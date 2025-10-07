మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (22:00 IST)

Jagan Anakapalle Tour: జగన్ రోడ్ టూర్‌కు అనుమతి నిరాకరణ

వైఎస్ జగన్ ప్రజల మధ్య కనిపించడం చాలా అరుదైన దృశ్యంగా మారింది. జైలులో ఉన్న వైసీపీ నాయకులను కలవడానికి అప్పుడప్పుడు జైలుకు వెళ్లడానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు. మార్పు కోసం, జగన్ అనకాపల్లిలో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను సందర్శించడానికి ఒక బహిరంగ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే, పోలీసు శాఖ దీని గురించి కొన్ని ఆందోళనలను లేవనెత్తడంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రస్తుతం ప్రమాదంలో పడింది. 
 
బల ప్రదర్శనగా వైజాగ్ నుండి మాకవరపాలెం వరకు రోడ్‌షోకు వెళ్లాలని అనుకున్నారు. అయితే, ఈ రోడ్‌షోకు అనుమతిని తిరస్కరించిన పోలీసు శాఖ, బదులుగా వేదికకు హెలికాప్టర్‌లో ప్రయాణించమని జగన్‌కు సూచించింది.
 
పోలీసు శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక ఒక సరైన కారణం ఉంది. ఎందుకంటే వారు ఇటీవల తలపతి విజయ్ పాల్గొన్న కరూర్ తొక్కిసలాట సంఘటనను ఉదహరించారు. అలాంటి సంఘటనను నివారించడానికి, జగన్‌కు రోడ్‌షోను నివారించాలని పోలీసు శాఖ సూచించింది. ఇది అందరికీ ప్రమాదకరం. అంతకుముందు కూడా జగన్ రోడ్ షోలు విపత్తుగా ముగిశాయి.
 
సత్తెనపల్లి పర్యటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. అలాంటి పరిణామాలను నివారించడానికి, పోలీసు శాఖ జగన్ రోడ్ టూర్‌కు అనుమతి నిరాకరించింది. అక్టోబర్ 9న జరిగే ఈ పర్యటన కోసం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జగన్ ఇప్పటికే తన పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించినప్పటికీ, దీనిపై వైసీపీ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండటంతో, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రమోషన్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఎడిటింగ్ రూమ్ నుండి వచ్చిన కొత్త ఫోటోలు ఐమాక్స్ వెర్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్టోరీబోర్డులను చూపించాయి. ఈ గ్లింప్స్ రాజమౌళి వివరాలపై ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నాయో తెలుపుతున్నాయి. తాజాగా బాహుబలి 3 ప్రకటన గురించి సోషల్ మీడియా పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి: ది ఎపిక్ ముగింపులో కొత్త చిత్రం గురించి ప్రచారం చేయబడవచ్చని చాలా మంది నమ్ముతారు.

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌పై హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. విజయ్‌ను ఆమె ఓ జోకర్‌తో పోల్చారు. జోకర్ కావడం వల్లే సర్కస్‌కు వెళ్లాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల కరూర్‌లో విజయ్ నిర్వహించిన ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఇందులో 40 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ తొక్కిసలాట ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ తొక్కిసలాటపై అనేక మంది తమతమ సంతాపాలను వ్యక్తం చేశారు.

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదురాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారులుగా పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతోన్న సిరీస్‌ డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు. అక్టోబ‌ర్ 31 నుంచి జీ 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రెక్కీ, విరాట‌పాలెం: పీసీ మీనా రిపోర్టింగ్ వంటి స‌క్సెస్‌ఫుల్ సిరీస్‌ల‌ను అందించిన సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ దీన్ని రూపొందిస్తోంది. పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్హీరో సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్, లెజెండరీ నిర్మాత కలైపులి ఎస్. ధాను క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్న చిత్రంకు అరసన్ అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్ తో అభిమానుల్లో సందడి నెలకొంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో సిలంబరసన్ TR పవర్ ఫుల్ గా కనిపించారు.

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోన

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోనమిరాయ్ చిత్రం తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నీరజ కోన సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
