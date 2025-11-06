Friday movies: సినిమా ప్రేమికులకు పదికిపైగా కనువిందు చేయనున్న ఈ వారం సినిమాలు

తెలుగులో ఈ శుక్రవారం అనగా నవంబర్ 7వ తేదీన ఐదు తెలుగు, ఐదు తమిళం, ఒక హిందీ, రెండు ఇంగ్లీషు సినిమాలు దాదాపు 13సినిమాలకు పైగా థియేటర్లలో అలరించబోతున్నాయి. ఇందులో ప్రేక్షకుల అభీష్టం మేరకు రకరకాల జోనర్లు వున్నాయి. లవ్, రొమాన్స్, ఫాంటసీ, కోర్ట్రూమ్ డ్రామా, హర్రర్ వంటి కథలు రాబోతున్నాయి. వీటిల్లో ఏఏ సినిమాలకు ఆదరణ వుంటుందో, అన్ని సినిమాలు విజయాన్నిసాధించాయో చూడాలి మరి.
ముందు వరుసలో రష్మిక మందన్నా కథానాయిగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ కథతో ది గాళ్ ఫ్రెండ్ సిద్ధంగా వుంది. కరోనా ముందే దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ కథను అల్లు అరవింద్ కు ఓటీటీ కోసం చెప్పడం జరిగింది. కానీ కథకు థియేట్రికల్ అంశం వుండడంతో దాన్ని కొన్నాళ్ళు ఆపారు. ఇందులో రష్మిక మందన్న తో బోల్డ్ సినిమాగా చూపించారు. అంతేకాకుండా ఈ కథ ఎంతమందికి నచ్చుతుందో లేదో కూడా తనకు తెలీదని, రివ్యూవర్లు రేటింగ్ 1.5 ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపోనని కానీ తనకు బాగా సంత్రుప్తి నిచ్చిన చిత్రం చెప్పారు. మరి ఆయన అభిప్రాయాన్ని ప్రేక్షకులు ఏకీభవిస్తారో లేదో కొద్ది గంటల్లో తేలనుంది. ఇందులో ధీక్షిత్ శెట్టి కథానాయకుడిగా నటించారు.
జటాధార: సుధీర్ బాబు హారర్ చిత్రం జటాధారతో వస్తున్నాడు. తెలుగులో సోనాక్షి సిన్హా,. శిల్పా శిరోద్కర్ కూడా కనిపించనున్నారు. వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రేపు తెలుగు,హిందీ రెండింటిలోనూ విడుదల కానుంది. ఇందులో మహేష్ బాబు శివుడిగా వుంటాడనే వార్త బయటకు వచ్చింది. అదేమీలేదని సుధీర్ బాబు చెబుతున్నాడు. హర్రర్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాకు మూలం పురాణంలోని ఓ అంశం.
ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో: పేరు ఆంగ్ల పదాలున్నా తెలుగు సినిమానేు. తిరువీర్, రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన కామెడీ చిత్రంలో టీనా శ్రావ్య మహిళా ప్రధాన పాత్రలో నటించింది. ఈ చిత్రం గత రాత్రి పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుందని పలువురు పేర్కొన్నారు. అయితే కామన్ మేన్ కూ కనెక్ట్ అయితే పెద్ద హిట్ అవుతుంది. లేదంటే ఓటీటీలో పక్కా హిట్ అని టాక్ కూడా వుంది.
ప్రేమిస్తున్న: పేరులోనే లవ్ సినిమా అని తెలిసిపోతుంది. ఈ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామాలో సాత్విక్ వర్మ, నూతన నటి ప్రీతి నేహా నటించారు, వీరికి భాను దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ప్రేమకథ స్థలంలో తాజా భావోద్వేగ కోణంపై దృష్టి పెడుతుంది. గతంలో కొద్ది సినిమాలు చేసినా దర్శకుడు భాను కు ఏమాత్రం హిట్ రాలేదు.
కృష్ణ లీల: దేవన్ వై, ధన్య బాలకృష్ణ నటించిన ఈ ఫాంటసీ రొమాన్స్ రేపు విడుదల అవుతుంది. పురాతన శాపాన్ని ఎదుర్కొంటూ తన గత జీవిత ప్రేమతో తిరిగి కనెక్ట్ అయ్యే యోగా నిపుణుడిని కథ అనుసరిస్తుంది. దేవన్ వై కూడా దర్శకత్వం వహిస్తాడు.
ఆర్యన్ (తెలుగు డబ్): తమిళంలో మిశ్రమ స్పందనలతో తెరకెక్కిన విష్ణు విశాల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రేపు తెలుగులోకి వస్తుంది. ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సెల్వరాఘవన్ కూడా నటిస్తున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది ఆసక్తికరం.
డైస్ ఐరే (తెలుగు డబ్): రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో ప్రణవ్ మోహన్లాల్ నటించిన మలయాళ హర్రర్ హిట్ తదుపరి తెలుగు తెరపైకి వస్తుంది. ఇది మలయాళంలో బాగా ఆడినందున, ఇక్కడ దాని ఆదరణ చూడదగినది.
ఫీనిక్స్ (తెలుగు డబ్): అనాల్ అరసు దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాతో సూర్య సేతుపతి నటుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. తెలుగు వెర్షన్ రేపు విడుదల కానుంది, అయితే తమిళ వెర్షన్ ఇప్పటికే OTTలో అందుబాటులో ఉండటం మరియు విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందడం వలన అంచనాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.
ప్రెడేటర్ బాడ్ల్యాండ్స్ (తెలుగు డబ్): డాన్ ట్రాచ్టెన్బర్గ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ చిత్రం ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు రెండింటిలోనూ విడుదల అవుతుంది. తొలి విదేశీ ప్రదర్శనలు ఫ్రాంచైజీ అభిమానులలో ఉత్సుకతను రేకెత్తించాయి.
హక్ (హిందీ): సుపర్ణ్ ఎస్. వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలో ఇమ్రాన్ హష్మీ మరియు యామీ గౌతమ్ నటించారు. ఈ కథ షా బానో కేసు నుండి ప్రేరణ పొందింది. ప్రారంభ బజ్ సానుకూలంగా ఉంది మరియు సినిమా ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో చూడాలని ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
నురేమ్బెర్గ్ (ఇంగ్లీష్): నవంబర్ 7న విడుదలవుతోంది, జేమ్స్ వాండర్బిల్ట్ రచించిన ఈ చారిత్రాత్మక డ్రామా రస్సెల్ క్రోవ్ మరియు రామి మాలెక్లను కలిగి ఉంది. ఇది న్యూరెంబర్గ్ ట్రయల్స్ సమయంలో నాజీ యుద్ధ నేరస్థులను అంచనా వేసే US ఆర్మీ మనోరోగ వైద్యుడిని అనుసరిస్తుంది. ఈ చిత్రానికి తెలుగు వెర్షన్ లేదు.