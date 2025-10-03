మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?
మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది.
కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది.
ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
గుడ్డులోని తెల్లసొన: కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే అధిక నాణ్యత గల ప్రోటీన్ మూలం.
చేపలు: సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, ఇవి వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. అయితే మాంసం, చేపలు మితంగా తీసుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే అధిక ప్రోటీన్ కిడ్నీలపై భారాన్ని పెంచుతుంది.
ఆపిల్స్, ఎర్ర ద్రాక్ష, పైనాపిల్: ఈ పండ్లలో పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఐతే మూత్రపిండాల వ్యాధి ఉన్నవారు, లేదా కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్నవారు తప్పనిసరిగా వైద్యులు లేదా డయటీషియన్ సలహా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కిడ్నీ సమస్య యొక్క దశ, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఆహార నియమాలు మారుతూ ఉంటాయి. అధిక పొటాషియం, అధిక ఫాస్పరస్, అధిక సోడియం ఉన్న ఆహారాలకు (ఉదాహరణకు: అరటిపండ్లు, పాల ఉత్పత్తులు, ప్యాక్ చేసిన, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే పచ్చళ్లు) దూరంగా ఉండటం లేదా పరిమితం చేయడం చాలా ముఖ్యం.