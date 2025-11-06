గురువారం, 6 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (14:10 IST)

Friday movies: సినిమా ప్రేమికులకు పదికిపైగా కనువిందు చేయనున్న ఈ వారం సినిమాలు

Fridays movies
Fridays movies
తెలుగులో ఈ శుక్రవారం అనగా నవంబర్ 7వ తేదీన ఐదు తెలుగు, ఐదు తమిళం, ఒక హిందీ, రెండు ఇంగ్లీషు సినిమాలు  దాదాపు 13సినిమాలకు పైగా థియేటర్లలో అలరించబోతున్నాయి. ఇందులో ప్రేక్షకుల అభీష్టం మేరకు రకరకాల జోనర్లు వున్నాయి. లవ్, రొమాన్స్, ఫాంటసీ, కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామా, హర్రర్ వంటి కథలు రాబోతున్నాయి. వీటిల్లో ఏఏ సినిమాలకు ఆదరణ వుంటుందో, అన్ని సినిమాలు విజయాన్నిసాధించాయో చూడాలి మరి.
 
ముందు వరుసలో రష్మిక మందన్నా కథానాయిగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ కథతో ది గాళ్ ఫ్రెండ్ సిద్ధంగా వుంది. కరోనా ముందే  దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్‌ కథను అల్లు అరవింద్ కు ఓటీటీ కోసం చెప్పడం జరిగింది. కానీ కథకు థియేట్రికల్ అంశం వుండడంతో దాన్ని కొన్నాళ్ళు ఆపారు. ఇందులో రష్మిక మందన్న తో బోల్డ్ సినిమాగా చూపించారు. అంతేకాకుండా ఈ కథ ఎంతమందికి నచ్చుతుందో లేదో కూడా తనకు తెలీదని, రివ్యూవర్లు రేటింగ్ 1.5 ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపోనని కానీ తనకు బాగా సంత్రుప్తి నిచ్చిన చిత్రం చెప్పారు. మరి ఆయన అభిప్రాయాన్ని ప్రేక్షకులు ఏకీభవిస్తారో లేదో కొద్ది గంటల్లో తేలనుంది. ఇందులో ధీక్షిత్ శెట్టి కథానాయకుడిగా నటించారు.
 
జటాధార: సుధీర్ బాబు హారర్ చిత్రం జటాధారతో వస్తున్నాడు. తెలుగులో సోనాక్షి సిన్హా,. శిల్పా శిరోద్కర్ కూడా కనిపించనున్నారు. వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రేపు తెలుగు,హిందీ రెండింటిలోనూ విడుదల కానుంది. ఇందులో మహేష్ బాబు శివుడిగా వుంటాడనే వార్త బయటకు వచ్చింది. అదేమీలేదని సుధీర్ బాబు చెబుతున్నాడు. హర్రర్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాకు మూలం పురాణంలోని ఓ అంశం.
 
ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో: పేరు ఆంగ్ల పదాలున్నా తెలుగు సినిమానేు. తిరువీర్, రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన కామెడీ చిత్రంలో టీనా శ్రావ్య మహిళా ప్రధాన పాత్రలో నటించింది. ఈ చిత్రం గత రాత్రి పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుందని పలువురు పేర్కొన్నారు. అయితే కామన్ మేన్ కూ కనెక్ట్ అయితే పెద్ద హిట్ అవుతుంది. లేదంటే ఓటీటీలో పక్కా హిట్ అని టాక్ కూడా వుంది. 
 
ప్రేమిస్తున్న: పేరులోనే లవ్ సినిమా అని తెలిసిపోతుంది. ఈ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామాలో సాత్విక్ వర్మ, నూతన నటి ప్రీతి నేహా నటించారు, వీరికి భాను దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ప్రేమకథ స్థలంలో తాజా భావోద్వేగ కోణంపై దృష్టి పెడుతుంది. గతంలో కొద్ది సినిమాలు చేసినా దర్శకుడు భాను కు ఏమాత్రం హిట్ రాలేదు.
 
కృష్ణ లీల: దేవన్ వై, ధన్య బాలకృష్ణ నటించిన ఈ ఫాంటసీ రొమాన్స్ రేపు విడుదల అవుతుంది. పురాతన శాపాన్ని ఎదుర్కొంటూ తన గత జీవిత ప్రేమతో తిరిగి కనెక్ట్ అయ్యే యోగా నిపుణుడిని కథ అనుసరిస్తుంది. దేవన్ వై కూడా దర్శకత్వం వహిస్తాడు.
 
ఆర్యన్ (తెలుగు డబ్): తమిళంలో మిశ్రమ స్పందనలతో తెరకెక్కిన విష్ణు విశాల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రేపు తెలుగులోకి వస్తుంది. ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సెల్వరాఘవన్ కూడా నటిస్తున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది ఆసక్తికరం.
 
డైస్ ఐరే (తెలుగు డబ్): రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో ప్రణవ్ మోహన్‌లాల్ నటించిన మలయాళ హర్రర్ హిట్ తదుపరి తెలుగు తెరపైకి వస్తుంది. ఇది మలయాళంలో బాగా ఆడినందున, ఇక్కడ దాని ఆదరణ చూడదగినది.
 
ఫీనిక్స్ (తెలుగు డబ్): అనాల్ అరసు దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాతో సూర్య సేతుపతి నటుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. తెలుగు వెర్షన్ రేపు విడుదల కానుంది, అయితే తమిళ వెర్షన్ ఇప్పటికే OTTలో అందుబాటులో ఉండటం మరియు విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందడం వలన అంచనాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.
 
ప్రెడేటర్ బాడ్‌ల్యాండ్స్ (తెలుగు డబ్): డాన్ ట్రాచ్టెన్‌బర్గ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ చిత్రం ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు రెండింటిలోనూ విడుదల అవుతుంది. తొలి విదేశీ ప్రదర్శనలు ఫ్రాంచైజీ అభిమానులలో ఉత్సుకతను రేకెత్తించాయి.
 
హక్ (హిందీ): సుపర్ణ్ ఎస్. వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామాలో ఇమ్రాన్ హష్మీ మరియు యామీ గౌతమ్ నటించారు. ఈ కథ షా బానో కేసు నుండి ప్రేరణ పొందింది. ప్రారంభ బజ్ సానుకూలంగా ఉంది మరియు సినిమా ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో చూడాలని ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
 
నురేమ్‌బెర్గ్ (ఇంగ్లీష్): నవంబర్ 7న విడుదలవుతోంది, జేమ్స్ వాండర్‌బిల్ట్ రచించిన ఈ చారిత్రాత్మక డ్రామా రస్సెల్ క్రోవ్ మరియు రామి మాలెక్‌లను కలిగి ఉంది. ఇది న్యూరెంబర్గ్ ట్రయల్స్ సమయంలో నాజీ యుద్ధ నేరస్థులను అంచనా వేసే US ఆర్మీ మనోరోగ వైద్యుడిని అనుసరిస్తుంది. ఈ చిత్రానికి తెలుగు వెర్షన్ లేదు.

ప్రజా దర్బార్.. క్యూలైన్లలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలు.. నారా లోకేష్ వార్నింగ్.. ఎవరికి?

ప్రజా దర్బార్.. క్యూలైన్లలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలు.. నారా లోకేష్ వార్నింగ్.. ఎవరికి?రాజకీయ నేతలు చాలామటుకు జనాల్లో తిరిగేందుకు పెద్దగా సమయం కేటాయించరు. అయితే మంత్రి నారా లోకేష్ దీనికి మినహాయింపుగా కనిపిస్తారు. ప్రజల పట్ల నారా లోకేష్ వినయం ప్రదర్శిస్తారు. ఇటీవల, లోకేష్ మంగళగిరిలోని టిడిపి కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. అక్కడ భారీ సంఖ్యలో జనం తమ ఫిర్యాదులతో వచ్చారు. క్యూలైన్లలో చాలా కాలం పాటు వేచి వుండి మరీ ఆయనను కలిశారు.

మైనర్లపై పెరుగుతున్న లైంగిక అకృత్యాలు.. హైదరాబాదులో డ్యాన్స్ మాస్టర్.. ఏపీలో వాచ్‌మెన్

మైనర్లపై పెరుగుతున్న లైంగిక అకృత్యాలు.. హైదరాబాదులో డ్యాన్స్ మాస్టర్.. ఏపీలో వాచ్‌మెన్హైదరాబాద్‌లో దారుణం బయటపడింది. బోయిన్ పల్లిలో డాన్స్ స్కూల్ నిర్వహిస్తున్న మాస్టర్ జ్ఞానేశ్వర్ సుబ్బు ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. రెండు నెలలుగా తన వద్దకు డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన నాలుగేళ్ళ చిన్నారి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఎవరూ లేని టైమ్‌లో పాపతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. లైంగికంగా హింసించాడు. దీంతో డ్యాన్స్ స్కూలుకు వెళ్లనని తల్లిదండ్రులతో చెప్పింది. కానీ వారు ఏమైందని గట్టిగా ప్రశ్నించగా అసలు విషయం వెల్లడించింది. దీంతో పాప పేరెంట్స్ వెంటనే డాన్స్ మాస్టర్ సుబ్బు మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడవుల్లో గూడెం అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం ఉంది. అనంతగిరి మండలంలోని రోంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో కేవలం 17 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుండి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఈ ఇళ్లలో విద్యుత్తు లేదు. దశాబ్దాలుగా, గ్రామస్తులు ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా, పూర్తి చీకటిలో నివసించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)విశాఖపట్నం నుండి జైపూర్ వెళ్తున్న ఒడిశా ఆర్టీసీ బస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో జరగబోయే విషాద సంఘటన తృటిలో తప్పింది. గురువారం ఉదయం ఒడ్డవలస గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తత కారణంగా, బస్సును వెంటనే ఆపేశారు. భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించడానికి వీలు కల్పించారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. సకాలంలో తీసుకున్న చర్య వల్ల పెద్ద విపత్తు తప్పింది. ప్రయాణికులు కిందకు దిగిన కొన్ని క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, చూస్తుండగానే కాలిబూడిదైంది.

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడు

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడుచిన్న చిన్న కారణాలకే హత్యలు చేసే వారు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణికావేశంలో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా బిస్కెట్ రుచిగా లేదని ఓ టీ షాపు ఓనర్‌ని ఓ కస్టమర్ హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 4న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తూర్పు బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని రైనాలోని ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో జరిగింది. కస్టమర్ చేసిన దాడికి టీ దుకాణం యజమాని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించడంతో బుధవారం పోలీసులు హుస్సేన్ మొల్లాను అరెస్టు చేశారు. మృతుడిని వృత్తిరీత్యా టీ అమ్మేవాడు, రైనాలోని మచ్ఖండ గ్రామానికి చెందిన ఫరీద్ అలీ షేక్ (50) గా గుర్తించారు. అతని టీ దుకాణం ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో ఉంది.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
