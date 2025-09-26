శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (09:34 IST)

Heavy Rains : హైదరాబాద్ వాసులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోండి.. పోలీసులు

హైదరాబాదు వాసులకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రుతుపవనాలకు, అల్పపీడనం తోడవడంతో భారీ వర్షాలకు అవకాశాలున్నాయిని ఐఎండీ పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు. 
 
తుఫాను గరిష్ట ప్రభావంతో పాటు, రోజంతా ఇలాంటి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఉద్యోగుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి, సజావుగా అత్యవసర సేవలను నిర్ధారించడానికి ఇంటి నుండి పని ఏర్పాట్లను పరిగణించాలని అధికారులు హైదరాబాదులోని సంస్థలకు సూచించారు. 
 
ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్ పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. నీటి ఎద్దడి, నెమ్మదిగా కదలడం,రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్ అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని కోరారు. 
 
ఇంకా ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంటి నుంచి పని చేయడం ద్వారా ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించడం సులభం అవుతుందని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు. 

Naveen Polishetty: బంగారు ఆభరణాల స్పూఫ్ తో అనగనగా ఒక రాజు రిలీజ్ డేట్తనదైన కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మరో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'అనగనగా ఒక రాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టీజర్, ఈ సంక్రాంతికి ప్రేక్షకులకు వినోదాల విందుని హామీ ఇచ్చింది.

YVS: మాతృ మూర్తి రత్నకుమారి అస్తమం పట్ల వై వీ ఎస్ చౌదరి జ్నాపకాలుమా అమ్మగారు (88 యేళ్ళు) ఈ గురువారం, 25వ సెప్టెంబరు 2025, సాయంత్రం గం8.31ని॥లకు.. ఈ భువి నుండి సెలవు తీసుకుని.. ఆ దివిలో ఉన్న మా నాన్నగారిని, మా అన్నగారిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయారని సినీ దర్శకుడు వై.విఎస్. చౌదరి ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆమె మరణం పట్ల సినీప్రముఖులు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా వైవి.ఎస్. చౌదరి తన అమ్మగారి గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీ చిత్రం గురువారంనాడు విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ తో రికార్డ్ నెలకొల్పాయి. సినిమా స్టయిలిస్ గా వుందని అభిమానులు అంటే మరికొందరు ఏవరేజ్ గా తేల్చిచెబుతున్నారు. కాగా, అదేరోజు చిత్రం యూనిట్ ఓజీ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా యూనిట్ అంతా సంతోషంగా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డివివి దానయ్య మాట్లాడుతూ, ఓజీ సినిమాకు కారకుడైన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

ప్రేయసి కి గోదారి గట్టుపైన ఫిలాసఫీ చెబుతున్న సుమంత్ ప్రభాస్మేమ్ ఫేమస్ చిత్రం నటుడు సుమంత్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా గోదారి గట్టుపైన సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. నిధి ప్రదీప్ కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ గోదారి గట్టుపైన ఫస్ట్ బ్రీజ్ ని రిలీజ్ చేశారు. లైట్ హౌస్ పైకి తన ప్రేమికురాలిని తీసుకెళ్లిన హీరో, గోదావరి సముద్రంలో కలిసిపోయే అద్భుత దృశ్యం చూపించే సన్నివేశంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది.

సుధీర్ బాబు జటాధర నుంచి ఫస్ట్ ట్రాక్ సోల్ అఫ్ జటాధర రిలీజ్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
