పోలీసుల ముందు లొంగిపోనున్న 37మంది మావోయిస్టులు
మావోయిస్టు నేతలు శనివారం పోలీసుల ముందు లొంగిపోయే అవకాశం వుంది. కీలక నాయకులు సహా 37 మంది మావోయిస్టులు శనివారం లొంగిపోయే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. సాయుధ పోరాటాన్ని విడిచిపెట్టి దేశాభివృద్ధిలో చేతులు కలపాలని మావోయిస్టులు తమ ఉద్దేశ్యాన్ని ప్రకటించారు.
లొంగిపోయిన వారిలో ఆజాద్, అప్పాసి నారాయణ, ఎర్రా వంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర కమిటీల సభ్యులు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
తెలంగాణ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శివధర్ రెడ్డి శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. అక్కడ ఆయన పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలను అందించి, మాజీ మావోయిస్టులను మీడియాకు పరిచయం చేస్తారని భావిస్తున్నారు.