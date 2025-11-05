హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే.. నాలుగు నుంచి ఆరు లేన్లు.. కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్
హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే (ఎన్హెచ్65)ను నాలుగు లేన్ల నుండి ఆరు లేన్లుగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నిరంతర ప్రయత్నాలు చివరకు ఫలించాయి. ప్రయాణ భద్రత, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఇప్పటికే భూసేకరణ ప్రక్రియలు ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ విస్తరణ పూర్తయిన తర్వాత, రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయం దాదాపు 2 గంటలు తగ్గుతుందని, రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా-రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (MoRTH) జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఆరు లేన్ల విస్తరణ ఎన్హెచ్-65 40వ కి.మీ పాయింట్ నుండి 269వ కి.మీ పాయింట్ వరకు 229 కి.మీ. విస్తీర్ణాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి మంత్రిత్వ శాఖ రెండు రాష్ట్రాల్లో అధికారులను నియమించింది.