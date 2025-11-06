గురువారం, 6 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (18:37 IST)

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్

Kajal Agarwal
Kajal Agarwal
టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం భర్తతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వుంది. టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్ అగర్వాల్ సినిమా షూటింగ్‌ల నుండి కాస్త విరామం తీసుకుని, సెలవులను ఆస్వాదిస్తోంది. ఆమె ఇటీవల తన భర్త గౌతమ్ కిచ్‌లుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాలోని సుందరమైన యారా వ్యాలీకి వెళ్లింది. 
 
కాజల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ట్రిప్ నుండి కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోలను చూసి అభిమానులు సూపర్, నైస్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ఫోటోల్లో టాలీవుడ్ చందమామ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 
Kajal Agarwal
Kajal Agarwal


సహజంగా నవ్వుతూ, సూర్యకాంతిలో మెరుస్తూ ఉందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. భర్త గౌతమ్‌తో కలిసి కాజల్ తీసుకున్న రొమాంటిక్ ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.  
Kajal Agarwal
Kajal Agarwal
 
ఇకపోతే.. కాజల్ సినిమాల సంగతికి వస్తే.. భగవంత్ కేసరి సినిమా ద్వారా కాజల్ సక్సెస్ అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె కొన్ని స్క్రిప్టులు వింటున్నారు. 
Kajal Agarwal



ఈ వెకేషన్ పూర్తయ్యాక ఆమె కొత్త ప్రాజెక్టులో సంతకం చేసే అవకాశం వుందని టాక్ వస్తోంది.

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభం

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభందేశంలోని ఆధునిక రైలు మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించే దిశగా నవంబర్ 8న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిని సందర్శించి నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచ స్థాయి రైల్వే సేవల ద్వారా పౌరులకు సులభమైన, వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలనే ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో ఈ జెండా ఊపడం మరో మైలురాయి అని అధికారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరో పెద్ద ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తదుపరి ఎన్నికలకు రెండేళ్ల ముందు, 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. 2024 ఓటమి తర్వాత ఈ పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్సీపీని తిరిగి జీవం పోయగలదని పార్టీ నాయకులు ఆశిస్తున్నారు. జగన్ తన ప్రసిద్ధ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను ముగించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది. ఇది నవంబర్ 6, 2017న ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద ప్రారంభమై జనవరి 2019లో ఇచ్చాపురంలో ముగిసింది.

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)కాంచీపురంలోని ప్రసిద్ధ వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో పురాతన బంగారు, వెండి బల్లి ఫలకాలను తొలగించి కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేశారనే ఆరోపణలతో వివాదం చెలరేగింది. ఆలయంలో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ పనుల సమయంలో, భక్తులు పవిత్రంగా భావించే అసలు ఫలకాలను మార్చారని, దీనితో శ్రీరంగం రంగరాజ నరసింహ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదుపై చర్య తీసుకుని, ఐడల్ వింగ్ సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

Rayalacheruvu-శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షాలు.. రాయలచెరువులో పంటలు మునక

Rayalacheruvu-శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షాలు.. రాయలచెరువులో పంటలు మునకసత్యవేడులోని కెవిబి పురం రాయలచెరువు నదికి గండి పడటంతో అనేక కాలనీలు మునిగిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి తుఫాను కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మంథా పాతపాలెం, కాలేత్తూరులోని అరుందతి కాలనీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని గ్రామస్తులు తెలిపారు.

ప్రజా దర్బార్.. క్యూలైన్లలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలు.. నారా లోకేష్ వార్నింగ్.. ఎవరికి?

ప్రజా దర్బార్.. క్యూలైన్లలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలు.. నారా లోకేష్ వార్నింగ్.. ఎవరికి?రాజకీయ నేతలు చాలామటుకు జనాల్లో తిరిగేందుకు పెద్దగా సమయం కేటాయించరు. అయితే మంత్రి నారా లోకేష్ దీనికి మినహాయింపుగా కనిపిస్తారు. ప్రజల పట్ల నారా లోకేష్ వినయం ప్రదర్శిస్తారు. ఇటీవల, లోకేష్ మంగళగిరిలోని టిడిపి కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. అక్కడ భారీ సంఖ్యలో జనం తమ ఫిర్యాదులతో వచ్చారు. క్యూలైన్లలో చాలా కాలం పాటు వేచి వుండి మరీ ఆయనను కలిశారు.

Watch More Videos

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com