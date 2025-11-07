Liquor Shops: హైదరాబాదులో నాలుగు రోజులు మూతపడనున్న మద్యం షాపులు
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు ముందు ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో హైదరాబాద్లోని మద్యం దుకాణాలు నాలుగు రోజుల పాటు మూసివేయబడతాయి. ఈ డ్రై పీరియడ్ నవంబర్ 9న సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రారంభమై నవంబర్ 11, 2025న సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది.
జూబ్లీహిల్స్లో ఉప ఎన్నిక ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నామినేషన్ల నుండి ఓటింగ్ రోజు వరకు దాదాపు రూ.300 కోట్లు వినియోగిస్తారని వారు అంచనా వేస్తున్నారు. ఓటర్లను ప్రభావితం చేయడానికి పార్టీలు ఒక్కొక్కరికి రూ.2000 నుండి రూ.3000 వరకు ఆఫర్ చేస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఉచిత మద్యం పంపిణీని నిరోధించడానికి, ఈ కాలంలో అన్ని మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని బార్లు, వైన్ షాపులు, కల్లు దుకాణాలు, మద్యం సేవించే రెస్టారెంట్లు మూసివేతలో ఉన్నాయి. అవసరమైతే అధికారులు కౌంటింగ్, రీపోలింగ్ రోజులకు నిషేధాన్ని పొడిగించవచ్చు.