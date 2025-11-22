శనివారం, 22 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 22 నవంబరు 2025 (10:45 IST)

ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ.. బాలయ్య కూడా నటిస్తారట.. ఫ్యాన్స్ ఖుషీ

Mokshagna Nandamuri
నందమూరి బాలకృష్ణ తన కుమారుడు మోక్షజ్ఞ గురించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఆదిత్య 369 సీక్వెల్ ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు ఆయన కుమారుడు మోక్షజ్ఞ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.
 
గోవా వేదికగా జరుగుతున్న 56వ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వేడుకలో బాలకృష్ణను సత్కరించిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ఆయన పలు మీడియా ఛానల్స్‌తో మాట్లాడుతూ, తన ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఆదిత్య 369 సీక్వెల్‌గా ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ సినిమా చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో తన కొడుకుతో కలిసి నటించబోతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రకటనతో నందమూరి అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. 
 
ఈ విషయాన్ని బాలయ్య తెలిపిన వెంటనే నందమూరి అభిమానుల్లో భారీ హైప్ మొదలైంది. ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ వంటి పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉన్న సినిమాతో మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ మంచి నిర్ణయమని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రం మోక్షజ్ఞ కెరీర్‌కి మంచి ఆరంభం ఇవ్వొచ్చని అందరూ భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అనేది త్వరలో తేలనుంది.

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అమరావతి.. రైతు సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తాం.. మంత్రి నారాయణ

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అమరావతి.. రైతు సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తాం.. మంత్రి నారాయణగ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని అమరావతి కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ మంత్రి పి. నారాయణ శనివారం అన్నారు. ప్రతి రైతుకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. వారికి కేటాయించిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ వేగంగా జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారు

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను వివరిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)ను విడుదల చేసింది. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించే విధానాలను జీవో నిర్దేశిస్తుంది. ఇంకా మొత్తం కోటా 50 శాతం మించకూడదని నిర్దేశిస్తుంది. మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వార్డు సభ్యులకు రిజర్వేషన్లు కుల జనాభా లెక్కల డేటా ఆధారంగా కేటాయించబడతాయి.

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?మరిది పెళ్లి కొన్ని రోజుల్లో జరుగబోతోంది. పెళ్లి చేసుకునేందుకు సదరు మరిది ఇంటికి వచ్చాడు. పెళ్లి పనుల్లో ఎవరి హడావుడిలో వారున్నారు. ఇంతలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిదిని అతడి వొదిన పిలిచింది. అతడిని గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లి కత్తితో అతడి ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించేసింది. ఈ దారుణానికి ఆమె ఎందుకు పాల్పడింది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఆగ్రాకు చెందిన యోగేష్ అనే యువకుడు ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలోని ఓ సిమెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా వున్నాడు. నవంబరు నెలలో అతడికి పెళ్లి చేయాలని పెద్దలు నిశ్చయించారు. దాంతో అతడు సెలవు పెట్టి వచ్చాడు.

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లి

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లికరీంనగర్ జిల్లాలో పిల్లల అక్రమ రవాణా కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కరీంనగర్‌లో ఒక యువతి తన ఏడు రోజుల శిశువును రూ.6 లక్షలకు విక్రయించిందని ఆరోపించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ నివాసి అయిన ఆ మహిళ ఒక యువకుడితో సంబంధం కలిగి ఉంది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి చేతిలో మోసపోయింది. ప్రసవించిన తర్వాత, బిడ్డను పెంచడానికి తనకు ఆర్థిక స్తోమత లేదని ఆమె పేర్కొంది. దీంతో నవజాత శిశువును అమ్మాలని నిర్ణయించుకుంది.

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)ఐబొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు అంటూ కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... ఐబొమ్మ రవి భార్య హింట్ ఇస్తేనే సీపీ సజ్జనార్ ఐబొమ్మ రవిని పట్టుకున్నారు లేదంటే పోలీసుల ఆల్సేషియన్ కుక్కలు కూడా అతడిని పట్టుకునేవి కావు. వంద రూపాయల టిక్కెట్టును వేలల్లో అమ్ముకునే సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? పోలీసులకు సవాల్ విసిరితే ఏమవుతుందోనని సినిమా వాళ్లను పక్కన పెట్టుకుని సినిమా డైలాగులు కొట్టడం మానుకోవాలి. సజ్జనార్ ఇకనైనా రియాల్టీకి రావాలి, నువ్వు చేసేవన్నీ ఫేక్ ఎన్ కౌంటర్లే. దమ్ముంటే సైబర్ క్రైంలను ఆపు. సైబర్ క్రైమ్ మోసాలు విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి.

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
