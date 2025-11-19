Kalyani Priyadarshan : కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధానపాత్రలో చిత్రం చెన్నైలో ప్రారంభం
Kalyani Priyadarshan's film launched in Chennai
పొటెన్షియల్ స్టూడియోస్ అధికారికంగా తన తాజా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది, మాయ, మానగరం, మాన్స్టర్, తానక్కరన్, ఇరుగపాత్రు, మరియు బ్లాక్ వంటి వరుసగా ఆరు విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మరియు వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమైన చిత్రాల తర్వాత కంపెనీ ఏడవ వెంచర్గా నేడు ప్రారంభించింది. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ చిత్రంలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు పొందిన "లోకా" స్టార్ కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
ఈ చిత్రంలో నాన్ మహాన్ అల్లా ఫేమ్ దేవదర్శిని, వినోద్ కిషన్, కీలక పాత్రలు పోషించనున్న బలమైన సహాయక తారాగణం కూడా నటించనున్నారు. నూతన దర్శకుడు తిరవియం ఎస్.ఎన్. దర్శకత్వం వహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రవీణ్ భాస్కర్ & శ్రీ కుమార్ అనే ప్రముఖ సాంకేతిక బృందాన్ని ఒకచోట చేర్చింది, దర్శకుడితో పాటు స్క్రీన్ప్లే మరియు సంభాషణలు రాశారు, జస్టిన్ ప్రభాకరన్ సంగీతం సమకూర్చారు మరియు గోకుల్ బెనోయ్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. అరల్ ఆర్. తంగం ఎడిటర్గా, మాయాపాండి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా, ఇనాజ్ ఫర్హాన్ మరియు షేర్ అలీ కాస్ట్యూమ్స్ అందిస్తున్నారు.
పొటెన్షియల్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఎస్.ఆర్. ప్రకాష్ బాబు, ఎస్.ఆర్. ప్రభు, పి. గోపీనాథ్, మరియు తంగప్రభహరన్ ఆర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈరోజు చెన్నైలో సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలతో షూటింగ్ ప్రారంభించింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్లు త్వరలో ప్రకటించబడతాయి.