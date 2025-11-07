Kurnool Bus Accident: కర్నూలు ఘటన.. బస్సు ఓనర్ అరెస్ట్
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం తర్వాత జరిగిన ఒక పెద్ద పరిణామంలో, వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ యజమాని వేమూరి వినోద్ను కర్నూలు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతన్ని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి, తరువాత జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు. వేమూరి ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టి మంటల్లో చిక్కుకుని 20 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడంతో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది.
భయానక దృశ్యాలు, నివేదికలు మొత్తం రాష్ట్రాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాయి. బస్సును అక్రమంగా సీటర్ వాహనం నుండి స్లీపర్ వాహనంగా మార్చారని, దాని రిజిస్ట్రేషన్లో కూడా అవకతవకలు జరిగాయని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ సంఘటన తర్వాత, కేసులో ఏ1గా పేరుపొందిన డ్రైవర్ లక్ష్మయ్య, బస్సు యజమాని వేమూరి వినోద్ ఇద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
నిర్లక్ష్యం, భద్రతా నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్లే ఈ విషాదం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఢీకొన్న తర్వాత డ్రైవర్ వెంటనే తమకు సమాచారం ఇచ్చి ఉంటే ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులను రక్షించేవారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొన్నారు.
యజమాని అరెస్టుకు ఆన్లైన్లో సానుకూల స్పందన వచ్చింది. బాధ్యతాయుతమైన అన్ని పార్టీల నుండి జవాబుదారీతనం కోరుతున్నారు. అసురక్షిత వాహనాలను నడిపినందుకు యజమాని కూడా సమాన బాధ్యతను ఎదుర్కోవాలని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.
ప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన సంతాపాన్ని దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సంఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి విషాదాలు జరగకుండా కఠినమైన నివారణ చర్యలు అమలు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.