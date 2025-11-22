శనివారం, 22 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. ట్రైలర్స్
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 22 నవంబరు 2025 (11:03 IST)

Balakrishna: ఇదంతా ప్రకృతి శివుని ఆజ్ఞ. అఖండ పాన్ ఇండియా సినిమా : బాలకృష్ణ

Nandamuri Balakrishna, Dr. Shivraj Kumar, Ram Achanta
Nandamuri Balakrishna, Dr. Shivraj Kumar, Ram Achanta
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను చిత్రం 'అఖండ 2: తాండవం'. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.  ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. టీజర్ సాంగ్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. రాత్రి కర్నాటకలో జరిగిన భారీ ఈవెంట్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. కన్నడ సూపర్ స్టార్ డాక్టర్ శివరాజ్ కుమార్ ముఖ్య అతిధిగా హాజరై ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు. 
 
అనంతరం నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. కన్నడ ప్రజలకు నమస్కారం. వర్షానికి లెక్కచేయకుండా గట్టులను దాటి పడి లేచే ఇక్కడికి విచ్చేసిన తమ్ముడు శివన్న, అలాగే నా అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు ధన్యమైన జన్మనిచ్చి మీ అందరిని గుండెల్లో నిలిపిన కారణజన్మునుడు విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ మా నాన్నగారు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి నమస్కరిస్తున్నాను.  మా నాన్నగారు ఇటు కన్నడకు రాజ్ కుమార్ గారు.. వాళ్లు చేయని పాత్ర లేదు. శివరాజ్ కుమార్ గారి వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళుతున్న శివన్నకు ఆశీర్వాదం అందిస్తున్నాను. 
 
ఉదయం వర్ష సూచన లేదు. మేము హోటల్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి కుంభవృష్టి కురిసింది. మళ్లీ వేదికపైకి వచ్చేసరికి వర్షం లేదు. ఇదంతా ప్రకృతి శివుని ఆజ్ఞ. అఖండ కేవలం తెలుగు సినిమా కాదు కన్నడ సినిమా కాదు ఇది పాన్ ఇండియా సినిమా. కరోనాలో అందరూ భయపడుతున్న సమయంలో మొట్టమొదటి భారతీయ చిత్రంగా ఆ సమయంలో అఖండ చిత్రాన్ని విడుదల చేశాం. ఆ తర్వాత మిగతా సినిమాలన్నీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఆ సినిమాలో పిల్లలు ప్రకృతి ధర్మం జోలికి వస్తే భగవంతుడు మనుషులకి ఆవహిస్తాడు  చూపించడం జరిగింది. యువత మీరందరూ మంచిదారిలో నడవడానికి నా ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సందేశం ఉంటుంది. ఈ సినిమా ఎంత అద్భుతంగా ఉండబోతుందో మీరు చూస్తారు. బోయపాటి గారితో నాకు ఇది నాలుగో సినిమా.  అఖండ తాండవం సినిమాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆ పాత్రల్లో జీవించారు. 
 
నేను ఏ పాత్ర చేసినా కూడా ఆ పాత్ర నన్ను ఆవహిస్తుంది.  ధర్మం కోసం జీవించాలి సత్యం కోసం పోరాడాలి అన్యాయం ముందు తలవంచకూడదు అని మన సనాతన హైందవ ధర్మం చెప్పింది. ఈ సినిమాలో సనాతన ధర్మం పరాక్రమం చూస్తారు. నిర్మాత గోపి గారు ఎక్కడ రాజీ పడకుండా సినిమాని నిర్మించారు. ఆయనకు నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. తమన్ థియేటర్లో బాక్సులు పేలిపోయే మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఆయనకి శివుడు పూనాడు. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్ ని మళ్ళీ ఇక్కడే జరుపుతాం. ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ రెడ్డి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే పోలీస్ శాఖ కి నా కృతజ్ఞతలు. సినిమా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. హిట్ కొడుతున్నాం' అని చెప్తున్నా. మీ అందరి అభిరుచులు నాకు తెలుసు. ఇలాంటి మరెన్నో మంచి సినిమాలు ఇవ్వాలని ప్రోత్సహిస్తున్న కళాభిమానులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. 
 
డాక్టర్ శివరాజ్ కుమార్... మా బ్రదర్ బాలయ్య గారి అఖండ 2 ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము ఒకే కుటుంబం. మేమిద్దరం బ్రదర్స్ లాగే ఉంటాము. బాలయ్య గారి నటన డైలాగులు యాక్షన్ లో ఒక అద్భుతమైన ఎనర్జీ ఉంటుంది. రాజకీయాల్లో కూడా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఇంత వర్షంలో కూడా అభిమానులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ వేడుకలో పాల్గొనడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. మీ అభిమానానికి ఆ వర్షం కూడా ఆగింది. ఈవెంట్ అద్భుతంగా జరిగింది. మీ అందరి ప్రేమ నమ్మకానికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉంటాము .డిసెంబర్ 5న తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరిని ఎంతగానో అలరిస్తుంది.  
 
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ..  ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇది శివతత్వంతో ఉన్న అద్భుతమైన సినిమా. శివన్న చేతుల మీదగా ఈ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేయడం మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఇంత వర్షంలో కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతమైన విజయవంతం చేసిన అందరికీ పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు. అందరూ కూడా క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు చూడబోయే సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే... దేశాన్ని అపకీర్తిలోకి తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ధర్మమనే త్రిశూలం పట్టుకుని యుద్ధానికి దిగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అఖండ తాండవం మీరు చూస్తారు. ఈ సక్సెస్ మీట్ కూడా ఇక్కడే పెడతాం. అందరికీ థాంక్యు
 
ఆది పినిశెట్టి మాట్లాడుతూ..  ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన శివన్న గారికి థాంక్యూ. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత దిమ్మ తిరిగిపోయింది. బోయపాటి గారితో సరైనోడు సినిమా పనిచేశాను. మళ్ళీ ఈ సినిమాకు పని చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. బాలయ్య గారు బోయపాటి గారి కాంబినేషన్ అద్భుతం. ఈ సినిమా మామూలుగా ఉండదు. సినిమా మొదలైనప్పుడు నేల టికెట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు పూర్తయ్యేసరికి బాల్కనీలో ఉంటారు. 
 
హీరోయిన్ సంయుక్త మాట్లాడుతూ... బోయపాటి గారి సినిమాలో చేయడం నా అదృష్టం. బాలయ్య గారితో కలిసి పనిచేయడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా చాలా సరదాగా గడిచింది. డిసెంబర్ 5న అందరూ సినిమాని థియేటర్స్ లో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను 
 
నిర్మాత గోపి ఆచంట మాట్లాడుతూ..  మీ ఉత్సాహం కోసమే మేం ఎంతో కష్టపడి సినిమా చేశాం. డిసెంబర్ 5న అంతా అఖండ తాండవ శబ్దమే'. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు, మూవీ యూనిట్ అందరూ పాల్గొన్న ఈ వేడుక అద్భుతంగా జరిగింది.

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అమరావతి.. రైతు సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తాం.. మంత్రి నారాయణ

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అమరావతి.. రైతు సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తాం.. మంత్రి నారాయణగ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని అమరావతి కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ మంత్రి పి. నారాయణ శనివారం అన్నారు. ప్రతి రైతుకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. వారికి కేటాయించిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ వేగంగా జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారు

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను వివరిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)ను విడుదల చేసింది. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించే విధానాలను జీవో నిర్దేశిస్తుంది. ఇంకా మొత్తం కోటా 50 శాతం మించకూడదని నిర్దేశిస్తుంది. మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వార్డు సభ్యులకు రిజర్వేషన్లు కుల జనాభా లెక్కల డేటా ఆధారంగా కేటాయించబడతాయి.

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?మరిది పెళ్లి కొన్ని రోజుల్లో జరుగబోతోంది. పెళ్లి చేసుకునేందుకు సదరు మరిది ఇంటికి వచ్చాడు. పెళ్లి పనుల్లో ఎవరి హడావుడిలో వారున్నారు. ఇంతలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిదిని అతడి వొదిన పిలిచింది. అతడిని గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లి కత్తితో అతడి ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించేసింది. ఈ దారుణానికి ఆమె ఎందుకు పాల్పడింది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఆగ్రాకు చెందిన యోగేష్ అనే యువకుడు ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలోని ఓ సిమెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా వున్నాడు. నవంబరు నెలలో అతడికి పెళ్లి చేయాలని పెద్దలు నిశ్చయించారు. దాంతో అతడు సెలవు పెట్టి వచ్చాడు.

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లి

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లికరీంనగర్ జిల్లాలో పిల్లల అక్రమ రవాణా కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కరీంనగర్‌లో ఒక యువతి తన ఏడు రోజుల శిశువును రూ.6 లక్షలకు విక్రయించిందని ఆరోపించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ నివాసి అయిన ఆ మహిళ ఒక యువకుడితో సంబంధం కలిగి ఉంది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి చేతిలో మోసపోయింది. ప్రసవించిన తర్వాత, బిడ్డను పెంచడానికి తనకు ఆర్థిక స్తోమత లేదని ఆమె పేర్కొంది. దీంతో నవజాత శిశువును అమ్మాలని నిర్ణయించుకుంది.

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)ఐబొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు అంటూ కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... ఐబొమ్మ రవి భార్య హింట్ ఇస్తేనే సీపీ సజ్జనార్ ఐబొమ్మ రవిని పట్టుకున్నారు లేదంటే పోలీసుల ఆల్సేషియన్ కుక్కలు కూడా అతడిని పట్టుకునేవి కావు. వంద రూపాయల టిక్కెట్టును వేలల్లో అమ్ముకునే సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? పోలీసులకు సవాల్ విసిరితే ఏమవుతుందోనని సినిమా వాళ్లను పక్కన పెట్టుకుని సినిమా డైలాగులు కొట్టడం మానుకోవాలి. సజ్జనార్ ఇకనైనా రియాల్టీకి రావాలి, నువ్వు చేసేవన్నీ ఫేక్ ఎన్ కౌంటర్లే. దమ్ముంటే సైబర్ క్రైంలను ఆపు. సైబర్ క్రైమ్ మోసాలు విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి.

Watch More Videos

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com