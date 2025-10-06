Jagan: కల్తీ మద్యం వ్యాపారంలో ఏపీని నెంబర్ 1గా మార్చారు.. జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ను కల్తీ మద్యం వ్యాపారంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మార్చారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎక్స్లో పోస్ట్లో, అన్నమయ్య జిల్లాలోని ములకల చెరువులో టీడీపీ నాయకులే నకిలీ మద్యం ఫ్యాక్టరీని నడుపుతున్నారని జగన్ ఆరోపించారు. ఇది కేవలం అక్రమ వ్యాపారం కాదు, వ్యవస్థీకృత నేరం. ఇది ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. రాష్ట్ర ఖజానాను దోచుకుంటుందని జగన్ తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను కూల్చివేసి, బెల్ట్ షాపులు, పర్మిట్ రూమ్లను నిర్వహించే సిండికేట్ ఆధారిత నెట్వర్క్లను నడపడానికి టీడీపీ కార్యకర్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
అమ్ముడైన ప్రతి మూడు బాటిళ్లలో ఒకటి నకిలీదని, ఇది ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదకరమని జగన్ ఆరోపించారు. కాగ్ డేటాను ఉటంకిస్తూ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ప్రభుత్వ దుకాణాల ద్వారా మాత్రమే మద్యం అమ్మకాలు జరిగే సమయంలో, ఎక్సైజ్ ఆదాయం రూ.6,782.21 కోట్లకు చేరుకుందని ఎత్తి చూపారు.
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుత పాలనలో, లైసెన్స్ పొందిన, లైసెన్స్ లేని దుకాణాలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నందున, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయం రూ.6,992.77 కోట్లు. ఇది కేవలం 3.1 శాతం పెరుగుదల. సహజ వృద్ధి దాదాపు 10 శాతం ఉంటుంది, ఇది టీడీపీ నడిపే సిండికేట్ల కారణంగా భారీ లీకేజీని రుజువు చేస్తుందని జగన్ గమనించారు.
ఉత్తర ఆంధ్ర, గోదావరి జిల్లాలు, రాయలసీమలో నకిలీ మద్యం సరఫరా విస్తృతంగా ఉందని జగన్ ఆరోపించారు. తెలుగుదేశం నాయకులను రక్షించడానికి పోలీసులు అటువంటి అమ్మకాలను దర్యాప్తు చేయడానికి, అరికట్టడానికి అనుమతించడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఏపీని నకిలీ మద్యం, మాఫియా, దోపిడీ కేంద్రంగా మార్చడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యక్ష బాధ్యత వహించారని జగన్ ఆరోపించారు.