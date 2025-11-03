సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (09:50 IST)

Amazon: లే ఆఫ్ భయం.. తలపట్టుకున్న హైదరాబాద్ అమేజాన్ ఉద్యోగులు

Amazon
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమేజాన్ లేఆఫ్ ప్రకటనలు చేస్తోంది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్యాలయ భవనాన్ని కలిగివున్న హైదరాబాద్‌లోని అమేజాన్ ఉద్యోగులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఏడాది జూలైలో ప్రారంభమైన ఉద్యోగుల తొలగింపులు డిసెంబర్ చివరి వరకు కొనసాగుతాయని వర్గాలు తెలిపాయి. 
 
ఇటీవలి వారాల్లో తొలగింపుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది. ఉద్యోగ కోతలు కోఆర్డినేటర్లు, రవాణా, షిప్పింగ్ సిబ్బందితో సహా దాదాపు అన్ని విభాగాలను ప్రభావితం చేశాయి. దాదాపు దశాబ్ద కాలం అనుభవం ఉన్న దీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను కూడా వదిలిపెట్టలేదు.
 
ఇప్పటికే అమేజాన్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, కంపెనీ దాదాపు 14,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. పనిభారం తగ్గడం, నిర్వహించాల్సిన కేసులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల అమెజాన్ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలోని సిబ్బంది తలపట్టుకుంటున్నారు. మెయిల్స్ ద్వారా ఉద్యోగులకు అమేజాన్ లే ఆఫ్‌లు ప్రకటిస్తుందని చాలామంది ఉద్యోగులు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. లే ఆఫ్‌తో పాటు ఒక నెల జీతం అందుతుందని అమేజాన్ సందేశంలో పేర్కొంది.  
 
ఈ క్రమంలో ఓ ఉద్యోగి తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. ఇప్పుడు ఉద్యోగ మార్కెట్ చాలా దారుణంగా ఉంది. ముందస్తు నోటీసు లేకుండా, నేను సోమవారం పనికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు శనివారం సాయంత్రం వారు మాకు మెయిల్ పంపారు.. అని చెప్పారు. 
 
ఏఐ ఆటోమేషన్ మాన్యువల్ పనిభారాన్ని తగ్గించి ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలా పనికి ఇప్పటికీ మానవ ప్రమేయం అవసరమని ఉద్యోగులు తెలిపారు. చాలా మంది ప్రభావిత సిబ్బంది ఇప్పటికీ ఆకస్మిక తొలగింపును ఎదుర్కోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వెంకటేష్ ఇటీవలే ఈ సెట్ లో జాయిన్ అయ్యారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మ

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మదాని ప్రకారం.. కొన్ని మీడియా పోర్టళ్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలు, వెబ్ చానల్స్ M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిర్యాదును మరియు నా సమాధానం నుండి కొంచెం మాత్రమే తీసుకుని ప్రచారం చేశారు. ఇది ఒక వైపు, అసంపూర్ణ, తప్పు, నిర్ధారించని సమాచారాన్ని పంచడమే. దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.నా మరియు M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మధ్య వివాదం ఇప్పుడిప్పుడు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ / దర్శకుల సంఘం ముందు విచారించబడుతోంది.

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటే

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటేప్రేమికులయిన ప్రియదర్శి, ఆనంది వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశించాక వారి లైఫ్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ప్రేమంటే చిత్రం టీజర్ చెబుతోంది. అసలు సుమ వారి లైఫ్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందనేది ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా వుంటుందని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తి

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తిసుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T చిత్రం రూపొందుతోంది. నేటితో షూటింగ్ పూర్తి అయిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణం లో క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకి చేరుకున్నాయి.

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా బేబీ చైత్ర శ్రీ బాదర్ల, మాస్టర్ యువ్వాంశ్ కృష్ణ బాదర్ల సమర్పణలో ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాతగా వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం వసుదేవసుతం. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్లు, మోషన్ పోస్టర్, గ్లింప్స్, టీజర్‌ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టైటిల్ సాంగ్‌ను హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ రిలీజ్ చేశారు.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
