరి జోడి చక్కగా కుదిరి, పాటకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చారు.
 
మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం ఈ పాటకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. విన్న వెంటనే శ్రోతల మనసు దోచుకోని, వారిచే కాలు కదిపించేలా.. ఆయన స్వరపరిచిన తీరు మెప్పించింది. చంద్రబోస్ అందించిన సాహిత్యం కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అందరూ పాడుకునేలా తేలికైన పదాలతో.. ఎంతో అందంగా, అర్థవంతంగా పాటను రచించారు. నవీన్‌ పొలిశెట్టితో కలిసి గాయని నూతన మోహన్ అద్భుతంగా ఆలపించారు. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందించిన ఈ పాట.. థియేటర్లలో పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు. 
 
శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
 
అనగనగా ఒక రాజు చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా 2026, జనవరి 14న భారీస్థాయిలో విడుదల కానుంది.
 
చిత్రం: అనగనగా ఒక రాజు
తారాగణం: నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి
ఛాయాగ్రహణం: జె. యువరాజ్
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
దర్శకత్వం: మారి
నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య
నిర్మాణ సంస్థలు: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్
సమర్పణ: శ్రీకర స్టూడియోస్
పీఆర్ఓ: లక్ష్మీవేణుగోపాల్

ఆరోగ్యానికే కాదు.. పెళ్ళిళ్లకు కూడా ఇన్సూరెన్స్.... ఎట్టెట్టా?

ఆరోగ్యానికే కాదు.. పెళ్ళిళ్లకు కూడా ఇన్సూరెన్స్.... ఎట్టెట్టా?ప్రస్తుతం ఆరోగ్య బీమా, వాహనాల బీమా, ప్రాపర్టీ బీమా, జీవిత బీమా వంటి ఇన్సూరెన్స్‌ల పేర్లు వినివుంటాం. ఇపుడు కొత్తగా మ్యారేజ్‌‍ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి కారణం ఇపుడు పెళ్లి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో పాటు ఇది ఒక స్టేటస్ సింబల్‌గా మారిపోయిది. గతంలో వివాహం అంటే రెండు వేర్వేరు జీవితాలు, కుటుంబాలు ఒక్కటయ్యే సంప్రదాయం. కానీ, ఇపుడు ఆ పెళ్లి నిర్వచనమే మారిపోయింది. పెళ్లి అనే సంప్రదాయాన్ని ఘనంగా గొప్పగా చేయాలనే ముసుగులో దాన్ని ఓ స్టేటస్ సింబల్‌గా మార్చేశారు.

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ వద్ద విచారణ

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ వద్ద విచారణతెలంగాణలో చాలాకాలం తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు తిరిగి వార్తల్లోకి వచ్చింది. పోలీసులు కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్‌లో విచారణ జరిగి రెండు గంటల పాటు కొనసాగింది. కొత్తగా నియమితులైన పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

Jagan: ఏపీ లిక్కర్ కేసులో జగన్ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి అరెస్ట్

Jagan: ఏపీ లిక్కర్ కేసులో జగన్ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి అరెస్ట్ఏపీ లిక్కర్ కేసులో వైకాపా చీఫ్ జగన్ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డిని సిట్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయనను విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో నర్రెడ్డి ఆస్తులపై దాడులు జరిగాయి. సోదాల సమయంలో సిట్ పత్రాలు, హార్డ్ డిస్క్‌లను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ ఆధారాల ఆధారంగా, నర్రెడ్డిని ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 2019లో జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, నర్రెడ్డి 6 కొత్త కంపెనీలను ప్రారంభించారు.

Fibre Case: ఫైబర్‌నెట్ కేసు.. చంద్రబాబుతో పాటు 16మందిపై కేసు కొట్టివేత

Fibre Case: ఫైబర్‌నెట్ కేసు.. చంద్రబాబుతో పాటు 16మందిపై కేసు కొట్టివేతవైకాపా అధినేత జగన్ హయాంలో ఫైబర్‌నెట్ కేసులో చంద్రబాబుతో పాటు మరో 16మందిపై నమోదైన కేసును ఇప్పుడు కొట్టిపారేశారు. ఆర్థికపరమైన అవకతవకలు జరగలేదని సీఐడీ నివేదిక సమర్పించింది. మాజీ ఫైబర్‌నెట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎం. మధుసూధన్ రెడ్డి, ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గీతాంజలి శర్మ విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టుకు లిఖితపూర్వకంగా ఒకే ప్రకటన ఇచ్చారు. వారు కోర్టుకు హాజరై కేసు ముగిసినట్లు మౌఖికంగా, లిఖితపూర్వకంగా నిర్ధారించారు. దీనితో చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ సమస్యకు ముగింపు పలికారు.

Pawan Kalyan: పీఠాపురంలో 3 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయనున్న పవన్

Pawan Kalyan: పీఠాపురంలో 3 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయనున్న పవన్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురంలో తనకు ఇప్పటికే ఉన్న భూమి పక్కనే మరో 3 ఎకరాలు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత, పిఠాపురంలోని గొల్లప్రోలు జాతీయ రహదారి సమీపంలో భూమిని కొనుగోలు చేశారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుత భూమి పక్కనే మరో 3 ఎకరాలు కొనబోతున్నారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని భోగాపురం, ఇల్లింద్రాడ రెవెన్యూ పరిమితుల కింద ఆయన గతంలో భూమిని కొనుగోలు చేశారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు, ఆయన గొల్లప్రోలు మండలంలో తాత్కాలిక నివాసంలో నివసించారు. మొదట్లో ఆయనను బయటి వ్యక్తి అని పిలిచేవారు.

