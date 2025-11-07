శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (16:49 IST)

Jatadhara review: సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా చిత్రం జటాధర రివ్యూ

Sudheer Babu, Sonakshi Sinha
నటీనటులు : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా, శిల్పా శిరోద్కర్, ఇందిరా కృష్ణ
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : సమీర్ కళ్యాణి, సంగీత దర్శకుడు : రాజీవ్ రాజ్, దర్శకుడు : వెంకట్ కళ్యాణ్ & అభిషేక్ జైస్వాల్, నిర్మాతలు : ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్, శివిన్ నారంగ్, అరుణా అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింఘాల్, నిఖిల్ నందా
 
కథ:
శివ (సుధీర్ బాబు) ఝాన్సీ, రాజీవ్ కనకాల కొడుకు. కార్పోరేట్ జాబ్ చేస్తున్నా దెయ్యాలపై రీసెర్చ్ చేయాలనే తపన వుంటుంది. అలా తన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి బూత్ బంగ్లాలను వెతుకుతూ దయ్యాల వేట కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. దయ్యాలు లేవని అంటూనే ఇలా వెతకడానికి కారణం నిద్రలో ఏవేవో కలలు వస్తుంటాయి. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రొఫెసర్ తో పంచుకుంటాడు. ఆ తర్వాత స్నేహితులతో కలిసి ఓ ఊరిలో పాడుపడిన భవంతిలోకి వెళతాడు. అక్కఢ అతనికి వింత అనుభవం ఎదురవుతుంది. లంకెబిందెలు కోసం క్షుద్రపూజలు చేస్తున్న వారి ద్వారా తన పని తెలుసుకోవచ్చు అనుకున్న అతనికి ఓ ఫోన్ కాల్ రావడం వెనక్కి వచ్చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ పూజలు చేసేవారంతా చనిపోతారు. విషయం తెలుసుకున్న ఓ సాధువు శివను ప్రతిసారీ మ్రుత్యువు వెంటపడుతుందనే సీక్రెట్ తెలియజేస్తాడు? అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇక  ధన పిశాచి (సోనాక్షి సిన్హా) కి శివకు సంబంధం ఏమిటి? అసలు శివ ఎవరు? అనే విషయాలు తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. 
 
సమీక్ష:
ప్రతీ సినిమాకి ఎంతో సిన్సియర్ గా వర్క్ చేసే సుధీర్ బాబు ఈసారి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ను ఎంచుకున్నాడు. ఈ సినిమాను బాలీవుడ్ నిర్మాతలు తీయడం కూడా ప్రత్యేకత. సోనాక్షి కూడా నటించడం మరో విశేషం. ఇన్ని విశేషాలున్న ఈ కథ మొదటి భాగం సాఫీగా సాగిపోతుంది. సెకండాఫ్ లోనే అసలు కథ మొదలవుతుంది. క్లయిమాక్స్ లో ధన పిశాచి, శివకు మధ్య జరిగే పోరు కీలకం. ఫైనల్ గా చెడుకంటే దైవ బలమే ముఖ్యం అనేది తెలియజేశాడు దర్శకుడు. 
 
సుధీర్ బాబు తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. సందర్భానుసారంగా తన బాడీని చూపించే సన్నివేశం కూడా ఇందులో వుంది. సోనాక్షి సిన్హాకి తెలుగులో మొదటి సినిమా. గెటప్ బాగుంది. కానీ డాన్స్ చేయడంలో అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. డాన్స్ రాకపోయినా నేర్చుకుని శివతాండం సుధీర్ బాబు చేయగలిగాడు.శుభలేఖ సుధాకర్ సాధువుగా నటించాడు. మిగిలిన వారు వారి వారి పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
 
కొన్ని మెరుగుపడాల్సిన అంశాలు
సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్స్ తో పోలిస్తే జటాధర లో డిఫరెంట్ లైన్ నే కనిపిస్తుంది. దాన్ని చెప్పే విధానంలో సరికొత్తగా కనిపించాలి. అలా చేయడంలో దర్శకుడు కొంత తప్పటడుగు వేశాడు. ఎక్కడా ఆడియన్ థ్రిల్ కలిగించే సీన్స్ లేవు. చాలా వరకు స్క్రీన్ ప్లే ఈ సినిమాలో వీక్ అండ్ సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది. సినిమాలో ఆ లవ్ ట్రాక్ ఆసక్తిగా వుండదు. ఐటెం సాంగ్ చొప్పించినట్లుంది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ మరింత గ్రిప్ గా చూపిస్తే బాగుండేది. పెద్ద నిర్మాతలైనా వి ఎఫ్ ఎక్స్ సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదు.
 
డైరెక్టర్ వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ ఇద్దరు దర్శకులు పని చేసినప్పటికీ ఇద్దరూ సరైన విధంగా కథనాన్ని నడిపించడంలో విఫలం అయ్యారు. చేతిలో మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పటికీ దానికి తగ్గట్టుగా మంచి ఎంగేజింగ్ గా సాగే కథనాన్ని వీరు ప్లాన్ చేసుకోలేదు. ఫైనల్ గా చూస్తే, సుధీర్ బాబు మంచి అటెప్ట్ చేశాడు. దర్శకుని లోపం బాగా కనిపిస్తుంది. దాంతో జటాధర సోసో మూవీగా అనిపిస్తుంది. 
రేటింగ్ -2.5/5

Rahul Gandhi: ఈమె ఎవరో చెప్పండి.. విలేకరులను ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ?

Rahul Gandhi: ఈమె ఎవరో చెప్పండి.. విలేకరులను ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ?ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సర్కారుపై ఓటు చోరీ ఆరోపణలు చేశారు భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ. ఈ వారం ప్రారంభంలో ఓటు చోరీ ఆరోపణలకు సంబంధించి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా ఉన్న ఒక మహిళా మోడల్ గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు. రాహుల్ ఒక మహిళా వ్యక్తి ఇమేజ్‌ను తెరపైకి తెచ్చి, ఆమె రాష్ట్రాన్ని గుర్తించమని మీడియా ప్రముఖులను కోరారు. కొంతమంది ఆమె గోవా నుండి రావచ్చని, మరికొందరు ఆమె మహారాష్ట్ర నుండి రావచ్చని అన్నారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ నుండి షాకింగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది.

గోవా బీచ్‌లో విదేశీ యువతులను అసభ్యంగా తాకుతూ స్థానిక యువకులు (video)

గోవా బీచ్‌లో విదేశీ యువతులను అసభ్యంగా తాకుతూ స్థానిక యువకులు (video)విదేశీ పర్యాటకులు బెంబేలెత్తించే పనులు చేస్తున్నారు గోవాలోని స్థానిక యువకులు. విదేశీ పర్యాకులు వస్తే చాలు వారిని తమ చేష్టలతో వేధిస్తున్నారు. గోవా సముద్ర తీరానికి విదేశీ యువతులు వ్యాహ్యాళికి వచ్చారు. వారు అలా బీచ్ ఒడ్డున తిరుగుతున్న సమయంలో కొందరు యువకులు వారిని చుట్టుముట్టారు. వారిని తాకరాని చోట తాకుతూ మెడపైన చేతులు వేస్తూ ఫోటోలు దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. విదేశీ యువతులు ఎంతగా వద్దని వారించినా యువకులు ఎంతమాత్రం పట్టించుకోలేదు. చేతులు వేసి వారిని దగ్గరకు లాక్కుంటూ ఫోటోలు దిగారు. ఈ వ్యవహారాన్నంతా ఓ యువకుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసాడు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలి.. ఆ విషయంలో ఈసీ మౌనం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్

జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలి.. ఆ విషయంలో ఈసీ మౌనం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో నవంబర్ 11న జరిగే ఉప ఎన్నికకు స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు భారత ఎన్నికల కమిషన్‌ను కేంద్ర భద్రతా దళాలను మోహరించాలని బీఆర్ఎస్ గురువారం డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్ర పోలీసులు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారని, పోలీసులు ఎన్నికలను పారదర్శకంగా జరుపుతారనే నమ్మకం లేదని బీఆర్ఎస్ ఆరోపించింది.

Gold: రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం ఆటోలో మర్చిపోయిన దంపతులు, ఏం జరిగింది?

Gold: రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం ఆటోలో మర్చిపోయిన దంపతులు, ఏం జరిగింది?నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచాడు ఆ ఆటోడ్రైవర్. తన ఆటోలో రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం దంపతులు మర్చిపోతే... దాన్ని పోలీసులకు అప్పగించి తన నిజాయితీని చాటుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విజయవాడలో ఆటో నడపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు చంద్రశేఖర్. శుక్రవారం ఉదయం వేళ నంద్యాలకు చెందిన సూర్య, లక్ష్మి దంపతులు ఓ వివాహానికి హాజరై మారుతీ నగర్ నుంచి బస్టాండుకి వెళ్లే హడావుడిలో బంగారు నగలు వున్న బ్యాగును ఆటోలో మర్చిపోయి ఆటో దిగి వెళ్లిపోయారు.

చీమలంటే భయం చచ్చిపోతున్నా.. పాప జాగ్రత్త.. అన్నవరం, తిరుపతికి 1116, ఎల్లమ్మకు ఒడిబియ్యం

చీమలంటే భయం చచ్చిపోతున్నా.. పాప జాగ్రత్త.. అన్నవరం, తిరుపతికి 1116, ఎల్లమ్మకు ఒడిబియ్యంచిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారు ఎక్కువవుతున్నారు. దెయ్యాన్నో లేక వన్య మృగాలను చూసి చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఓ మహిళకు చీమలంటే భయం. ఆ చీమల భయానికి ఈ లోకాన్ని వదలి తిరిగి రాని లోకాలకు చేరుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాలకు చెందిన 25 ఏళ్ల మనీషాకు మూడేళ్ల క్రితం శ్రీకాంత్‌ అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వీరికి అంబిక అనే మూడేళ్ల కూతురు కూడా ఉంది. ఉద్యోగ రీత్యా శ్రీకాంత్, మనీషా రెండున్నర ఏళ్ల క్రితం సంగారెడ్డి జిల్లా, అమీన్‌పూర్ పరిధిలోని నవ్యా హోమ్స్‌కు షిఫ్ట్ అయ్యారు.

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగు

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగుజాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ సిఎస్ఆర్ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్, క్యాన్సర్ సంరక్షణలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్న తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (ఐఐటి మద్రాస్) సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన తమ ప్రతిష్టాత్మక హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సేవలను అందిస్తోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ కార్యక్రమం క్యాన్సర్ పరిశోధన, నివారణ, అవగాహన రంగాలలో గుర్తించదగిన పురోగతిని సాధిస్తూ, వేలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తోంది.

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?మార్కెట్లోకి చిక్కుడు కాయలు వచ్చేసాయి. వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఎన్నో పోషకాలు అందుతాయి. చిక్కుడు కాయ గింజలలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వీటిల్లో శరీర నిర్మాణం, కండర నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అవసరమైనంత వుంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించి, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి, మలబద్ధకం సమస్యను లేకుండా చేస్తాయి. అలాగే రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారికి వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఐరన్ అందుతుంది. ఎముక పుష్టికి, నాడీ వ్యవస్థకు, కండరాల బలానికి ఇందులోని మెగ్నీషియం దోహదం చేస్తుంది.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
