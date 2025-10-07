Jagan Anakapalle Tour: జగన్ రోడ్ టూర్కు అనుమతి నిరాకరణ
వైఎస్ జగన్ ప్రజల మధ్య కనిపించడం చాలా అరుదైన దృశ్యంగా మారింది. జైలులో ఉన్న వైసీపీ నాయకులను కలవడానికి అప్పుడప్పుడు జైలుకు వెళ్లడానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు. మార్పు కోసం, జగన్ అనకాపల్లిలో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను సందర్శించడానికి ఒక బహిరంగ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే, పోలీసు శాఖ దీని గురించి కొన్ని ఆందోళనలను లేవనెత్తడంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రస్తుతం ప్రమాదంలో పడింది.
బల ప్రదర్శనగా వైజాగ్ నుండి మాకవరపాలెం వరకు రోడ్షోకు వెళ్లాలని అనుకున్నారు. అయితే, ఈ రోడ్షోకు అనుమతిని తిరస్కరించిన పోలీసు శాఖ, బదులుగా వేదికకు హెలికాప్టర్లో ప్రయాణించమని జగన్కు సూచించింది.
పోలీసు శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక ఒక సరైన కారణం ఉంది. ఎందుకంటే వారు ఇటీవల తలపతి విజయ్ పాల్గొన్న కరూర్ తొక్కిసలాట సంఘటనను ఉదహరించారు. అలాంటి సంఘటనను నివారించడానికి, జగన్కు రోడ్షోను నివారించాలని పోలీసు శాఖ సూచించింది. ఇది అందరికీ ప్రమాదకరం. అంతకుముందు కూడా జగన్ రోడ్ షోలు విపత్తుగా ముగిశాయి.
సత్తెనపల్లి పర్యటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. అలాంటి పరిణామాలను నివారించడానికి, పోలీసు శాఖ జగన్ రోడ్ టూర్కు అనుమతి నిరాకరించింది. అక్టోబర్ 9న జరిగే ఈ పర్యటన కోసం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జగన్ ఇప్పటికే తన పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించినప్పటికీ, దీనిపై వైసీపీ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.