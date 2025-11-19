Jagan mohan Reddy: ఈ నెల 20న నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి
నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల 20న హాజరు కానున్నారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తొలిసారి హాజరు కానున్నారు. ఈ పర్యటన పెద్ద రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. జగన్ గతంలో కోర్టు విచారణ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. తన పర్యటన రాష్ట్ర ఖజానాపై భారం పడుతుందని, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా హాజరు కావడానికి ముందుకొచ్చారు.
ఈ అభ్యర్థనను సీబీఐ వ్యతిరేకించింది. కోర్టు దీనిని ఎగవేతగా భావిస్తుందని భయపడి, జగన్ మినహాయింపు కోరుతూ తన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు. ఆయన స్వయంగా హాజరు కావడానికి అంగీకరించారు. అయితే, కోర్టు హాజరు సమయం తనకు అనుకూలంగా లేదని భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణ రాజకీయాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి సరిపోని విధంగా మారాయి. బీఆర్ఎస్ బలహీనపడింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో గెలిచిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్పై బలమైన నియంత్రణ సాధించారు. రామోజీ రావు ఎక్సలెన్స్ అవార్డులలో చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి మధ్య ప్రజా బంధం ఒత్తిడిని పెంచింది.
ఇది జగన్కు అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితి. 2024 ఓటమి తర్వాత, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కింద హైదరాబాద్లో తనకు అభద్రతాభావం ఉందని చెబుతూ ఆయన బెంగళూరుకు వెళ్లారు. ఇంతలో, షర్మిల తన లోటస్ పాండ్ నివాసాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు.
జగన్ ప్రతి శుక్రవారం కోర్టుకు హాజరు కావాల్సి వస్తే, అది అతనికి కష్టంగా మారుతుంది. రాజకీయ, వ్యక్తిగత పనుల కోసం హైదరాబాద్, తాడేపల్లి, బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణించడం క్లిష్టంగా ఉంటుంది. గతంలో, ముఖ్యమంత్రి విధుల కారణంగా హైకోర్టు అతనికి మినహాయింపు ఇచ్చింది.
ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా కాదు. అనుమతి రద్దు చేయాలని సీబీఐ లేదా ఇతరులు కోర్టును ఆశ్రయిస్తే, అతనికి పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారవచ్చు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే, రాజకీయ వాతావరణం అనిశ్చితంగా ఉండేది. ఆ సందర్భంలో, జగన్ రేవంత్ రెడ్డి వల్ల బెదిరింపులకు గురయ్యేవారు కాదు.
కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్థానం దుర్భలంగా కనిపిస్తోంది. ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఏదైనా కేసులో నిందితుడిగా పేర్కొంటే, ఆయన విజయవాడ లేదా హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరగడం ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.