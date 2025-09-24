Heavy Rains: సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాను వ్యవస్థ కారణంగా సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో తెలంగాణ అంతటా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఐఎండీ అధికారులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 25న అల్పపీడన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని, ఇది సెప్టెంబర్ 26 నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఈ వ్యవస్థ సెప్టెంబర్ 27న దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 26న ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భోంగిర్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో 10 సెంటీమీటర్ల నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 27న ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.