Amazon: లే ఆఫ్ భయం.. తలపట్టుకున్న హైదరాబాద్ అమేజాన్ ఉద్యోగులు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమేజాన్ లేఆఫ్ ప్రకటనలు చేస్తోంది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్యాలయ భవనాన్ని కలిగివున్న హైదరాబాద్లోని అమేజాన్ ఉద్యోగులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఏడాది జూలైలో ప్రారంభమైన ఉద్యోగుల తొలగింపులు డిసెంబర్ చివరి వరకు కొనసాగుతాయని వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇటీవలి వారాల్లో తొలగింపుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది. ఉద్యోగ కోతలు కోఆర్డినేటర్లు, రవాణా, షిప్పింగ్ సిబ్బందితో సహా దాదాపు అన్ని విభాగాలను ప్రభావితం చేశాయి. దాదాపు దశాబ్ద కాలం అనుభవం ఉన్న దీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను కూడా వదిలిపెట్టలేదు.
ఇప్పటికే అమేజాన్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, కంపెనీ దాదాపు 14,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. పనిభారం తగ్గడం, నిర్వహించాల్సిన కేసులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల అమెజాన్ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలోని సిబ్బంది తలపట్టుకుంటున్నారు. మెయిల్స్ ద్వారా ఉద్యోగులకు అమేజాన్ లే ఆఫ్లు ప్రకటిస్తుందని చాలామంది ఉద్యోగులు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. లే ఆఫ్తో పాటు ఒక నెల జీతం అందుతుందని అమేజాన్ సందేశంలో పేర్కొంది.
ఈ క్రమంలో ఓ ఉద్యోగి తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. ఇప్పుడు ఉద్యోగ మార్కెట్ చాలా దారుణంగా ఉంది. ముందస్తు నోటీసు లేకుండా, నేను సోమవారం పనికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు శనివారం సాయంత్రం వారు మాకు మెయిల్ పంపారు.. అని చెప్పారు.
ఏఐ ఆటోమేషన్ మాన్యువల్ పనిభారాన్ని తగ్గించి ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలా పనికి ఇప్పటికీ మానవ ప్రమేయం అవసరమని ఉద్యోగులు తెలిపారు. చాలా మంది ప్రభావిత సిబ్బంది ఇప్పటికీ ఆకస్మిక తొలగింపును ఎదుర్కోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు.