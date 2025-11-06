నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభం
దేశంలోని ఆధునిక రైలు మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించే దిశగా నవంబర్ 8న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిని సందర్శించి నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచ స్థాయి రైల్వే సేవల ద్వారా పౌరులకు సులభమైన, వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలనే ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో ఈ జెండా ఊపడం మరో మైలురాయి అని అధికారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు బనారస్-ఖజురహో, లక్నో-సహరన్పూర్, ఫిరోజ్పూర్-ఢిల్లీ, ఎర్నాకులం-బెంగళూరు మార్గాల్లో నడుస్తాయి. ప్రధాన గమ్యస్థానాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా, ఈ రైళ్లు ప్రాంతీయ చలనశీలతను మెరుగుపరుస్తాయి.
పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తాయని ప్రకటన తెలిపింది. బనారస్-ఖజురహో వందే భారత్ ఈ మార్గంలో ప్రత్యక్ష కనెక్టివిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్లతో పోలిస్తే దాదాపు 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఆదా చేస్తుంది ఎర్నాకులం-బెంగళూరు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రధాన ఐటీ- వాణిజ్య కేంద్రాలను కలుపుతుంది. నిపుణులు, విద్యార్థులు, పర్యాటకులకు వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ ఎంపికను అందిస్తుంది. ఈ మార్గం కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక మధ్య ఎక్కువ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.