శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025 (23:46 IST)

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు.
 
విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి.
 
ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్.
 
పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది.
 
ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.
 
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : ఇవి శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
 
ఆకు కూరలు సాధారణంగా క్యాలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. పాలకూర, తోటకూర, గోంగూర, మెంతికూర, మునగాకు వంటివి సాధారణంగా తినే ఆకు కూరల్లో కొన్ని.

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్హిందూపూర్: హిందూపూర్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ సమీపంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తరపున స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ మరియు క్వెస్ కార్ప్ లిమిటెడ్ తరపున ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేయడం కోసం అనధికారకంగా చేపట్టిన తవ్వకం పనుల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి&పి ప్రథమ్ సంస్థ) పైప్‌లైన్ ప్రమాదవశాత్తు దెబ్బతిన్నందున హిందూపూర్‌లోని నగర గ్యాస్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. థింక్ గ్యాస్‌లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం, ప్రభావిత విభాగాలను త్వరగా వేరుచేసి 10 నిమిషాల్లో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది.

CBN-Jagan: తిరుపతితో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు బాంబు బెదిరింపులు

CBN-Jagan: తిరుపతితో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు బాంబు బెదిరింపులుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బాంబు బెదిరింపులు ఉద్రిక్తతను సృష్టించాయి. అనుమానిత స్లీపర్ ఉగ్రవాదుల అరెస్టు చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాసాలు, అలాగే తిరుపతి ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి. హోలీ ఇస్లామిక్ ఫ్రైడే బ్లాస్ట్స్ అని పిలుచుకునే ఒక సంస్థ నుండి వచ్చిన ఈమెయిల్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధిక తీవ్రత గల బాంబు దాడులకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

Chandra Babu Naidu: ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకం ప్రారంభం.. ధృవీకరించిన చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu: ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకం ప్రారంభం.. ధృవీకరించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశంలో కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులు, భూసేకరణలు, రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహనాన్ని ఆమోదించడం వంటి అనేక కీలక నిర్ణయాలను ఆమోదించింది. ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకాన్ని ప్రారంభించడాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ధృవీకరించారు. ఈ పథకాన్ని అక్టోబర్ 4న ప్రారంభించనున్నారు.

ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను- ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు: నలుగురు మృతి

ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను- ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు: నలుగురు మృతిఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించగా, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు మరణించినట్లు సమాచారం.

ఏపీలో ఆటో డ్రైవర్లకు పండగే పండగ ... 4 నుంచి రూ.15 వేలు ఆర్థిక సాయం

ఏపీలో ఆటో డ్రైవర్లకు పండగే పండగ ... 4 నుంచి రూ.15 వేలు ఆర్థిక సాయంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆటో డ్రైవర్లకు పండగే పండగ. గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు శనివారం నుంచి అర్హులైన ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం అందించే పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. విజయవాడ నగరంలోని సింగ్ నగర్‌లో ఉన్న మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రిమండలి ఈ పథకం ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే, మరో 20 అజెండా అంశాలపై కూడా రాష్ట్ర కేబినెట్ చర్చించింది.

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు అడిగారు: నటుడు అక్షయ్ కుమార్ ఆవేదన

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు అడిగారు: నటుడు అక్షయ్ కుమార్ ఆవేదనసైబర్ నేరగాళ్ల ఆగడాలు, వాళ్లు చేసే నేరాలు ఎలా వుంటాయో బాలీవుడ్ నటుడు తన కుమార్తెకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని గురించి చెబుతూ వివరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమార్తె వీడియో గేమ్ ఆడుతున్న సమయంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఆమె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలంటూ అడిగారు. అది చూసి నేను ఎంతగానో చలించిపోయాను అని అన్నారు. చిన్నారుల పట్ల సైబర్ మోసగాళ్లు ఎలా వల పన్నుతారో వివరించి చెప్పారు.

ముగిసిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా నిశ్చితార్థం

ముగిసిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా నిశ్చితార్థంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాలు త్వరలోనే ఓ ఇంటివారు కాబోతున్నారు. వీరి నిశ్చితార్థం శుక్రవారం హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగింది. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ రిలేషన్‌లో ఉన్న విషయంతెల్సిందే.

Kajol Durga Puja 2025 viral video, నటి కాజోల్‌ను తాకరాని చోట తాకాడంటూ...

Kajol Durga Puja 2025 viral video, నటి కాజోల్‌ను తాకరాని చోట తాకాడంటూ...బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి కాజోల్ గత వారం రోజులుగా దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా పూజాది కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. తను పాల్గొన్న పూజా కార్యక్రమాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ షేర్ అవుతూ వున్నాయి. ఐతే అక్టోబరు 2 విజయదశమి నాడు కాజోల్ కు ఎందరో అభిమానులు ఆమెకి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కానీ వారిలో ఒకరు మాత్రం నటి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. వీడియోలో ఏమున్నదంటే... కాజోల్ దుర్గా మాతను దర్శించుకుని మెట్ల పైనుంచి కిందికి దిగుతున్నారు. అదేసమయంలో ఆమెకి అడ్డుగా ఓ వ్యక్తి చేయి పెట్టాడు.

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్ఆరు నెలల విరామం తర్వాత, మలయాళ మహా నటుడు మమ్ముట్టి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. మహేష్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మల్టీస్టారర్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌లో మమ్ముట్టి చేరుతున్నారు. మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్, ఫహద్ ఫాసిల్, కుంచాకో బోబన్, నయనతార, జెరీన్ షిహా, రేవతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆంటో జోసెఫ్, కెజి అనిల్‌కుమార్ ఆంటో జోసెఫ్ ఫిల్మ్ కంపెనీ, కిచప్పు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లపై నిర్మిస్తున్నారు. దసరానాడు పేట్రియాట్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శి

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శిప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ఎమ్, విష్ణు ఓయి, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా నటించిన చిత్రం మిత్ర మండలి. కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డాక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి తీగల సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వెన్నెల కిషోర్, సత్య, వి.టి.వి. గణేష్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. టీజర్‌, ‘కట్టండుకో జానకి’, ‘స్వేచా స్టాండు’, ‘జంబర్ గింబర్ లాలా’ వంటి పాటలతో ‘మిత్ర మండలి’పై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవలే ఈ చిత్ర బృందం విజయవాడ ఉత్సవ్ ఈవెంట్‌‌లో సందడి చేసింది.
