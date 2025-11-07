టూవీలర్ ఓవర్.. ఆటోలో ప్రేమ జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్
కొందరు యువతీయువకులు పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లోనే రెచ్చిపోతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉన్నారనేది కూడా పట్టించుకోకుండా రొమాన్స్ చేస్తూ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల బైకులపై అడ్డదిడ్డంగా కూర్చుని రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయిన దాఖలాలు వున్నాయి.
ఈ వీడియోలను చూసి నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా టూవీలర్స్పై రొమాన్స్ చాలదన్నట్లు.. ఆటోలో కూడా రొమాన్స్ చేస్తామని ఓ ప్రేమ జంట రోడ్డుపై పడింది.
ఆటో నడుపుతూ ఓ ప్రేమ జంట హద్దుమీరింది. హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్రైవింగ్ సీటులో యువతిని తన ఎదురుగా కూర్చోబెట్టుకొని.. ఆటో డ్రైవర్ రొమాన్స్ చేస్తూ ఆటో డ్రైవర్ నడిపాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోను తీసిన వారంతా ప్రేమ జంట తీరుపై తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతాయని.. చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.