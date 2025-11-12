నవంబర్ 21లోపు కోర్టుకు హాజరు అవుతాను.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
అక్రమ ఆస్తుల కేసుకు సంబంధించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన నిందితుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని సీబీఐ కోర్టుకు నవంబర్ 21 లోపు హాజరు అవుతానని తెలియజేశారు. యూరప్ పర్యటన నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వ్యక్తిగత హాజరు నుండి మినహాయింపు కోరిన జగన్, మంగళవారం విచారణలో మినహాయింపు పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు.
అక్టోబర్లో యూరప్కు వెళ్లే ముందు, జగన్ తన విదేశీ పర్యటన కోసం సీబీఐ కోర్టు నుండి అనుమతి కోరారు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నవంబర్ 14న వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలనే షరతుతో కోర్టు అనుమతి మంజూరు చేసింది. అయితే, ఆ తేదీన జగన్ హాజరు కాలేదు. నవంబర్ 6న వ్యక్తిగత హాజరు నుండి మినహాయింపు కోరుతూ మెమో దాఖలు చేశారు.
ఈ కేసు మంగళవారం సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ టి. రఘురాం ముందు విచారణకు వచ్చింది. జగన్ బెయిల్ షరతుల ప్రకారం, ప్రతి విచారణకు హాజరు కావాల్సిందేనని పేర్కొంటూ సీబీఐ జగన్ మెమోను వ్యతిరేకిస్తూ కౌంటర్ దాఖలు చేసింది. జగన్ తరపున తన న్యాయవాది హాజరు కావడానికి హైకోర్టు గతంలో మినహాయింపు ఇచ్చిందని జగన్ తరపు న్యాయవాది జి. అశోక్ రెడ్డి వాదించారు.
జగన్ కోర్టు ముందు హాజరు కావడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని, అయితే తన హాజరుకు అవసరమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల కారణంగా అధికారులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు మినహాయింపు కోరానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నవంబర్ 21లోగా జగన్ హాజరు అవుతారని ఆయన కోర్టుకు తెలియజేశారు. వాదనలు విన్న తర్వాత, గతంలో దాఖలు చేసిన మెమోను న్యాయమూర్తి తోసిపుచ్చారు. తదనుగుణంగా కొత్త ఆదేశాలు జారీ చేశారు.