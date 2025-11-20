నాంపల్లి కోర్టులో ఎదురుపడిన సునీత.. పట్టించుకోని జగన్.. అంత మొండితనమా?
నాంపల్లి కోర్టులో తన సోదరి సునీతను ఏపీ మాజీ సీఎం, వైకాపా చీఫ్ జగన్ ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ విచారణకు సంబంధించి సునీత హాజరైనప్పుడు, ఆయన తన కేసు విచారణ కోసం నాంపల్లి కోర్టులోనే వున్నారు. ఇద్దరూ కోర్టు లోపల ఎదురుపడ్డారు. అయినప్పటికీ జగన్ ఆమెతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించలేదు. దీంతో జగన్ మొండితనంపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ఆయన మౌనంగా వుండటం నెటిజన్లకు అవకాశం ఇచ్చినట్లైంది. ఇది చెడిన కుటుంబ సంబంధాలకు అద్దం పట్టింది.
వైఎస్ వివేకా రెడ్డి కుమార్తె వైఎస్ సునీత, తన తండ్రి హత్యకు గురయ్యారని, సహజ కారణాల వల్ల మరణించలేదని నిరూపించడానికి తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. జగన్ దగ్గరి బంధువులపై ఆరోపణలు వివేకా కేసు విషయంలో కుటుంబంలో చీలికను మరింత పెంచాయి.
రాజకీయ వర్గాలు ఇప్పుడు జగన్ కోపంగా ఉండటం, తన సోదరి, తల్లి, సునీతతో సంబంధాలు కొనసాగించడానికి ఆయన నిరాకరించడం గురించి చర్చిస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న దూరం తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. వైఎస్ వివేకా రెడ్డి మరణం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉంది.
ఎందుకంటే తగినంత ఆధారాలు లేకపోవడం వల్ల కేసును మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లలేమని సీబీఐ పేర్కొంది. సత్యాన్ని వెలికితీసేందుకు కేసును తిరిగి తెరవాలని సునీత కోరుతోంది. దీనిని తిరిగి తెరిస్తే, జగన్ బంధువు అవినాష్ రెడ్డి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాడు. ఇది విభేదాలకు ఆజ్యం పోస్తుంది.