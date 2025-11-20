నిర్మాతగా స్థాయిని పెంచే చిత్రం మఫ్టీ పోలీస్ : ఎ. ఎన్. బాలాజి
Producer A. N. Balaji, Mufty plice poster
యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జ - ఐశ్వర్య రాజేష్ ల పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ పర్సనల్ డ్రామా తీయవర్ కులై నడుంగ తెలుగులో మఫ్టీ పోలీస్ గా రేపు (ఈనెల 21న) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దినేష్ లక్ష్మణన్ దర్శకత్వంలో జియస్సార్ అర్ట్స్ బ్యానర్ పై జి. అరుల్ కుమార్ నిర్మించిన ఈ తమిళ చిత్రాన్ని... తెలుగులో "మఫ్టీ పోలీస్" పేరుతో ప్రముఖ నిర్మాత ఎ. ఎన్. బాలాజీ... శ్రీలక్ష్మిజ్యోతి క్రియేషన్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా 400 పైచిలుకు చిత్రాలు పంపిణీ చేసి, నిర్మాతగా "రంగం-2, యుద్ధభూమి, ఒరేయ్ బామ్మర్ది, డాక్టర్ 56, మై డియర్ భూతం" వంటి చిత్రాలను అందించిన బాలాజీ... "మఫ్టీ పోలీస్" చిత్రం నిర్మాతగా తన స్థాయిని మరింత పెంచుతుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఒక రచయిత హత్య నేపద్యంలో పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని అమితంగా అలరిస్తుందని బాలాజీ పేర్కొన్నారు. ఇటీవలకాలంలో పిల్లల పాలిట భూతంలా మారిన ఆటిజం వ్యాధి గురించి కూడా ఇందులో చర్చించడం, సదరు వ్యాధి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేయడం ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత అని ఆయన వివరించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ - ఐశ్వర్య రాజేష్ అలియాస్ భాగ్యంలకు తెలుగునాట ఉన్న క్రేజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అత్యధిక థియేటర్లలో "మఫ్టీ పోలీస్" చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నామని, ఈ సినిమాలో యాక్షన్ తోపాటు పర్సనల్ డ్రామా కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని, తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ అసాధారణ విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉందని శ్రీలక్ష్మీజ్యోతి క్రియేషన్స్ అధినేత ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించే అవకాశాన్ని అందించిన జి.అరుల్ కుమార్ కి, ఈ చిత్రాన్ని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన దర్శకుడు దినేష్ లక్ష్మణన్ లకు బాలాజీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రామ్ కుమార్ గణేశన్, అభిరామి వెంకటాచలం, ప్రవీణ్ రాజా తదితరులు నటించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్.ఒ: ధీరజ్ - అప్పాజీ, ఎడిటింగ్: లారెన్స్ కిషోర్, సినిమాటోగ్రఫీ: భరత్ ఆశీనగన్, మ్యూజిక్: శరవణన్ అభిమన్యు, నిర్మాత: జి.అరుల్ కుమార్, రచన - దర్శకత్వం: దినేష్ లక్ష్మణన్, విడుదల; శ్రీలక్ష్మిజ్యోతి క్రియేషన్స్ - ఎ. ఎన్. బాలాజీ.