సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
  వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (10:52 IST)

Jagan: కల్తీ మద్యం వ్యాపారంలో ఏపీని నెంబర్ 1గా మార్చారు.. జగన్

jagan
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కల్తీ మద్యం వ్యాపారంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మార్చారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌లో, అన్నమయ్య జిల్లాలోని ములకల చెరువులో టీడీపీ నాయకులే నకిలీ మద్యం ఫ్యాక్టరీని నడుపుతున్నారని జగన్ ఆరోపించారు. ఇది కేవలం అక్రమ వ్యాపారం కాదు, వ్యవస్థీకృత నేరం. ఇది ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. రాష్ట్ర ఖజానాను దోచుకుంటుందని జగన్ తెలిపారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను కూల్చివేసి, బెల్ట్ షాపులు, పర్మిట్ రూమ్‌లను నిర్వహించే సిండికేట్ ఆధారిత నెట్‌వర్క్‌లను నడపడానికి టీడీపీ కార్యకర్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 
 
అమ్ముడైన ప్రతి మూడు బాటిళ్లలో ఒకటి నకిలీదని, ఇది ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదకరమని జగన్ ఆరోపించారు. కాగ్ డేటాను ఉటంకిస్తూ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ప్రభుత్వ దుకాణాల ద్వారా మాత్రమే మద్యం అమ్మకాలు జరిగే సమయంలో, ఎక్సైజ్ ఆదాయం రూ.6,782.21 కోట్లకు చేరుకుందని ఎత్తి చూపారు. 
 
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుత పాలనలో, లైసెన్స్ పొందిన, లైసెన్స్ లేని దుకాణాలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నందున, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయం రూ.6,992.77 కోట్లు. ఇది కేవలం 3.1 శాతం పెరుగుదల. సహజ వృద్ధి దాదాపు 10 శాతం ఉంటుంది, ఇది టీడీపీ నడిపే సిండికేట్ల కారణంగా భారీ లీకేజీని రుజువు చేస్తుందని జగన్ గమనించారు. 
 
ఉత్తర ఆంధ్ర, గోదావరి జిల్లాలు, రాయలసీమలో నకిలీ మద్యం సరఫరా విస్తృతంగా ఉందని జగన్ ఆరోపించారు. తెలుగుదేశం నాయకులను రక్షించడానికి పోలీసులు అటువంటి అమ్మకాలను దర్యాప్తు చేయడానికి, అరికట్టడానికి అనుమతించడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఏపీని నకిలీ మద్యం, మాఫియా, దోపిడీ కేంద్రంగా మార్చడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యక్ష బాధ్యత వహించారని జగన్ ఆరోపించారు.

Dil Raju: తేజసజ్జా తో దిల్ రాజు చిత్రం - ఇంటికి పిలిచి ఆత్మీయ వేడుక జరిపాడు

Dil Raju: తేజసజ్జా తో దిల్ రాజు చిత్రం - ఇంటికి పిలిచి ఆత్మీయ వేడుక జరిపాడుతాజాగా ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు మిరాయ్ టీంని అభినందించారు. మిరాయ్ సినిమా విజయాన్ని పురస్కరించుకొని సూపర్‌హీరో తేజసజ్జా కోసం తమ ఇంట్లో ఆత్మీయంగా ఒక వేడుక ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తేజసజ్జాతో పాటు డైరెక్టర్ కార్తీక్ ఘట్టమనేని పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఇది అభిమానం, అభినందనలతో కూడిన ఒక ఆద్భుతమైన సందర్భంగా నిలిచింది.

Anupam Kher: కాంతార ఛాప్టర్ 1 చూశాక మాటలు రావడంలేదు : అనుపమ్ ఖేర్

Anupam Kher: కాంతార ఛాప్టర్ 1 చూశాక మాటలు రావడంలేదు : అనుపమ్ ఖేర్రిషబ్ శెట్టి నటించి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార ఛాప్టర్ 1 చిత్రం విడుదలై యూనివర్శల్ గా మంచి కలెక్లన్లతో రన్ అవుతుంది. మూడురోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 235 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ రాబట్టిందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పటికే పలువురు ప్రముఖులు ఈ సినిమాకు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ తన తల్లి దులారీ ఖైర్, సోదరుడు రాజు ఖైర్, ఫల్గుణి, ఇతర సభ్యులతో ముంబైలో సినిమాను తిలకించారు.

బిగ్ బాస్-9 సీజన్ : ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారో... తెలుసా?

బిగ్ బాస్-9 సీజన్ : ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారో... తెలుసా?'బిగ్ బాస్' తొమ్మిదో సీజన్ రియాలిటీ షో విజయవంతంగా నాలుగు వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్పటివరకు పలువురు కంటెస్టెంట్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ వారం కూడా మరొకరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ వారం హౌస్ నుంచి హరిత హరీశ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. ఇప్పటికే మనీశ్ మర్యాద, ప్రియాశెట్టి అనే ఇద్దరు కామనర్లు, కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి శర్మలు ఎలిమినేట్ అయిన విషయం తెల్సిందే. ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ప్రకటించిన తర్వాత ఇతర కంటెస్టెంట్స్‌ గురించి హరీశ్ అభిప్రాయాన్ని హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జున తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు.

80s Reunion heros and heroiens: స్నేహం, ఐక్యత కు ఆత్మీయ వేదిక 80s స్టార్స్ రీయూనియన్‌

80s Reunion heros and heroiens: స్నేహం, ఐక్యత కు ఆత్మీయ వేదిక 80s స్టార్స్ రీయూనియన్‌దక్షిణ భారత సినిమా పరిశ్రమలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో అద్భుతంగా జరిగే “80s Stars Reunion” అక్టోబర్‌ 4, 2025న చెన్నైలో జరిగింది. మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత జరిగిన ఈ సమావేశం, అందరికీ అద్భుతమైన ఎమోషనల్ మూమెంట్ గా నిలిచింది.

నా కుమార్తెలో లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించిందేమో? రవీనా టాండన్

నా కుమార్తెలో లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించిందేమో? రవీనా టాండన్తన కుమార్తె రషా తడానీలో ఏదో ఒక లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించి ఉంటుందేమోననిపిస్తోందని బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రవీనా టాండన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఒక ఆన్‌లైన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కూతురి బాల్యం నుంచి ఆమె సినీ రంగ ప్రవేశం వరకు అనేక విషయాలను పంచుకున్నారు. రషా కేవలం మూడు, నాలుగు నెలల వయసు నుంచే విభిన్నమైన హావభావాలు ప్రదర్శించేదని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.
