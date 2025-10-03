ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
ఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు.
విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి.
ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్.
పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది.
ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : ఇవి శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
ఆకు కూరలు సాధారణంగా క్యాలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. పాలకూర, తోటకూర, గోంగూర, మెంతికూర, మునగాకు వంటివి సాధారణంగా తినే ఆకు కూరల్లో కొన్ని.