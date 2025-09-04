శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025 (23:04 IST)

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

High BP
బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి.
 
ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి. ఆహార పదార్థాల పైన కొందరికి ఉప్పు చల్లుకుని తినే అలవాటు వుంటుంది. అలాంటి పదార్థాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు. ఆహారంలో సముద్రపు ఉప్పుకు బదులుగా రాతి ఉప్పును ఉపయోగించడం మంచిది.
 
ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం జోలికి వెళ్లకూడదు. ఎందుకంటే అందులో సోడియం పరిమాణం కూడా చాలా ఎక్కువ. దానిని కాపాడేందుకు ఉప్పు కలుపుతారు. కాబట్టి, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాన్ని తినకూడదు. ఇది కాకుండా, సాస్, ఊరగాయ, చీజ్ లేదా బ్రెడ్‌తో మాంసం తినడం వల్ల సమస్య వేగంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి, హై బీపీ ఉన్నవారు ప్రాసెస్ చేసిన మాంసానికి దూరంగా ఉండాలి.
 
కాఫీలో వుండే కెఫీన్ రక్తపోటును పెంచడానికి పని చేస్తుంది. కాబట్టి అధిక రక్తపోటు వున్న రోగులకు కాఫీ తీసుకోమని నిపుణులు ఎప్పుడూ సలహా ఇవ్వరు. హైబీపీతో ఇబ్బంది పడుతుంటే కాఫీని మానేయడం మంచిది. అలాగే ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలలో సాధారణంగా అధిక మొత్తంలో సోడియం ఉంటుంది. సోడియం ఉన్న ఏదైనా బిపిని పెంచడానికి పని చేస్తుంది. అందుకే మార్కెట్‌లో ఉండే ప్యాక్‌డ్ ఫుడ్స్‌కు బదులుగా ఇంట్లోనే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని చేసుకుని తినడం మంచిది.

దివ్వెల మాధురి నోట్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సమోసా (video)

దివ్వెల మాధురి నోట్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సమోసా (video)మళ్లీ దివ్వెల మాధురి, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మంచి జాలీ మూడ్‌లో కనిపించారు. హ్యాపీగా జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ సంతోషంగా నవ్వుతూ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఆయనను అనుసరించింది దివ్వెల మాధురి. ఇద్దరూ ఓ చోట సిట్టింగ్ వేసుకుని సమోసాలను తింటున్నారు. దువ్వాడ శ్రీనివాస్ స్వయంగా తన చేతితో దివ్వెల మాధురి నోట్లో సమోసా పెట్టి తినిపించారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది. దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి ప్రేమ జంట గురించి తెలిసిందే. ఈ జోడీ ఏపీ పాలిటిక్స్‌లో చర్చనీయాంశంగా వుంటుంది. ఇక తాజా విషయానికి వస్తే దివ్వెల మాధురి.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనుందని సమాచారం.

మై హోమ్ లడ్డూ.. రూ.51,77,777లకు వేలం- గణేష్ అనే వ్యక్తికి సొంతం

మై హోమ్ లడ్డూ.. రూ.51,77,777లకు వేలం- గణేష్ అనే వ్యక్తికి సొంతంగణేష్ ఉత్సవాల సమయంలో లడ్డూలను వేలం వేయడం ఒక సంప్రదాయం. పండల్ ఎంత పెద్దదైనా లేదా పాతదైనా, వేలం ధర అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లడ్డూలను గెలుచుకోవడానికి భక్తులైన వ్యాపారవేత్తలు తరచుగా లక్షల్లో వేలం వేస్తారు. ఈ సంవత్సరం, రాయదుర్గంలోని మై హోమ్ భూజాలోని లడ్డూను రూ.51,77,777లకు వేలం వేశారు. గెలిచిన బిడ్ ఇల్లందుకు చెందిన గణేష్ అనే వ్యక్తి నుండి వచ్చింది.

Ganesh immersion DJ Sound: డీజే సౌండ్‌తో అదిరిన యువకుడి గుండె ఆగిపోయింది

Ganesh immersion DJ Sound: డీజే సౌండ్‌తో అదిరిన యువకుడి గుండె ఆగిపోయిందిమితిమీరిన (DJ sound) డీజే సౌండ్ వద్దని చెప్పినా చాలామంది పట్టించుకోవడంలేదు. దీనితో ఈ భారీ డీజె శబ్దం వల్ల పలుచోట్ల కొంతమంది గుండెపోటుతో (Heart attack) మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఇటీవల జరుగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనం కార్యక్రమాల్లో ఈ డీజే సౌండ్ మితిమీరిన శబ్దంతో పెట్టేస్తున్నారు. ఈ శబ్దం వల్ల విజయనగరం జిల్లా బొబ్బాదిపేటకు చెందిన హరీష్ అనే యువకుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. డీజే సౌండ్ బాక్సుల ముందు డ్యాన్స్ చేస్తుండగా అధిక శబ్దం కారణంగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అతడిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

నరసాపూర్ - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య మరో వందే భారత్ రైలు

నరసాపూర్ - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య మరో వందే భారత్ రైలుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరో వందే భారత్ రైలు రానుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస వర్మ వెల్లడించారు. ఈ రైలు నరసాపురం - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య నడుపుతామని తెలిపారు. అలాగే, నరసాపురం - అరుణాచలం (తిరువణ్ణామలై) ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు సేవలను కూడా క్రమబద్ధీకరించనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. అలాగే, తన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గమైన నరసాపురం అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.

ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే సరెండర్ చేయాలి : ఈసీ

ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే సరెండర్ చేయాలి : ఈసీఒక ఓటరు వద్ద ఒకటికి మించి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉంటే వాటిని సరెండర్ చేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది. ఒకే ఓటరు ఒకటికి మించి ఓటరు కార్డులు కలిగివుండటం నేరమని ఈసీ హెచ్చరించింది. ఒకవేళ రెండు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒకదాన్ని మాత్రమే పెట్టుకొని, అదనపు కార్డులను సరెండర్‌ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.

పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ" మూవీ టిక్కెట్ ధర రూ.5 లక్షలు - దక్కించుకున్న ఆ ఇద్దరు

పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త చిత్రం "ఓజీ" (ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్). ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. సుజీత్ దర్శకుడు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మాత. అయితే, ఈ చిత్రం టిక్కెట్ల విక్రయం అపుడే మొదలైంది. ఈ సినిమా టిక్కెట్ ధర ఏకంగా రూ.5 లక్షలు పలికింది.

9 వారాల సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పూర్తి చేసిన ఉపాసన

9 వారాల సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పూర్తి చేసిన ఉపాసనటాలీవుడ్ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి, అపోలో ఆస్పత్రుల వైస్ చైర్మన్ ఉపాసన కొణిదెల తొమ్మిది వారాల పాటు సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి, శ్రద్ధలతో పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం సాయంత్రం ఇన్‌స్టా వేదికగా స్పెషల్‌ పోస్ట్‌ పంచుకున్నారు. గురు పూర్ణిమ నాడు మొదలు పెట్టిన సాయిబాబా వ్రతాన్ని సెప్టెంబరు నాలుగో తేదీతో ముగించారు. వ్రతం పూర్తయిన సందర్భంగా షిర్డీ వెళ్లి సాయిబాబాను దర్శించుకోనున్నారు.

Love in Dubai: రాజ్ నిడిమోరుతో దుబాయ్‌కి వెళ్లిన సమంత.. రీల్ వైరల్ అయ్యిందిగా (video)

Love in Dubai: రాజ్ నిడిమోరుతో దుబాయ్‌కి వెళ్లిన సమంత.. రీల్ వైరల్ అయ్యిందిగా (video)స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు దుబాయ్ వెకేషన్ నుండి ఇటీవల తీసిన రీల్ ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేసింది. ఈ రీల్‌లో ఓ వ్యక్తి చేతులు పట్టుకుని కనిపించింది సమంత. ఈ చేయి చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు తప్ప మరెవరో కాదని అభిమానులు ఊహిస్తున్నారు. కొన్ని నెలల పాటు రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత ప్రేమాయణం నడుపుతున్నట్లు టాక్ వస్తోంది.

Prabhas: ఘాటీ రిలీజ్ గ్లింప్స్‌ విడుదలచేస్తూ, ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందంటూ ప్రభాస్ ప్రశంసలు

Prabhas: ఘాటీ రిలీజ్ గ్లింప్స్‌ విడుదలచేస్తూ, ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందంటూ ప్రభాస్ ప్రశంసలుఅనుష్క లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న ఘాటీ సినిమాకు తన బెస్ట్ విశెస్ అందించారు రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఘాటీ సినిమా ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందని, ఇంటెన్స్ గా ఉండి ఆసక్తి కలిగించిందని ఆయన ఇన్ స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా టీమ్ అందరికీ మంచి సక్సెస్ రావాలని ఆయన విశెస్ తెలిపారు. ఇలాంటి పవర్ ఫుల్ రోల్ లో అనుష్కను స్క్రీన్ మీద చూసేందుకు వెయిట్ చేస్తున్నానని ప్రభాస్ తన పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు.

Manoj: తమిళ్ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి, అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేయాలి : మనోజ్ మంచు

Manoj: తమిళ్ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి, అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేయాలి : మనోజ్ మంచుహీరో తేజ సజ్జా నటించిన చిత్రం మిరాయ్‌. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు విలేకరులు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
