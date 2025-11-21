President Murmu: తిరుచానూరు పద్మావతీ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి
తిరుపతి సమీపంలోని తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గురువారం పూజలు చేశారు. ప్రత్యేక విమానంలో రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్రెడ్డి, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు స్వాగతం పలికారు.
విమానాశ్రయంలో కొద్దిసేపు సంభాషించిన తర్వాత, ద్రౌపది ముర్ము పద్మావతి దేవి ఆలయ సందర్శన కోసం తిరుచానూరుకు వెళ్లారు. ఆలయంలో, ఆమెకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కార్యనిర్వాహక అధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ నేతృత్వంలోని అర్చకులు, అధికారులు సాంప్రదాయక స్వాగతం పలికారు.
ఈ పర్యటనలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి హరి జవహర్ లాల్ ఆమెతో పాటు వెళ్లారు. రాష్ట్రపతి ముందుగా ఆలయ ధ్వజస్తంభంలో ప్రార్థనలు చేసి, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ప్రధాన దేవతను దర్శనం చేసుకున్నారు.
తరువాత, ఆశీర్వాద మండపంలో, ఆమెకు ప్రసాదం అందించి, శేష వస్త్రం, అమ్మవారి ఫోటోతో సత్కరించారు. తరువాత, ద్రౌపది ముర్ము తిరుమలకు బయలుదేరారు. శ్రీ పద్మావతి విశ్రాంతి గృహంలో, ఆమెకు హోంమంత్రి అనిత, టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు, అదనపు కార్యనిర్వాహక అధికారి వెంకయ్య చౌదరి స్వాగతం పలికారు.
ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం, శుక్రవారం, ఆమె ముందుగా శ్రీ భూ వరాహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తిరుపతి జిల్లా పరిపాలన, పోలీసులు, టిటిడితో సమన్వయంతో, ఆమె రెండు రోజుల పర్యటన కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.