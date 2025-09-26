Heavy Rains : హైదరాబాద్ వాసులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోండి.. పోలీసులు
హైదరాబాదు వాసులకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రుతుపవనాలకు, అల్పపీడనం తోడవడంతో భారీ వర్షాలకు అవకాశాలున్నాయిని ఐఎండీ పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు.
తుఫాను గరిష్ట ప్రభావంతో పాటు, రోజంతా ఇలాంటి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఉద్యోగుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి, సజావుగా అత్యవసర సేవలను నిర్ధారించడానికి ఇంటి నుండి పని ఏర్పాట్లను పరిగణించాలని అధికారులు హైదరాబాదులోని సంస్థలకు సూచించారు.
ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్ పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. నీటి ఎద్దడి, నెమ్మదిగా కదలడం,రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్ అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని కోరారు.
ఇంకా ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంటి నుంచి పని చేయడం ద్వారా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం సులభం అవుతుందని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.