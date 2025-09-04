బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?
బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి.
ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి. ఆహార పదార్థాల పైన కొందరికి ఉప్పు చల్లుకుని తినే అలవాటు వుంటుంది. అలాంటి పదార్థాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు. ఆహారంలో సముద్రపు ఉప్పుకు బదులుగా రాతి ఉప్పును ఉపయోగించడం మంచిది.
ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం జోలికి వెళ్లకూడదు. ఎందుకంటే అందులో సోడియం పరిమాణం కూడా చాలా ఎక్కువ. దానిని కాపాడేందుకు ఉప్పు కలుపుతారు. కాబట్టి, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాన్ని తినకూడదు. ఇది కాకుండా, సాస్, ఊరగాయ, చీజ్ లేదా బ్రెడ్తో మాంసం తినడం వల్ల సమస్య వేగంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి, హై బీపీ ఉన్నవారు ప్రాసెస్ చేసిన మాంసానికి దూరంగా ఉండాలి.
కాఫీలో వుండే కెఫీన్ రక్తపోటును పెంచడానికి పని చేస్తుంది. కాబట్టి అధిక రక్తపోటు వున్న రోగులకు కాఫీ తీసుకోమని నిపుణులు ఎప్పుడూ సలహా ఇవ్వరు. హైబీపీతో ఇబ్బంది పడుతుంటే కాఫీని మానేయడం మంచిది. అలాగే ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలలో సాధారణంగా అధిక మొత్తంలో సోడియం ఉంటుంది. సోడియం ఉన్న ఏదైనా బిపిని పెంచడానికి పని చేస్తుంది. అందుకే మార్కెట్లో ఉండే ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్కు బదులుగా ఇంట్లోనే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని చేసుకుని తినడం మంచిది.