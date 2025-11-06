గురువారం, 6 నవంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (16:05 IST)

Pre-Wedding Show Review: హాయిగా నవ్వుకునేలా ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. మూవీ రివ్యూ

The Great Pre Wedding Show new posterThe Great Pre Wedding Show new poster
నటీనటులు: తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య, నరేంద్ర రవి, యామిని నాగేశ్వర్, వాల్తేర్ విజయ్, ప్రభావతి, మాధవి, జోగారావు, బ్యాక్ భాషా తదితరులు
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫి: సోమశేఖర్, మ్యూజిక్: సురేష్ బొబ్బిలి, రచన, దర్శకత్వం: రాహుల్ శ్రీనివాస్, నిర్మాత: అగరం సందీప్, సహ నిర్మాత: కల్పనా రావు, బ్యానర్: 7పీఎం ప్రొడక్షన్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్. విడుదల: శుక్రవారం నవంబర్ 7,2025
 
కథ:
రమేష్ (తిరువీర్) శ్రీకాకుళంలోని ఓ గ్రామంలో ఫోటో స్టూడియో నడుపుతూ ఉంటాడు. ఊర్లో జరిగే పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, ఫంక్షన్లకు ఫోటోలు తీస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో పంచాయితీ ఆఫీసులో పనిచేసే హేమ (టీనా శ్రావ్య)ను ప్రేమిస్తాడు. ఇదిలా వుండగా, ఆ ఊరిలో పలుకుబడి వున్న ఆనంద్‌కి సౌందర్య తో పెళ్లి ఫిక్స్ అవుతుంది.  ట్రెండ్‌కి తగ్గట్టుగా నూ మండలంలో పెద్ద పేరు కోసమని గ్రాండ్ గా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్‌ చేయాలని రమేష్ కు పని అప్పగిస్తాడు ఆనంద్.
 
ఫొటో షూట్ బ్రహ్మాండంగా  రమేష్ చేసి కెమెరాలో బంధిస్తాడు. కెమెరాలోని చిప్ ను ఇవ్వాలనుకుని చూస్తే అది కనిపించదు. దాంతో పెండ్లి ఆగిపోతుంది. ఆ తర్వాత రమేష్ తన ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెండ్లి చేసుకోవాలని వెడ్డింగ్ షూట్ ప్లాన్ చేస్తాడు. అది పెద్దలు ఒప్పుకోరు. అసలు రమేష్ కెమెరాలో చిప్ ఎలా పోయింది? దీని వెనుక కుట్ర ఏమిటి? రమేష్‌ ప్రేమించే హేమ లవ్ స్టోరీ ఏమైంది? తెలియాలంటే మూవీ చూడాల్సిందే.
 
సమీక్ష:
ఇది రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో దర్శకుడు రాసుకున్న కథ. పట్టణాలనుంచి రూరల్ కూ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అనేది కామన్ అయింది. అక్కడ ఇలా చేస్తుండగా ఏమి జరిగింది? అనే పాయింట్ దర్శకుడు చాలా ఆసక్తిగా మలిచాడనే చెప్పాలి. పాత కొత్త కలయికతో ఈ సినిమాను వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన విధానం బాగుంది. ఇందులో నటుడు తిరువీర్  పాత్రకు అతికినట్లుగా వున్నాడు. చాలా సింపుల్, కామన్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్‌ని పోలిన విలేజ్ ఫోటోగ్రాఫర్‌ రోల్‌లో తిరువీర్ నటన, ఈ మూవీకి ప్రధానమైన ప్లస్ పాయింట్. హీరోయిన్ టీనా శ్రావ్య అందంగా ఉంది. పెళ్లి కొడుకుగా నటించిన నరేంద్ర రవి, పెళ్లి కూతురు యామిని, ఛైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ రోహాన్ రాయ్ కూడా ఎంటర్ టైన్ చేశారు.
 
పల్లెటూరులో జరిగే కథను అందంగా తీయాలంటే సినిమాటోగ్రఫీ ముఖ్యం. దానిని సోమశేఖర్ బాగా బంధించాడు. ఇక  సురేష్ బొబ్బిలి సమకూర్చిన మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మెప్పిస్తాయి. సహజంగా విలేజ్ కథలంటే కొన్ని మాండలికాలు, ద్వందార్థాలుంటాయి. వాటి జోలికి పోకుండా దర్శకుడు డైరెక్టర్ రాహుల్ శ్రీనివాస్ క్లీన్‌గా తెరపైకి తీసుకొచ్చాడు. డైలాగులు చాలా బాగా పేలాయి. చాలా చిన్న కథ కావడంతో సెకండాఫ్‌లో కొంత సాగుతున్న ఫీల్ కలుగుతుంది. అయితే ప్రీ క్లైమాక్స్‌ నుంచి కామెడీ, ఎమోషన్స్ బాగా వర్కవుట్ అయ్యాయి.
 
ఎటువంటి హంగూ ఆర్భాలు లేకుండా సింపుల్ కథను అంతే సింపుల్ గా చెప్పిన విధానం బాగుంది. దాన్ని నిర్మించిన నిర్మాతలకు మంచి అభిరుచి వుందని అర్థమవుతుంది. క్లీన్ కామెడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ చిత్రమిది. ఇది కుటుంబంతో హాయిగా కలిసి చూడతగ్గ చిత్రంగా చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్ : 3/5

ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్

ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేసిన అనేక మంది ఉన్నత అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఆయనను భారతదేశంలో అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే ముఖ్యమంత్రిగా కొనియాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్‌సి సిన్హా చంద్రబాబు అసాధారణమైన అధిక పనితీరు షెడ్యూల్ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో చంద్రబాబుతో కలిసి పనిచేసిన సిన్హా, బాబు పాలన, నాయకత్వం విషయానికి వస్తే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఒక సంపూర్ణ యంత్రం అని వెల్లడించారు.

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభం

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభందేశంలోని ఆధునిక రైలు మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించే దిశగా నవంబర్ 8న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిని సందర్శించి నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచ స్థాయి రైల్వే సేవల ద్వారా పౌరులకు సులభమైన, వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలనే ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో ఈ జెండా ఊపడం మరో మైలురాయి అని అధికారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరో పెద్ద ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తదుపరి ఎన్నికలకు రెండేళ్ల ముందు, 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. 2024 ఓటమి తర్వాత ఈ పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్సీపీని తిరిగి జీవం పోయగలదని పార్టీ నాయకులు ఆశిస్తున్నారు. జగన్ తన ప్రసిద్ధ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను ముగించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది. ఇది నవంబర్ 6, 2017న ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద ప్రారంభమై జనవరి 2019లో ఇచ్చాపురంలో ముగిసింది.

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)కాంచీపురంలోని ప్రసిద్ధ వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో పురాతన బంగారు, వెండి బల్లి ఫలకాలను తొలగించి కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేశారనే ఆరోపణలతో వివాదం చెలరేగింది. ఆలయంలో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ పనుల సమయంలో, భక్తులు పవిత్రంగా భావించే అసలు ఫలకాలను మార్చారని, దీనితో శ్రీరంగం రంగరాజ నరసింహ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదుపై చర్య తీసుకుని, ఐడల్ వింగ్ సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

Rayalacheruvu-శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షాలు.. రాయలచెరువులో పంటలు మునక

Rayalacheruvu-శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షాలు.. రాయలచెరువులో పంటలు మునకసత్యవేడులోని కెవిబి పురం రాయలచెరువు నదికి గండి పడటంతో అనేక కాలనీలు మునిగిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి తుఫాను కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మంథా పాతపాలెం, కాలేత్తూరులోని అరుందతి కాలనీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని గ్రామస్తులు తెలిపారు.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
