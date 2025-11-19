శీతాకాలంలో సైబరాబాద్ సరిహద్దుల్లో జాగ్రత్త.. వాహనదారులకు మార్గదర్శకాలు జారీ

శీతాకాలంలో సైబరాబాద్ సరిహద్దుల్లో దట్టమైన పొగమంచు మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ఔటర్ రింగ్ రోడ్, హైవేలు, ప్రధాన నగర మార్గాల్లో దృశ్యమానత గణనీయంగా తగ్గే ప్రదేశాలలో వాహనదారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు భద్రతా సలహా జారీ చేశారు. ఉదయం, రాత్రి సమయంలో పొగమంచు సంబంధిత ప్రమాదాలు సాధారణంగా పెరుగుతాయని, భద్రతా మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు కోరారు.
సైబరాబాద్ పోలీసులు జారీ చేసిన భద్రతా మార్గదర్శకాలు:
నెమ్మదిగా వాహనాలు నడపడం
తక్కువ-బీమ్ హెడ్లైట్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్లను ఉపయోగించండి.
హై బీమ్లను నివారించండి
ఆకస్మిక ఢీకొనకుండా నిరోధించడానికి ముందు వాహనాల నుండి సురక్షితమైన దూరాన్ని నిర్వహించండి
ఆకస్మిక బ్రేకింగ్, లేన్ మార్పులను నివారించండి.
విండ్షీల్డ్లను శుభ్రంగా ఉంచండి.
డీఫాగర్ లేదా యాంటీ-ఫాగ్ మోడ్లను ఉపయోగించండి
వాహనం కదులుతున్నప్పుడు హజార్డ్ లైట్లను ఉపయోగించవద్దు
లేన్ మార్కింగ్లను జాగ్రత్తగా అనుసరించండి
పొగమంచు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఓవర్టేక్ చేయడాన్ని నివారించండి
ద్విచక్ర వాహనదారులు రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్లు ధరించాలి.
హెల్మెట్ విజర్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి
పాదచారులు రోడ్లు దాటేటప్పు జాగ్రత్త వహించాలి.
భారీ వాహనాలు రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్లను ఉపయోగించాలి
ఎల్లప్పుడూ లైట్లను ఆన్లో ఉంచాలి.
ఇకపోతే.. ముఖ్యంగా పొగమంచు అధికంగా వుండే ప్రాంతాలలో పెట్రోలింగ్ను తీవ్రతరం చేస్తామని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు. ప్రజా భద్రతను పెంపొందించడానికి
రేడియో, సోషల్ మీడియా, నావిగేషన్ యాప్ల ద్వారా జారీ చేయబడిన ట్రాఫిక్ సలహాలను పాటించాలని, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మోహరించిన ట్రాఫిక్ సిబ్బందితో సహకరించాలని వారు పౌరులను కోరారు.