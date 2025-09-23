మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (11:01 IST)

సీనియర్ విద్యార్థులకు బార్ బిల్లు కట్టలేక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

suicide
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సీనియర్ విద్యార్థులు బారుకెళ్ళి సేవించిన మద్యానికి బిల్లు చెల్లించలేక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. పైగా, సీనియర్ వేధింపులు మరింత ఎక్కువ కావడం, వారంతా కలిసి అవమానించడంతో అర్థాంతరంగా తనువు చాలించాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం లక్కారం గ్రామానికి జాదవ్ ప్రేమింగ్ పెద్దకుమారుడు జాదవ్ సాయితేజ(19) ఘట్కేసర్ మండలం కొర్రెములలోని సిద్ధార్ధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. నారపల్లిలోని వసతిగృహంలో ఉంటున్నాడు. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి పుట్టినరోజు వేడుకలకు తోటి విద్యార్థి డేవిడ్ (రెండో సంవత్సరం)తో కలిసి సాయితేజ పాల్గొన్నాడు. అక్కడ వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ విషయం సీనియర్ విద్యార్థి బండారి చిన్నబాబుకు తెలిసి ఇరువురికి నచ్చజెప్పి రాజీ చేయించాడు.
 
దీనికి బదులుగా పార్టీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. ఆదివారం రాత్రి నారపల్లిలోని ఓ బార్ చిన్నబాబుతోపాటు ఏడుగురు విద్యార్థులు మద్యం తాగి రూ.8 వేల బిల్లు చేశారు. సాయితేజ తన వద్ద ఉన్న రూ.2,500 చెల్లించాడు. మిగతా డబ్బులకు చిన్నబాబు ఒత్తిడి చేయడంతోపాటు అవమానకరంగా మాట్లాడటంతో మనస్తాపం చెందిన సాయితేజ వసతిగృహానికి వెళ్లాడు. తండ్రికి వీడియోకాల్ చేసి.. చిన్నబాబు వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాడు. వసతిగృహం నిర్వాహకులకు తండ్రి సమాచారం ఇవ్వగా.. వారు వెళ్లి చూసేలోపు ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని మృతిచెందాడు.
 
కుమారుడి మృతికి కారణమైన విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 8 మందిపై ఎట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ ఆర్.గోవిందా రెడ్డి తెలిపారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థి సంఘాలు కళాశాల వద్ద, మేడిపల్లి ఠాణా, వరంగల్-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. కళాశాల వద్ద పలువురు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి పోచారం ఐటీ కారిడార్ ఠాణాకు తరలించారు. చిన్నబాబు సంవత్సరం నుంచి తరగతులకు రావడం లేదని కళాశాల నిర్వాహకులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..కుబేర చిత్రం తర్వాత సూపర్ స్టార్ ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ధనుష్ హీరో, డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డాన్ పిక్చర్స్‌, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్ పై ఆకాష్ బాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ గా ధనుష్ కి ఇది నాలుగో మూవీ. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణుపలు భిన్నమైన కథలతో వెండితెరపై కనిపించిన కథానాయకుడు సామజరవనగమన వంటి ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంటతో అలరించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత చిత్రాలు సాదాసీదాగా సాగినవే. కాగా, ఈసారి శ్రీ విష్ణు గన్స్, ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో ఓ చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, గన్స్, గ్రనైడ్, రోజ్ ఫ్లవర్స్, ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో డిజైన్ చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో కూడిన వీడియో చాలా క్యురియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది.

బికినీలో సాయిపల్లవి-పద్ధతిగా వుండే మలర్.. బికినీలో కనిపించింది.. అందరూ షాక్

బికినీలో సాయిపల్లవి-పద్ధతిగా వుండే మలర్.. బికినీలో కనిపించింది.. అందరూ షాక్టాలీవుడ్‌ నేచురల్‌ బ్యూటీ సాయి పల్లవి వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఎప్పుడూ పద్ధతిగా వుండే సాయిపల్లవి బికినీలో కనిపించే సరికి అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. తాజాగా ఆమె బికినీలో కనిపించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తన సోదరి పూజా కన్నన్‌తో కలిసి విదేశాల్లో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ బీచ్‌లో ఆడుకుంటూ కనిపించిన వీరిద్దరూ బికినీ దుస్తుల్లో కనిపించారు. ఇప్పటి వరకు సాయి పల్లవిని ఇలాంటి లుక్‌లో చూడని అభిమానులు, నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Pawan: దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ ఉండుగాక అంటూ పవన్ ను ఆశీర్వదించిన చిరంజీవి

Pawan: దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ ఉండుగాక అంటూ పవన్ ను ఆశీర్వదించిన చిరంజీవి22 సెప్టెంబర్ 1978 కొణిదెల శివ శంకర వరప్రసాద్ అనబడే నేను ‘ప్రాణం ఖరీదు” చిత్రం ద్వారా చిరంజీవిగా మీకు పరిచయం అయ్యి నేటితో 47 ఏళ్లు దిగ్విజయంగా పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రం ద్వారా నాకు నటుడిగా ప్రాణం పోసి.., మీ అన్నయ్యగా, కొడుకుగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, ఒక మెగాస్టార్ గా.. అనుక్షణం నన్ను ఆదరించి, అభిమానించిన తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు నేను ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడనై ఉంటాను.

మా పెద్దన్నయ్య ఓ ఫైటర్.. ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదు : పవన్ కళ్యాణ్

మా పెద్దన్నయ్య ఓ ఫైటర్.. ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదు : పవన్ కళ్యాణ్తన పెద్ద అన్నయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆయన ఓ ఫైటర్ అని, ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదంటూ కితాబిచ్చారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరంజీవిని హీరోగా పరిచయం చేసిన చిత్రం ప్రాణం ఖరీదు. ఈ చిత్రం విడుదలై నేటికి 47 యేళ్లు పూర్తయింది. తన సుధీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చిరంజీవి సోమవారం ఉదయం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా తన అన్నయ్యపై తనకున్న అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చాటుకుని, అలనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు.

Watch More Videos

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com