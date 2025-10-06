మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (23:47 IST)

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ"

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం "ఓజీ" అభిమానులు ఊహించినట్టే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ యేడాదిలో ఇప్పటివరకు తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. సెప్టెంబరు 25వ తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11 రోజుల్లో రూ.308 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. "రూల్స్ లేవు.. చట్టాలు లేవు... గంభీర 'లా'" మాత్రమే ఉంది. ఇతడే "ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్" అంటూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ ‌తన ఎక్స్ ఖాతాలో సినిమా వసూళ్ళ వివరాలు ప్రకటించింది. 
 
ఈ సినిమా విడుదల రోజే రూ.154 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించిన విషయం తెల్సిందే. తొలి రోజు ఈ స్థాయి కలెక్షన్లు పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లోనే రికార్డు. దాదాపు రూ.300 కోట్ల కలెక్షన్లతో వెంకటేశ్ - అనిల్ రావిపూడి "సంక్రాంతికి వస్తున్నాం" ఇప్పటివరకు ఈ యేడాదిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న విషయం తెల్సిందే. 
 
అయితే, "ఓజీ" మాత్రం 11 రోజుల్లోనే ఈ రికార్డును అధికమించింది. వీరాభిమాని దర్శకుడై సినిమా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సుజీత్ 'ఓజీ'తో నిరూపించారు. "ఓజస్ గంభీర"గా పవన్‌ను తెరపై స్టైలిష్‌గా ఆవిష్కరించారు. ఈ సినిమా దాని విజయం కేవలం ట్రైలర్ లాంటిదన్న సుజీత్.. భవిష్యత్‌లో దానికి రెట్టింపు సందడి ఉంటుందని ప్రీక్వెల్, సీక్వెల్‌ని ఖరారు చేశారు. అయితే, ప్రీక్వెల్‌లో పవన్ కుమారుడు అకీరా నందన్ ఉంటాడా అనే ప్రశ్నకు సుజీత్ సమాధానమిస్తూ ఇపుడే చెబితే థ్రిల్ ఉండదంటూ సమాధానం దాటవేశారు. 

సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు.. మూడేళ్లలో రూ.2.41 కోట్లు సంపాదించాను.. ప్రశాంత్ కిషోర్

సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు.. మూడేళ్లలో రూ.2.41 కోట్లు సంపాదించాను.. ప్రశాంత్ కిషోర్బీహార్ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, సీనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను కొనియాడారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి విజయవంతమైన రాజకీయ స్టార్ట్-అప్‌ను దివంగత ఎన్.టి. రామారావు (ఎన్.టి.ఆర్) ప్రారంభించారని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. సినీ పరిశ్రమ నుండి వచ్చినప్పటికీ భారత రాజకీయాలను పునర్నిర్మించినందుకు ఎన్టీఆర్‌ను ఆయన ప్రశంసించారు. రథ యాత్రల భావనను ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టారని, అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీకి ఆయన పెద్ద సవాలుగా మారారని కిషోర్ అన్నారు.

Malla Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కోవిడ్ కంటే దారుణమైనది.. మల్లారెడ్డి ధ్వజం

Malla Reddy: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కోవిడ్ కంటే దారుణమైనది.. మల్లారెడ్డి ధ్వజంమాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ సర్కారు కోవిడ్ కంటే దారుణం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రైతులు ఇప్పటికీ కేసీఆర్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నారని, యువత కేటీఆర్‌కు మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, అనేక ప్రాజెక్టులు నిలిచిపోయాయని, పురోగతి మందగించిందని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

రాయదుర్గంలో రికార్డు స్థాయిలో భూమి ధర.. ఎకరం భూమి రూ.177 కోట్లు

రాయదుర్గంలో రికార్డు స్థాయిలో భూమి ధర.. ఎకరం భూమి రూ.177 కోట్లుహైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ ఒక్కసారిగా తారాస్థాయికి పెరిగిపోయింది. నగర శివారు ప్రాంతమైన రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీలో ఎకరం భూమి ధర ఏకంగా రూ.177 కోట్లు పలికింది. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ స్థలాన్ని తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తాజాగా వేలం వేసింది.

Vijayawada: విజయవాడలో ఆ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వని వైకాపా.. ఎదురు దెబ్బ తప్పదా?

Vijayawada: విజయవాడలో ఆ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వని వైకాపా.. ఎదురు దెబ్బ తప్పదా?విజయవాడ నగరంలో కమ్మ, కాపు వర్గాలు ప్రధాన ఓటు బ్యాంకుగా కొనసాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, టీడీపీ, జనసేన వంటి పార్టీలు కాపు సామాజిక వర్గానికి నిరంతరం ప్రాధాన్యత ఇస్తుండగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా నడుస్తోంది. 2014లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాపు సామాజిక వర్గానికి నగరంలో ఒకే ఒక్క టికెట్ కేటాయించింది. అప్పటి నుండి గత రెండు ఎన్నికల్లో ఆ సామాజిక వర్గానికి టికెట్ రాలేదు.

Polavaram: 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది-నిమ్మల

Polavaram: 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది-నిమ్మలపోలవరం ప్రాజెక్టుపై చర్చించడానికి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రితో ఢిల్లీలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు పురోగతి, నిధుల విడుదల, పునరావాస నవీకరణలుపై దృష్టి సారించారు. సమావేశం తర్వాత, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును పక్కదారి పట్టించిందని రామానాయుడు మీడియాతో అన్నారు.

